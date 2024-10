« Nuit magique des musées » : rapprocher les musées pour favoriser le dialogue inter-civilisationnel

DINGXI, Chine, 30 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 26 septembre 2024, à l’occasion du 100e anniversaire de la découverte de la culture Majiayao, le service de publicité du comité du comté de Lintao a invité des experts et universitaires nationaux et internationaux, ainsi que des représentants du Musée suédois des antiquités de l’Extrême-Orient, du Musée de Nanjing, du Musée de Sanxingdui, du Musée de la culture de Yangshao et de l’Institut de recherche culturelle de Majiayao, à participer à une discussion en ligne (Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EincPubUzUE&t=7s ). L’objectif était de favoriser l’intégration et l’échange de diverses cultures.



Une coupure de presse annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien .

Datant de la fin du Néolithique, la culture Majiayao doit son nom à la première découverte du géologue suédois Andersson en 1924, dans le village de Majiayao, dans le comté de Lintao. Connue pour ses poteries aux formes exquises et aux motifs riches et colorés, elle est considérée comme l’apogée de la céramique peinte en Chine.

Source : Département de la publicité du comité du comté de Lintao

Interlocutrice : Mme Shen, tél. : 86-10-63074558

