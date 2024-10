トークン2049 (Token 2049) のスポットライト：アジアが初のDeSciユニコーンの誕生をリード

シンガポール発, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- トークン2049期間中の2024年9月17日にシンガポールで開催されたイベント「初のDeSciユニコーンを特定するには? (How to Pinpoint the First DeSci Unicorn)」において、著名なトップテクノロジーリーダーや投資家が一堂に会し、分散型科学 (DeSci) の将来についての議論が行われた。 これは、ライフAI (LIFE AI) の創設者であるトゥアン・カオ博士 (Dr. Tuan Cao)、ブロックチェンジ・ベンチャーズ (Blockchange Ventures) の新規投資責任者であるマシュー・イマーソ (Matthew Immerso)、AVAラボ (Ava Labs) のアジア責任者であるジャスティン・キム (Justin Kim) の主導によって行われた。



トゥアン・カオ博士によると、DeSciは今後10年間で最も破壊的な分野の1つとして浮上している。 分散型プラットフォームは、研究における透明性、分散化、グローバルなコラボレーションを確保するだけでなく、遺伝子データに基づく精密医療やパーソナライズされたヘルスケアにおける大きな機会も生み出す。

「DeSciの可能性は計り知れませんが、なぜこの分野ではまだユニコーンが生まれていないのでしょうか? そして、アジアは最初のDeSciユニコーンの誕生の地となるのでしょうか?」 トゥアン・カオ博士は、パネリストにこの考えさせられる質問を投げかけた。

マシュー・イマーソは、DeSciユニコーンの台頭を阻む3つの主な障害を強調した。 第一に、科学ビジネスのライフサイクルは他の業界よりも大幅に長く、数年単位になることが多い。 第二に、DeSciプロジェクトは厳格な品質基準を必要とする機密データを扱っており、成長が遅れている。 第三に、ユーザーがDeSciプラットフォームとやり取りする機会が限られているため、ユーザーエンゲージメントが課題となっている。

トゥアン・カオ博士は、既存のプロジェクトの多くが主に資金調達に暗号通貨を使用しており、DeSciの範囲が限られていることを強調した。 同博士は、差し迫った社会的ニーズに対処するために、実際のテクノロジー、ユーザー、パートナーシップに焦点を当てたライフAIのようなプロジェクトに対して満足感を示した。

ジャスティン・キムは、DeSciにおけるテクノロジーの準備の重要性を強調した。 同氏は、機密性の高いユーザーデータは、アクセス、トランザクション、スマートコントラクトの展開に対する明確な許可とともに分散化する必要があると指摘した。

イマーソとキムはどちらも、科学とヘルスケアの課題を理解し、Web 3.0ソリューションを実装する準備ができている創設者の極めて重要な役割を認めている。 キムは、アジアの巨大な市場の可能性を指摘し、この地域はライフサイエンスにおける新しいテクノロジーを採用する準備ができていると述べた。

トゥアン・カオ博士は、ライフAIが東南アジアで最大の自閉症に関する遺伝子研究を発表し、23の新しい自閉症関連変異を特定しながら研究コストを10分の1~30分の1に削減し、データのプライバシーと透明性を確保したという大きな成果を紹介した。

専門家は、アジアには数十億ドル規模のプロジェクトを促進し、分散型科学を世界的に再形成する可能性があることに同意している。

リンク先:写真および動画。

報道担当者向け問い合わせ先:social@lifenetwork.ai

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.