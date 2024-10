Respuesta sin precedentes: luego de históricos daños por Huracán Helene, aliados locales, estatales y federales escalan recursos hacia oeste de NC

Como medida de respuesta ante los daños sin precedentes dejados por el Huracán Helene en la región oeste de Carolina del Norte, aliados locales, estatales y federales continúan su labor conjunta para escalar recursos hacia esa región. En estos momentos, hay operativos para la provisión de alimentos, agua y abastecimientos de primera necesidad en las áreas afectadas. También se están logrando mejoras en los servicios de telecomunicación y en el acceso a las comunidades dañadas por la tormenta. Aunque el énfasis sigue siendo las medidas de rescate y respuesta a emergencias, el estado está avanzando simultáneamente los servicios de recuperación de todo Carolina del Norte, en colaboración con aliados locales y federales.

“El Huracán Helene ha ocasionado devastación sin precedentes en región oeste de Carolina del Norte, por lo que estamos ejecutando medidas de respuesta sin precedentes para escalar la provisión de alimentos, agua y abastecimientos vitales en esas comunidades,” “Este proceso de recuperación será largo y penoso; debemos hacer uso de todos los recursos locales, estatales y federales a nuestra disposición a fin de salvar vidas, restablecer comunidades y comenzar las reparaciones críticas a caminos, carreteras e infraestructura.”

Gob. Cooper ha activado a más de 400 elementos de la Guardia Nacional de NC (NCNG)

• Equipos de búsqueda y rescate, incluyendo 18 pertenecientes a otros estados, más un total de 27 equipos del oeste tan lejano como Colorado y de tan al norte como New Hampshire, más 18 equipos federales, han rescatado a más de 500 personas, 422 de ellas rescatadas por NCNG. Cuarenta y dos personas han resultado seriamente lastimadas, cuatro de ellas bebés; más 64 animales. Desde el comienzo de la tormenta, NCNG también ha entregado 306 cargamentos con botellas de agua, 230 cargamentos con alimentos.

Sitios de alimentación

Los esfuerzos de provisión de alimentos, agua y artículos de primera necesidad a los habitantes de las comunidades afectadas, ya están en marcha; se está haciendo uso de los recursos de entrega aéreos y de terreno de NCNG. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha entregado a Carolina del Norte más de un millón de litros de agua y más de 600,000 comidas. Los sitios de alimentación han sido establecidos en las siguientes localidades:

• Condado Buncombe – Biltmore Baptist Church, 35 Clayton Road, Arden, NC 28704

• Condado McDowell – Grace Community Church, 5182 Highway 70 West, Marion, NC 28752

• Condado Watauga – First Baptist Church, 375 West King Street, Boone, NC 28607

Los gobiernos locales pudieran tener la capacidad de proveer información adicional sobre los sitios de alimentación establecidos en las comunidades locales.

Albergues

• En las áreas afectadas se han abierto veintinueve albergues, resguardando a un total de 1,107 personas.

• Se puede consultar la lista de albergues disponibles en el portal www.readync.gov aquí.

Declaración de Desastre Mayor y Asistencia de FEMA

• El Presidente Biden ha autorizado la emisión de una Declaración Federal de Desastre Mayor agilizada, la cual fue solicitada por el Gob. Cooper para 25 condados de NC y de la Franja Este de Nativos Cherokee. Consulte en español la Declaración Federal aquí, la cual abre el camino para la provisión de Asistencia Pública de ayuda a los gobiernos locales duramente golpeados, así como el acceso al Programa de Asistencia Individual de FEMA, consulte aquí. Más de 5,000 familias han contactado a FEMA telefónicamente o en línea, para solicitar asistencia.

• FEMA pudiera tener la capacidad de ayudar a solventar necesidades importantes, desplazamiento, alojamiento temporal, costos de reparaciones básicas de vivienda, pérdidas de propiedad personal y otras necesidades más derivadas del desastre. Propietarios de vivienda e inquilinos de los condados Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Caldwell, Catawba, Clay, Cleveland, Gaston, Haywood, Henderson, Jackson, Lincoln, Macon, Madison, McDowell, Mitchell, Polk, Rutherford, Transylvania, Watauga, Wilkes y Yancey, así como la Franja Este de los Nativos Cherokee, pueden hacer una solicitud.

• Se puede consultar información adicional respecto a tales recursos en el portal aquí

• Línea de ayuda de FEMA 1-800-621-3362.

Hechos fatídicos

• En Carolina del Norte se han confirmado veinticuatro casos de fallecimientos vinculados a la tormenta; docenas de personas han sido reportadas como desaparecidas.

• Hay significativos informes sobre hechos fatídicos ocurridos, vinculados a la tormenta. La Oficina del Examinador Médico en Jefe de NC continuará confirmado las cifras.

• Personal de respuesta inicial ha recibido cientos de llamadas solicitando rescate y ha habido más de 1,000 solicitudes para recibir cheques de bienestar social.

Cortes de electricidad

• Por toda la región hay mas de 450,000 clientes sin servicio de electricidad, un descenso en relación al punto de máximo de más de un millón.

Cierres de caminos y carreteras

• El tránsito vehicular sigue siendo peligroso; más de 400 caminos y carreteras siguen cerrados. El Departamento de Transporte de NC (NCDOT) pide a la población abstenerse de dirigirse rumbo a la región oeste de Carolina del Norte, o sus alrededores. El énfasis es el restablecimiento de los caminos principales y lograr acceso a las comunidades ahora en aislamiento por los daños sufridos. El personal de respuesta inicial también quiere mantener sin obstrucción los caminos y carreteras, para que logren su misión.

Cobertura de servicios de telefonía

• Los proveedores de servicios de telefonía están trabajando para reparar los problemas de cobertura y los daños ocasionados por la tormenta; buscan implementar soluciones temporales y se están produciendo rápidos avances. El restablecimiento de las comunicaciones es un paso crítico para salvar vidas, encontrar a personas y hacer llegar abastecimientos; el Gob. Cooper ha estado en constante comunicación con las empresas de telefonía, instándoles a actuar y ofrecer soporte.

Personas desaparecidas

• Para reportar a una persona como desaparecida, o para solicitar apoyo importante pero ordinario, llamar al servicio NC 211; si la llamada es desde fuera de NC, marcar el 1-888-892-1162.

Tareas de limpieza de daños por tormenta

• Si su casa ha resultado dañada y necesita asistencia con las tareas de limpieza, llamar al servicio de Limpieza por Crisis marcando el 1-844-965-1386; se puede obtener acceso a organizaciones de voluntariado que pueden ser de asistencia.

Voluntarios y donativos

• Si desea hacer un donativo al fondo de ayuda North Carolina Disaster Relief Fund, visite el portal nc.gov/donate aquí.

• Si busca información sobre cómo ser un voluntario, visite este portal aquí.

Asistencia adicional

• Si desea contactarse con un representante del Centro de Información Unificada de NC (North Carolina Joint Information Center, escriba a: ncempio@ncdps.gov; o bien, llame al (919) 825-2599.

• Si desea obtener información general, acceso a recursos, o respuesta a las preguntas más frecuentes, consultar el portal ncdps.gov/helene aquí.

• Si desea obtener información sobre ayuda con recursos para medidas de recuperación a favor de los habitantes afectados por la tormenta, escriba a: IArecovery@ncdps.gov.

###



