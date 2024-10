NÈlo Life และ Prolac Thailand ประกาศความร่วมมือในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับสากล

Prolac Thailand Corporation Logo

BANGKOK, THAILAND, October 2, 2024 / EINPresswire.com / -- NeloLife บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจากสหรัฐอเมริกา และ Prolac Thailand ผู้พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ล้ำสมัย มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือระดับสากลในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ Prolac ผ่านแพลตฟอร์มของ NÈlo Life ซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ล้ำสมัยไปสู่สมาชิกทั่วโลกความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายการเข้าถึงของ Prolac สู่ตลาดโลก ผ่านโปรแกรมสมาชิก Lifestyle ของ NeloLife ที่มีสมาชิกกว่า 130 ประเทศทั่วโลก โดย Prolac Thailand ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 25 ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ มีผลิตภัณฑ์หลักอย่าง Dokudami ที่มีชื่อเสียงในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยหลายปีและคำยืนยันจากผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ ผลิตภัณฑ์นี้จึงพร้อมที่จะสร้างผลกระทบอย่างมากในตลาดสุขภาพทั่วโลกEric Allen ประธานของ NÈlo Life ได้แสดงความตื่นเต้นในความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ทีมประเมินผลิตภัณฑ์ของเรารู้สึกประทับใจและยินดีที่จะเพิ่ม Dokudami เข้ามาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา หายากมากที่จะพบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและวิจัยมาอย่างดี ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ทรงพลังในราคาที่เป็นธรรม เราตื่นเต้นที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้ไปสู่สมาชิกทั่วโลกของเรา”ดร. อัศวิน จาก Prolac Thailand กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า “ความร่วมมือกับ NÈlo Life ครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในภารกิจของเราที่จะส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทั่วโลก Dokudami ได้รับความนิยมมายาวนานในด้านการเสริมภูมิคุ้มกัน และผ่านแพลตฟอร์มของ NeloLife เราสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”ด้วยข้อตกลงการจัดจำหน่ายอย่างเป็นเอกสิทธิ์นี้ สมาชิกของ NÈlo Life จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Prolac ระดับสากล นำไปสู่ยุคใหม่ของสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ทั่วถึงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:ข้อมูลติดต่อสื่อมวลชน:Abigail Rosen175 Richland Place Dr, Monroe, LA 712031-888-468-7892media@nelolife.comเกี่ยวกับ NÈlo Life:NÈlo Life เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพระดับโลกที่มอบสิทธิพิเศษในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในราคาที่ลดอย่างมากให้แก่สมาชิก ด้วยการปรากฏตัวในกว่า 130 ประเทศ NeloLife มุ่งมั่นที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยเกี่ยวกับ Prolac Thailand:Prolac Thailand เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปีในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมี Dokudami เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่มีชื่อเสียงในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยให้ร่างกายมีการป้องกันธรรมชาติที่ดีขึ้นต่อความท้าทายด้านสุขภาพต่างๆ

