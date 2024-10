Next Generation Sequencing Market Value Projected to Expand US$ 43.42 Billion, Growing at CAGR Of 20.3% Forecast By 2032

Next Generation Sequencing Market

The rising applications of next-generation sequencing in oncology, clinical diagnostics, and reproductive health drive the market growth.

Next-generation sequencing instruments have gained significant traction owing to their ability to provide accurate and reliable genetic information in clinical diagnosis. ” — Polaris Market Research

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, October 2, 2024 / EINPresswire.com / -- The research study includes an analysis of the next-generation sequencing market trends, top players, application areas, segments, and market growth strategies.๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ, ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ง๐ž๐ฑ๐ญ ๐ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฌ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐œ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฎ๐ฉ๐œ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐ฒ๐ž๐š๐ซ๐ฌ. ๐“๐ก๐ž ๐ง๐ž๐ฑ๐ญ ๐ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฌ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐œ๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ ๐”๐’๐ƒ 8.24 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2023 ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ ๐ญ๐จ ๐”๐’๐ƒ 43.42 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2032. ๐ˆ๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 20.3% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2024 ๐ญ๐จ 2032.๐–๐ก๐š๐ญ ๐ˆ๐ฌ ๐๐ž๐ฑ๐ญ-๐†๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐œ๐ข๐ง๐ ?Next-generation sequencing (NGS) is a new technology used for RNA or DNA sequencing. It can simultaneously analyze millions of DNA or RNA fragments to determine their nucleotide sequence. With next-generation sequencing, itโ€™s possible to sequence an entire human genome in a single day. Also, the technology can help identify changes in specific genes or areas of the genome. Also, researchers can use NGS to understand the cause of diseases like cancer.๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐ƒ๐ ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:Next-generation sequencing is a powerful and cost-efficient method thatโ€™s accessible to labs of all sizes. It has transformed the way researchers conduct genomic research, and provides critical biological insights more efficiently as compared to traditional methods. The technology is being widely used by healthcare institutions, academics, and biotech & pharma firms for genetic screening, drug discovery, and agricultural research, amongst other applications. The growing use of NGS in clinical and research applications propels the next-generation sequencing market demand.๐–๐ก๐š๐ญ ๐€๐ซ๐ž ๐Š๐ž๐ฒ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ?โ€ข ๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ง๐ž๐ฑ๐ญ-๐ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฌ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐œ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ข๐ฌ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐”๐’๐ƒ 43.42 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2032, ๐ž๐ฑ๐ก๐ข๐›๐ข๐ญ๐ข๐ง๐ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 20.3% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2024 ๐ญ๐จ 2032.โ€ข Researchers are using NGS for diagnostics/infectious diseases as it provides exceptional sensitivity with low error rates.โ€ข The next-generation sequencing market segmentation is primarily based on application, technology, product, end-use, and region.โ€ข The key regions covered in the research report are North America, Latin America, Europe, Asia Pacific, and the Middle East & Africa.๐–๐ก๐จ ๐€๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐๐ž๐ฑ๐ญ-๐†๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐œ๐ข๐ง๐ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ๐ฌ?โ€ข BGIโ€ข Bio-Rad Laboratories, Inc.โ€ข DNASTAR, Inc.โ€ข Eurofins GATC Biotech GmbHโ€ข Genomatix GmbHโ€ข Illumina Inc.โ€ข Invitae Corporationโ€ข Oxford Nanopore Technologiesโ€ข Perkin Elmer, Inc.โ€ข PierianDxโ€ข Qiagenโ€ข Roche Ltd.โ€ข Thermo Fisher Scientific Inc.are some of the next-generation sequencing market key players. These players focus on research and development in order to expand their product offerings. Also, they are undertaking a variety of strategic initiatives to enhance their global presence.๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ซ๐ž:โ€ข In March 2022, Thermo Fisher Scientific announced the launch of the Ion Torrent Genexus Dx Integrated Sequencer, a CE-IVD-marked next-generation sequencing (NGS) platform. The automated system is capable of providing results in a single day.