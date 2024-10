El otoño: la estación en que las relaciones amorosas juegan un papel clave para devolver la felicidad a las personas

MIAMI, FL, UNITED STATES, October 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Los datos de Gleeden – la plataforma de citas no monógamas líder en Europa, pensada por y para mujeres – nos muestran que octubre es uno de los meses con mayor actividadEl 34% de mujeres infieles afirma que la emoción de vivir una aventura extraconyugal les hace sentirse más deseadas y libres, lo que resulta un gran impulso para su autoestima en una estación en la que es necesario reforzar la salud mentalHa llegado el otoño y, durante unos meses, pasaremos por la estación más triste del año: llega el frío, se acortan los días y enseguida se hace de noche, empezamos a recluirnos en casa, los planes se reducen… por eso es en otoño cuando más necesitados estamos de alegrías y de reforzar nuestra salud mental.La salud sexual, por su lado, tiene un efecto directo en nuestra salud mental y emocional y es algo que se suele pasar por alto, ya sea por tabúes o estigmas. Está científicamente comprobado que tener sexo de manera regular puede reducir los niveles de estrés y ansiedad. Igualmente, está comprobado que las personas que practican sexo con menos frecuencia tienen niveles más altos de cortisol (la hormona del estrés), mientras que este nivel de cortisol se ve reducido en quienes tienen relaciones sexuales regularmente.Los miembros de Gleeden, la plataforma de encuentros no monógamos líder en Europa, pensada por y para mujeres, lo tienen claro: parece que ell@s sí saben cómo levantar el ánimo ante el otoño. Según los datos de sus usuarios, el mes de octubre es uno de los que tienen mayor actividad en cuanto a encuentros sexoafectivos.Concretamente, el 34% de las usuarias femeninas afirman activarse más durante esta época porque la emoción de vivir una aventura extraconyugal les hace sentir más felices y vivas. Volver a sentirse deseadas, libres e interesantes resulta un gran impulso para su autoestima, que juega un enorme papel a la hora de sentirse felices.Además, el 27% de estas mujeres afirma que disfruta mucho más del sexo en sus relaciones extraconyugales que en las “oficiales”, lo que también contribuye a su felicidadTambién cabe destacar que casi la mitad de l@s usuario@s de Gleeden– mujeres y hombres – afirma que sus relaciones extraconyugales van más allá del sexo, ya que mantienen buenas y agradables conversaciones con sus amantes, lo que les provoca una complicidad que no encuentran en las personas de su entorno más directo. En el 15% de los casos, estas relaciones extraconyugales suben un peldaño más y se convierten en una amistad e, incluso, los amantes se convierten en confidentes por la confianza mutua que sus encuentros furtivos les genera. Otro motivo, quizás, por el que los usuarios de Gleeden se activan más después de las vacaciones, buscando cómplices con los que confesar sus frustraciones y expresar sus necesidades con libertad y sin miedos.Todos estos datos vienen a demostrar que, efectivamente, las aventuras y las relaciones amorosas juegan un papel muy importante a la hora de devolver la alegría de vivir.* Información extraída del análisis de datos de usuarios de Gleeden y de diferentes estudios realizados por Gleeden entre los años 2022 y 2024** Estudio “Evolución de la sexualidad de la mujer española”, realizado por la consultora Dive para Gleeden, con el asesoramiento de la psicóloga clínica especializada en sexología, Laia Cadens, entre más de 2.200 mujeres españolas, durante el mes de febrero de 2021.Sobre GleedenGleeden es la web líder en el mundo de encuentros extraconyugales pensada por y para mujeres. Creada en Francia en 2009, actualmente cuenta con representación en otros muchos países como Italia, España, Alemania, India y la mayoría de países latinoamericanos, y con casi 12 millones de usuarios en todo el mundo.El objetivo de esta plataforma de encuentros es responder a las necesidades de la audiencia femenina, gracias a funcionalidades específicas solo para ellas. Gleeden.com da el poder a las mujeres liberadas que quieran tener encuentros extraconyugales con total discreción. Y, más allá de la plataforma, Gleeden cree en la necesidad de romper tabús y ayudar a la liberación y empoderamiento sexual femenino.

