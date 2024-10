En región oeste de NC, continúan operativos de rescate, alivio y recuperación

En la región oeste de NC, continúan las labores de búsqueda y rescate, en medio de los esfuerzos coordinados simultáneos para lograr el restablecimiento de infraestructura de importancia crítica y poder hacer llegar alimentos, agua y otros artículos básicos grandemente necesitados, hasta las comunidades afectadas por el Huracán Helene. “Hasta el momento, las medidas de respuesta ante la crisis han sido un masivo esfuerzo de coordinación y logística,” expresó el Gob. Roy Cooper. “Al tiempo que el personal de respuesta a emergencias sigue realizando operativos de búsqueda y rescate en la región oeste de Carolina del Norte, aliados estatales, federales y de grupos locales sin fines de lucro siguen laborando al unísono para proveer alimentos, agua, refugio y otras necesidades básicas a quienes los necesitan. Miles de empleados del sector privado y gubernamental, simultáneamente, están trabajando las 24 horas y los siete días para el restablecimiento de infraestructura crítica, como la de servicios de electricidad, agua, tratamiento de aguas residuales, telefonía y conectividad a Internet.” Puntos de distribución de alimentos, agua y otras mercancías

Los esfuerzos de provisión de alimentos, agua y artículos de primera necesidad a los habitantes de las comunidades afectadas, ya están en marcha; se está haciendo uso de los recursos de entrega aéreos y de terreno de NCNG. Esta mañana, FEMA hizo entrega de 18 camiones con alimentos y agua; hacia el final de hoy, espera hacer entrega de un camión con alimentos y otro con agua a 34 condados. Más de 20,000 personas se han registrado para obtener asistencia.

• Condado Buncombe – Biltmore Baptist Church, 35 Clayton Road, Arden, NC 28704

• Condado McDowell – Grace Community Church, 5182 Highway 70 West, Marion, NC 28752

• Condado Watauga – First Baptist Church, 375 West King Street, Boone, NC 28607

En cada condado afectado, se han establecido puntos de distribución de mercancías y, en esas localidades, también se provee a los habitantes servicio público y gratuito de Internet de banda ancha (Wi-Fi). Los condados que no aparezcan en la siguiente lista, buscar se debe información con los gobiernos locales.

• Condado Ashe – escuelas Westwood Elementary School, Mountain View Elementary School

• Condado Buncombe – UNC-Asheville, Asheville Buncombe Tech Ferguson, centro WNC Ag. Center, centro Asheville-Buncombe Tech Conference Center, iglesia Biltmore Baptist Church, The Greens en Weaverville, centro Fletcher Nursing and Rehabilitation.

• Catawba – colegio Catawba Valley Community College Tarlton Complex

• Condado Henderson – iglesia First Baptist Church Hendersonville, Greens en Hendersonville

• Condado Madison – oficinas de Madison County Cooperative Extension Service

• Condado McDowell – iglesias Nebo Crossing Church, Grace Community Church

• Condado Mitchell – iglesia First Baptist Spruce Pine

• Condado Polk – escuela Polk County High School

• Condado Rowan County – centro Rowan-Cabarrus YMCA

• Watauga – estación de bomberos Cove Creek Volunteer Fire Department, Zionville VFD, iglesia Foscoe Christian Church, centro de emergencias Watauga EOC, centro Holmes Convocation Center, Meat Camp Road, Town of Boone PD, iglesia First Baptist Boone.

Cortes de electricidad

Por toda la región hay mas de 370,000 clientes sin servicio de electricidad, un descenso en relación al punto de máximo de más de un millón; el servicio se ha restablecido para más de 600,000 clientes.

Personas desaparecidas

Para reportar a una persona como desaparecida, o para solicitar apoyo importante pero ordinario, llamar al servicio NC 211; si la llamada es desde fuera de NC, marcar el 1-888-892-1162.

Albergues

En la región oeste de Carolina del Norte, se ha abierto un total de 25 albergues, resguardando a 1,163 personas; Hay planes para abrir más albergues, según sea necesario, y así dar acomodo a quienes lo requieran.

Operativos de búsqueda y rescate

En la región oeste de Carolina del Norte, los operativos de búsqueda y rescate siguen en continuo curso. Equipos de búsqueda y rescate, incluyendo 16 pertenecientes a otros estados, más un total de 57 equipos del oeste tan lejano como Colorado y de tan al norte como New Hampshire, más 18 equipos federales, han rescatado a más de 440 personas y han evacuado de la zona a casi 4,700. Más de 400 personas han sido rescatadas por la Guardia Nacional de NC; también se han rescatado a más de 110 mascotas.

