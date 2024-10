Bitget Wallet משיקה את ערכת הפיתוח OmniConnect לגישור בין מיליארד משתמשי Telegram לאקו סיסטמים של Web3 המבוססים על כמה מערכות בלוקצ'יין

ויקטוריה, סיישל, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget Wallet, המספקת ארנק Web3 מוביל ללא דמי משמורת, הכריזה על השקת OmniConnect. מדובר בערכת פיתוח המאפשרת למפתחים לחבר בצורה חלקה מיני אפליקציות של Telegram לאקו סיסטמים של מספר מערכות בלוקצ'יין עם תמיכה ביותר מ-500 רשתות, כולל רשתות מרכזיות כמו Solana, TON וכל הרשתות עם תאימות ל- EVM. השילוב מאפשר למיני אפליקציות של Telegram להשתמש ב-Bitget Wallet לטובת חתימה וביצוע עסקאות במספר רשתות בלוקצ'יין. המטרות העתידיות של OmniConnect אינן מסתכמות במיני אפליקציות של Telegram. הכוונה היא להתרחב לתוספים, אפליקציות ופלטפורמות רשת, ולאפשר אינטראקציות חלקות בכל בלוקצ'יין.

גרסה זו מסמלת קפיצת מדרגה בשילוב של אקו סיסטמים של Web3 עם Telegram, ומציעה ליותר ממיליארד משתמשי ומפתחי Telegram דרך פשוטה ויעילה לאינטראקציה עם רשתות בלוקצ'יין מרובות. באמצעות השילוב של Bitget Wallet הופכת Telegram לשער מקיף ל-Web3, ומאפשרת מעבר חלק יותר מ-Web2. למיני אפליקציות של Telegram תפקיד מכריע בהכרת ה-Web3 למשתמשים חדשים, והן מציעות נקודת כניסה נגישה לאנשים שלא קיימו בעבר אינטראקציה עם טכנולוגיות מבוזרות. זה מתיישר עם החזון של Bitget Wallet לחבר מיליארד משתמשים מפלטפורמות חברתיות לכל עולם ה-Web3, וזה מהווה חלק מרכזי באסטרטגיית Bitget Onchain Layer הרחבה יותר.

אלווין קאן (Alvin Kan), מנהל התפעול של Bitget Wallet, הדגיש את חשיבות הפיתוח הזה, והצהיר: "בעבר, מיני אפליקציות של Telegram יכלו ליצור אינטראקציה רק ​​עם רשת TON, מה שהקשה על יצירת קשר עם רשתות בלוקצ'יין ציבוריות אחרות. OmniConnect של Bitget Wallet שואפת לגשר על הפער הזה, והיא מאפשרת אינטראקציה חלקה בין מערכות בלוקצ'יין רבות באמצעות Bitget Wallet. אנו נרגשים מכך שיותר מפתחים ואקו סיסטמים של בלוקצ'יין יצטרפו אלינו בבניית סביבת Web3 פתוחה ומשגשגת יותר ב-Telegram". בנוסף, Bitget Wallet אמורה להכריז על יוזמות נוספות שמטרתן להעצים האת האקו סיסטם הרחב יותר של המיני אפליקציות והעמקת האינטגרציה עם Telegram, והן צפויות לשפר את היכולות והטווח של שתי הפלטפורמות ולהועיל לקהילת המפתחים הרחבה יותר.

Bitget Wallet כבר יצרה אינטגרציה עמוקה אל תוך האקו סיסטם של Telegram ו-TON, תוך שיתוף פעולה עם פרויקטים גדולים כמו Tomarket, Catizen ו-Yescoin. היא הייתה הראשונה להרחיב את הארנק נטול מפתחות ה-MPC לרשת המרכזית של TON, לפתח בוטים למסחר עבור Telegram, ולספק מסחר מרובה בלוקצ'יינים, ללא עמלות גז ב-TON DApps והציע גישה להפצות וחלוקות של פרויקטים פופולריים. באמצעות מאמצים אלה, Bitget Wallet מיקמה את עצמה כתשתית חיונית באקו סיסטם של Telegram. באוגוסט 2024 בלבד זכתה Bitget Wallet לכמעט 2 מיליון הורדות, מה שהפך אותה לארנק שהורד הכי הרבה בעולם לפי נתוני App Store ו-Google Play.

עם למעלה מ-30 מיליון משתמשים גלובליים, Bitget Wallet מחויבת להניע את האימוץ ההמוני של Web3 על ידי פישוט הגישה דרך הארנק נטול מפתחות ה-MPC שלה המאפשר כניסה מאובטחת בשיטות מוכרות כמו דואר אלקטרוני, Apple ID, חשבונות Google ו-Telegram. כפלטפורמת ארנק מוכללת, Bitget Wallet ממשיכה להרחיב את התכונות לכיוונים כמו "ארנק+מסחר" כדי לאפשר למשתמשים לסחור ישירות בתוך הארנקים שלהם, כמו גם "ארנק+חברתי" לשילוב פונקציות חברתיות להתחברות עם Telegram ואקו סיסטמים מרובי מערכות בלוקצ'יין. אלווין קאן הוסיף, "המטרה שלנו היא להיות שער לאימוץ המוני של Web3, מה שמקל אפילו על משתמשים שאינם Web3 לגשת ל-DeFi, למשחקי בלוקצ'יין ואקו סיסטם הקריפטוגרפי הרחב יותר".

עברו אל OmniConnect Dev Kit:

https://web3.bitget.com/en/docs/dapp/telegram-webapps-wc.html

אודות Bitget Wallet

Bitget Wallet הוא אחד מארנקי Web3 ללא דמי משמרת המובילים בעולם ופלטפורמת אקו סיסטם מבוזרת. הארנק, באמצעות Bitget Onchain Layer, מוכן היטב לפיתוח אקו סיסטם DeFi מתקדם באמצעות יצירה משותפת וחממה אסטרטגית. מלבד פונקציית Swap רבת עוצמה, Bitget Wallet מציעה גם ניהול נכסים מרובי בלוקצ'יינים, תובנות חכמות על כסף, Launchpad משולב, מרכז כתובות ומרכז רווחים. עם תמיכה ביותר מ-100 מערכות בלוקצ'יין עיקריות, למעלה מ-250,000 אסימונים ומגוון רחב של DApps, Bitget Wallet הוא הארנק המוביל שלכם לגילוי נכסים וחקר ה-Web3.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | Discord

תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4de495e5-b690-43d6-9e5a-4c551ce65302

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם media.web3@bitget.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.