โ€ข In February 2022, Invitae Corporation announced the introduction of LiquidPlex Dx and FusionPlex Dx in Europe. Compatible with Illumina's Next Generation Sequencing platforms for in vitro diagnostic (IVD) testing, these tools enable genomic profiling and companion diagnostics for solid tumor neoplasms.๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐š ๐ƒ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž:๐–๐ก๐š๐ญโ€™๐ฌ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐ซ๐ฐ๐š๐ซ๐?Technological Improvements: Next-generation sequencing, which encompasses advanced techniques such as exome sequencing and targeted sequencing, has transformed genomics by enabling fast and cost-effective analysis of genetic material. Improvements in sequencing technologies is anticipated to drive the next-generation sequencing market growth.Increasing Utilization: NGS is being increasingly used by pharmaceuticals and biotechnology companies for various applications, including the identification of genetic mutations and the development of targeted therapies. It provides a detailed view of the genetic underpinning of diseases, enabling the development of more effective and personalized treatment plans.Growing Applications: The growing use of NGS in clinical and research applications such as oncology, reproductive health, infectious disease management, and clinical diagnostics propels the demand for the sequencing technology.๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐‹๐ž๐š๐๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐?North America: North America held the largest next-generation sequencing market share in 2023. The regional market growth is primarily fueled by the increasing prevalence of chronic conditions and the presence of a well-established infrastructure. Also, government funding for genomic research drives the adoption of next-generation sequencing technologies in the region.Asia Pacific: Asia Pacific is projected to witness the fastest growth from 2024 to 2032. This is due to the growing prevalence of chronic diseases and increased investments in research and development activities. Besides, the presence of key players in the region is also expected to drive the regional market demand.๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž:๐‡๐จ๐ฐ ๐ˆ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐จ๐ง๐ž?By Application Outlookโ€ข Drug Discovery/Personalized Medicineโ€ข Genetic Screeningโ€ข Diagnostics/Infectious Diseasesโ€ข Agricultural & Animal Researchโ€ข OthersBy Technology Outlookโ€ข Whole Genome Sequencingโ€ข Targeted Sequencing & Re-sequencingโ€ข Whole Exome Sequencingโ€ข RNA Sequencingโ€ข Chip Sequencingโ€ข De Novo Sequencingโ€ข Methyl SequencingBy Product Outlookโ€ข Instrumentsโ€ข Reagents & Consumablesโ€ข ServicesBy End-Use Outlookโ€ข Healthcare Institutionsโ€ข Academicsโ€ข Biotech & Pharma Firmsโ€ข OthersBy Regional Outlookโ€ข North Americao USo Canadaโ€ข Europeo Germanyo Franceo UKo Italyo Spaino Netherlandso Russiao Rest of Europeโ€ข Asia Pacifico Chinao Japano Indiao Malaysiao South Koreao Indonesiao Australiao Vietnamo Rest of Asia Pacificโ€ข Middle East & Africao Saudi Arabiao UAEo Israelo South Africao Rest of the Middle East & Africaโ€ข Latin Americao Mexicoo Brazilo Argentinao Rest of Latin America๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ:๐๐ž๐ฎ๐ซ๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐ข๐จ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ซ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:๐“๐ข๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ž ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:๐๐ข๐จ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ซ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฌ๐จ๐ฎ๐ซ๐œ๐ข๐ง๐ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:๐†-๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐ข๐ง ๐‚๐จ๐ฎ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ ๐‘๐ž๐œ๐ž๐ฉ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:๐‹๐š๐ซ๐ ๐ž ๐š๐ง๐ ๐’๐ฆ๐š๐ฅ๐ฅ ๐’๐œ๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข๐จ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก & ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ง๐ , ๐ˆ๐ง๐œ:Polaris Market Research is a global market research and consulting company. The company specializes in providing exceptional market intelligence and in-depth business research services for PMRโ€™s clientele spread across different enterprises. We at Polaris are obliged to serve PMRโ€™s diverse customer base present across the industries of healthcare, technology, semiconductors, and chemicals among various other industries present around the world. We strive to provide PMRโ€™s customers with updated information on innovative technologies, high-growth markets, emerging business environments, and the latest business-centric applications, thereby helping them always to make informed decisions and leverage new opportunities. Adept with a highly competent, experienced, and extremely qualified team of experts comprising SMEs, analysts, and consultants, we at Polaris endeavor to deliver value-added business solutions to PMRโ€™s customers.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.