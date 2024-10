Presidente Biden autoriza requisición de Gob. Cooper para desplegar en oeste de NC equipamientos y personal militar en servicio activo

El día de hoy, el Presidente Biden autorizó la requisición del Gob. Cooper para desplegar equipamientos y militares en servicio activo como apoyo para los operativos de rescate, auxilio y recuperación ahora en curso en la región oeste de Carolina del Norte. Anteriormente, el gobernador hizo la requisición de obtención de recursos del Departamento de Defensa, los cuales fueron autorizados para escalar equipamientos y personal a las comunidades del oeste de Carolina del Norte, a medida que aliados estatales, federales y locales trabajan conjuntamente para hacer uso eficiente de todos los recursos.

El personal militar en servicio activo será una adición a los más de 1,000 elementos de la Guardia Nacional de NC ya en despliegue, ocupados en escalar la entrega de alimentos, agua y abastecimientos, además de realizar operativos de búsqueda y rescate. La Guardia Nacional de NC ya ha realizado más de 1,400 rescates y también ha entregado más de 700,000 libras en suministros.

“Estamos reforzando los enormes esfuerzos de auxilio y rescate en las comunidades afectadas por el Huracán Helene; agradezco al Presidente Biden la autorización de nuestras requisiciones,” expresó el Gob. Roy Cooper. “La Guardia Nacional de NC ya está sobre el terreno trabajando a toda hora con aliados federales, estatales, grupos sin fines de lucro y personal local de respuesta a emergencias para salvar vidas, hacer entrega de abastecimientos críticos y restablecer los servicios públicos y de comunicación."

El Presidente Biden y el Secretario de Defensa Lloyd J. Austin III, han autorizado la movilización de hasta 1,000 elementos militares en servicio activo para ofrecer apoyo en la entrega de alimentos, agua y otros auxilios críticos a las comunidades afectadas por el Huracán Helene.

Los soldados en servicio activo son parte de un Batallón de Infantería de Fuerza Especializada, conformada por los cuerpos XVII Airborne Corps e incluyen integrantes de la unidad 82nd Airborne y otras unidades más estacionadas en Fort Liberty, NC. La Fuerza Especializada incluye a una Empresa de Apoyo y Avance con las estructuras de soporte necesarias (combustible, agua, mecanismos, etc.) para apoyar la estabilización de elementos vitales y de servicios esenciales para las comunidades de Carolina del Norte. En las próximas 24 horas, los soldados se estarán congregando y desplazando hasta las áreas afectadas. ###



