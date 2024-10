IT Link : La société d’ingénierie ferroviaire Mi CONCEPT rejoint le Groupe IT Link

Communiqué de Presse

Le Kremlin-Bicêtre, le 1er octobre 2024

IT Link, entreprise de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés, annonce l’acquisition, lundi 30 septembre 2024, de 100% du capital de la société Mi CONCEPT.

Mi CONCEPT est un bureau d’études spécialisé dans la signalisation ferroviaire et basé en région Occitanie. Sur l’exercice 2023, Mi CONCEPT a réalisé un chiffre d’affaires de 450k€.

Cette acquisition stratégique pour le Groupe IT Link lui permettra de confirmer sa position d’expert dans le domaine des systèmes connectés ferroviaires tout en renforçant sa présence dans la région de Toulouse.

« La spécialité de l’équipe de Mostafa ABIDALLAH, fondateur de Mi CONCEPT, alliée à l’expertise du Groupe IT Link dans les systèmes connectés constitue un vecteur d’accélération des activités du Groupe auprès de nos clients équipementiers, constructeurs et opérateurs du secteur ferroviaire » - Éric GUILLARD, PDG du Groupe IT Link.

Le prix de cette acquisition, payé en numéraire, a été financé sur les fonds propres d’IT Link France.





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

Le Groupe IT Link c’est près de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.









IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597 ALITL)

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.