SABESP – FATO RELEVANTE

SÃO PAULO, BRAZIL, October 1, 2024 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia” ou “Sabesp”), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada hoje, os Conselheiros de Administração por unanimidade, aprovaram a eleição do Sr. Alexandre Gonçalves Silva como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.O Sr. Silva assumirá efetivamente as suas funções como Presidente do Conselho de Administração da Sabesp após encerrar suas atribuições como Presidente do Conselho de Administração da Embraer, o que deverá ocorrer no máximo até a próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da referida Companhia. Neste ínterim, as Assembleias Gerais e as Reuniões do Conselho de Administração da Sabesp serão presididas pela Conselheira de Administração, Sra. Karla Bertocco Trindade.Na mesma reunião, o Conselho de Administração elegeu o Sr. Daniel Szlak para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, a partir de 2 de outubro de 2024.O Sr. Szlak é graduado em engenharia química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tem formação em Liderança e Gestão de Pessoas pelo Insper e participou de programas de formação de executivos pela Singularity University de Santa Clara, Califórnia e pela Harvard Business School. Entre set/23 e set/24, foi CFO da Combio, maior fornecedora de energia térmica do Brasil, onde era responsável pelas áreas de finanças, tecnologia da informação, centro de serviços compartilhados e compras. Na Kraft Heinz, onde atuou entre jan/14 e set/23, foi CFO para América Latina e Canadá e Diretor Executivo da empresa na Venezuela. Sr. Szlak também foi conselheiro de administração da BR Spices (maio/22 a set/23). Antes disso, foi consultor na IGC Partners e atuou na Procter & Gamble Brasil.A nova composição do Conselho de Administração e da Diretoria está disponível em https://ri.sabesp.com.br

