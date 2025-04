Azimut met en place un investissement stratégique par Centerra Gold

LONGUEUIL, Québec, 28 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM; OTCQX : AZMTF) annonce que la Société a conclu une convention de souscription avec Centerra Gold Inc. (“Centerra”) (TSX: CG) (NYSE: CGAU) en vue d’un placement privé sans courtier de 9 430 000 actions ordinaires de la Société à un prix de 0,60 $ par action pour un produit brut de 5 658 000 $ (le « Placement »). Centerra deviendra un investisseur stratégique de la Société, en acquérant approximativement 9,9% des actions ordinaires émises et en circulation suite à la clôture de ce Placement.

L’investissement de Centerra vient soutenir la stratégie d’Azimut visant à créer de la valeur grâce à des découvertes en contexte peu exploré (greenfield) au Québec, Canada. La Société a démontré sa capacité à générer et à faire progresser des cibles de qualité pour les métaux précieux et les minéraux critiques. À la suite de la clôture du Placement, Azimut sera en excellente position pour intensifier ses activités d’exploration sur ses propriétés détenues à 100% de Wabamisk (or-antimoine) et d’Elmer (or-cuivre). Le produit de ce Placement permettra de réaliser des travaux d’exploration sur les propriétés détenues à 100% par la Société (incluant Elmer et Wabamisk), pour le développement des affaires et pour le fonds de roulement. En parallèle, des activités d’exploration financées par le partenaire sont prévues sur le projet Kukamas (nickel-cuivre-platine-palladium), ce qui devrait entraîner un niveau d’activité important au cours des 12 prochains mois. Des crédits d’impôt remboursables variant de 22,5 % à 45 % devraient être récupérés sur les dépenses d’exploration admissibles engagées par la Société.

La clôture du Placement est prévue vers le 14 mai 2025, sous réserve de certaines conditions, notamment l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») et la signature d’une convention sur les droits de l’investisseur avec Centerra (la « CDI»). En vertu de la CDI et sous réserve de certaines conditions, Centerra bénéficiera de certains droits, notamment celui de participer à de futures émissions d’actions afin de maintenir sa participation dans la Société. Tous les titres émis dans le cadre du Placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à partir de la date de clôture, en conformité avec la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

A propos de Centerra

Centerra Gold Inc. est une société minière canadienne spécialisée dans l’exploitation, le développement, l’exploration et l’acquisition de gisements d’or et de cuivre en Amérique du Nord, en Turquie et sur d’autres marchés à travers le monde. Centerra possède et exploite la mine de Mount Milligan en Colombie-Britannique, au Canada, ainsi que la mine d’Öksüt en Turquie. Elle détient également des actifs d’exploration et de développement, et gère l’unité commerciale de molybdène au Canada et aux États-Unis.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

Son projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées en se basant sur un prix de l’or à 1 800 $US par once*) et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut progresse également sur la découverte lithium de Galinée en coparticipation avec SOQUEM Inc. De plus, des progrès significatifs ont été accomplis en exploration en 2024 sur les projets suivants : Wabamisk (antimoine-or; lithium), Kukamas (nickel-cuivre-EGP) et Pilipas (lithium).

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,8 millions d’actions émises et en circulation.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine intitulée United States Securities Act of 1933, telle que modifiée, et ces valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement aux États-Unis ou d’une dispense applicable aux exigences d’enregistrement aux États-Unis.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015



Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel : (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

_______________________________________________________________________________________

*: “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Quebec, Canada”, préparé par Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. de InnovExplo Inc., en date du 4 janvier 2024.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la Société concernant les événements futurs liés au Placement. Les énoncés prospectifs contenus dans le prrésent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les conditions et la réalisation du Placement, la date de clôture prévue et l’utilisation du produit. Dans la mesure où les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse contiennent des informations qui ne sont pas historiques, elles sont essentiellement prospectives et sont souvent identifiées par des mots tels que « anticiper », « s’attendre à », « estimer », « avoir l’intention de », « projeter », « planifier » et « croire ». Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. De nombreux facteurs peuvent être à l’origine de ces différences, en particulier la volatilité et la sensibilité des prix des métaux sur le marché, l’impact des variations des taux de change et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations des réserves, les récupérations d’or et d’autres métaux, les risques environnementaux, y compris l’augmentation des obligations réglementaires, les conditions géologiques inattendues, les conditions minières défavorables, les actions des communautés et des organisations non gouvernementales, les changements dans la réglementation et les politiques gouvernementales, y compris les lois et les politiques, et le défaut d’obtention des permis et des approbations nécessaires de la part des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces énoncés, qui ne sont valables qu’à la date des présentes. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé propsctif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si elle y est tenue par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est invité à examiner attentivement l’analyse détaillée des risques dans notre dernier rapport annuel déposé sur SEDAR+ pour une meilleure compréhension des risques et incertitudes qui affectent les activités de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.