Cierres de caminos y carreteras/servicio ferroviario

El tránsito vehicular sigue siendo peligroso; cerca de 400 caminos y carreteras siguen cerrados. El Departamento de Transporte de NC (NCDOT) pide a la población abstenerse de dirigirse rumbo a la región oeste de Carolina del Norte, o sus alrededores. El énfasis es el restablecimiento de los caminos principales y lograr acceso a las comunidades ahora en aislamiento por los daños sufridos. El personal de respuesta inicial también quiere mantener sin obstrucción los caminos y carreteras, para que logren su misión. Como medidas de asistencia al proceso de recuperación, NCDOT ha despachado los siguientes recursos:

• Más de 1,500 empleados

• Más de 1,500 camiones, motoniveladoras y retroexcavadoras/cargadoras

• Más de 1,000 motosierras

• Más de 8,000 barricadas y señalamientos

Cobertura de servicios de telefonía

• Los proveedores de servicios de telefonía están trabajando para reparar los problemas de cobertura y los daños ocasionados por la tormenta; buscan implementar soluciones temporales, tales como instalación de torres temporales de telefonía; se están produciendo rápidos avances. El restablecimiento de las comunicaciones es un paso crítico para salvar vidas, encontrar a personas y hacer llegar abastecimientos; el Gob. Cooper ha estado en constante comunicación con las empresas de telefonía, instándoles a actuar y ofrecer soporte. Se pide que la población apague su teléfono celular de vez en vez y lo vuelva a iniciar, ya que esto permite la reconexión cuando se ha vuelto a establecer una red.

Hechos fatídicos

En Carolina del Norte, la Oficina del Examinador Médico en Jefe ha confirmado cuarenta y dos casos de fallecimientos, vinculados a la tormenta; en los próximos días se espera que estas cifras sigan elevándose. La Oficina del Examinador Médico en Jefe de NC continuará confirmando las cifras dos veces al día. Si usted tiene una emergencia, o piensa que alguien está en peligro, llame al 911; para reportar que usted no ha podido contactar a una persona en la región oeste de Carolina del Norte, llame al 211.

Despliegue de la Guardia Nacional de Carolina del Norte

El Gob. Cooper ha activado a más de 700 soldados y aviadores de la Guardia Nacional de Carolina del Norte para efectuar operativos de búsqueda/rescate y también para hacer entrega de abastecimientos críticos en la región oeste de Carolina del Norte. A la mañana de este martes, 275 vehículos y 15 aeronaves se han desplegado en la región oeste de Carolina del Norte con el fin de facilitar las misiones.

Voluntarios y donativos

Debido a las condiciones peligrosas en los caminos y a la necesidad de mantener abiertas las rutas para los operativos de emergencia, se aconseja fuertemente a la población no dirigirse rumbo al este de Carolina del Norte; en cambio, pudieran considerar las siguientes opciones para hacer un donativo o labor de voluntariado:

• Si desea hacer un donativo al fondo de ayuda North Carolina Disaster Relief Fund, visite el portal nc.gov/donate aquí.

• Si busca información sobre cómo ser un voluntario, visite este portal aquí.

Tareas de limpieza de daños por tormenta

Si su casa ha resultado dañada y necesita asistencia con las tareas de limpieza, llamar al servicio de Limpieza por Crisis marcando el 1-844-965-1386; se puede obtener acceso a organizaciones de voluntariado que pueden ser de asistencia.

Declaración de Desastre Mayor y Asistencia de FEMA

El Presidente Biden autorizó la emisión de una Declaración Federal de Desastre Mayor agilizada, consulte en español la Declaración Federal aquí, la cual fue solicitada por el Gob. Cooper para 25 condados de NC y la Franja Este de Nativos Cherokee, abre el camino para la provisión de Asistencia Pública de ayuda para los gobiernos locales duramente golpeados, así como el acceso al Programa de Asistencia Individual de FEMA, consulte aquí.

FEMA pudiera tener la capacidad de ayudar a solventar necesidades importantes, desplazamiento, alojamiento temporal, costos de reparaciones básicas de vivienda, pérdidas de propiedad personal y otras necesidades más derivadas del desastre. Propietarios de vivienda e inquilinos de los condados Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Caldwell, Catawba, Clay, Cleveland, Gaston, Haywood, Henderson, Jackson, Lincoln, Macon, Madison, McDowell, Mitchell, Polk, Rutherford, Transylvania, Watauga, Wilkes y Yancey, así como la Franja Este de los Nativos Cherokee, pueden hacer una solicitud.

Los norcarolinianos pueden solicitar Asistencia Individual llamando a la línea de ayuda de FEMA al 1-800-621-3362 de 7 am a 7 pm diariamente; también visitando el portal de asistencia aquí; o bien, descargando la aplicación de FEMA para celular.

Asistencia Adicional

No hay una manera correcta o equivocada de sentirse ante la reacción de trauma ante un huracán. Si usted ha salido afectado por la tormenta y necesita hablar con alguien, puede llamar o enviar mensaje de texto a la línea de ayuda del servicio Disaster Distress al 1-800-985-5990. También hay ayuda disponible en inglés o español para cualquier persona, en cualquier momento, vía llamada, texto o conversación en línea marcando el 988. Obtenga más información en el portal de 988Lifeline.org aquí.

Si desea contactarse con un representante del Centro de Información Unificada de NC (North Carolina Joint Information Center), escriba a: ncempio@ncdps.gov; o bien, llame al (919) 825-2599.

Si desea obtener información general, acceso a recursos, o respuesta a las preguntas más frecuentes, consultar el portal ncdps.gov/helene aquí.

Si desea obtener información sobre ayuda con recursos para medidas de recuperación a favor de los habitantes afectados por la tormenta, escriba a: IArecovery@ncdps.gov.

###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.