Vantage Biosciences 完成口服 VX-01 治疗非增殖性糖尿病视网膜病变第 2 期临床研究首例患者的给药

伦敦, April 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vantage Biosciences,一家推进糖尿病眼疾创新治疗的临床阶段生物技术公司,于今日宣布已在评估 VX-01 的第 2 期临床研究中成功完成首例患者的给药,VX-01 是治疗非增殖性糖尿病视网膜病变 (NPDR) 的一种口服疗法。

糖尿病视网膜病变影响全球超 1 亿人,也是劳动年龄段成人失明的主要诱因之一。 若未及时干预,NPDR 可能发展到糖尿病眼疾的更严重阶段,从而增加视力丧失的风险。

该里程碑标志着 VX-01 临床开发向前迈进了一大步,VX-01 有望成为首款 NPDR 口服治疗药,经设计可靶向导致 NPDR 进展的发炎机制。

“我们很高兴能在这项评估 VX-01 的重要第 2 期研究中开始患者的给药,VX-01 在研究中用作糖尿病视网膜病变的潜在早期干预措施,”Vantage Biosciences 联合创始人及董事长 Alek Safarian 表示。 “VX-01 在早期阶段对该疾病进行靶向治疗,有望减缓或阻止进展为更严重形式的糖尿病视网膜病变,从而降低患者在未来需要接受侵入性治疗的可能性。”

这项第 2 期研究目前正在美国、澳大利亚以及东南亚多个国家的 27 家研究中心开展,预计在 2027 年取得结果。

关于 VX01-DR-201 研究

这是一项第 2 期、多中心、双盲、随机分配、安慰剂对照研究,旨在评估 VX-01 口服给药治疗未伴随累及中心凹糖尿病性黄斑水肿 (CI-DME) 的中度至重度 NPDR 患者的疗效。 符合资格的受试者将按 1:1 的比例随机分配至两个研究队列之一。 所有受试者将每日服用 VX-01 或安慰剂两次,连续治疗 52 周,随后进入为期 12 周的治疗后观察期。

关于 VX-01

VX-01 是一种口服小分子疗法,经设计可靶向糖尿病眼疾相关神经血管炎症。 通过靶向导致视网膜微血管并发症的基本生物学过程,VX-01 旨在减缓或阻止 NPDR 患者疾病进展,从而避免不可逆的视力丧失。

关于 Vantage Biosciences

Vantage Biosciences 是一家临床阶段生物技术公司,致力于开发治疗糖尿病眼疾的创新疗法。 Vantage Biosciences 由 ALSA Ventures 投资建立,致力于以一流科学和患者为本的方式推进治疗的发展,解决糖尿病眼疾领域的重要未满足医疗需求。

ALSA Ventures 为 Vantage Biosciences 提供支持,是一家领先的生物技术投资公司,专注于突破性医疗公司的创立和发展。 如需了解更多信息,请访问 ALSA Ventures。

