Rush Factory Oyj

30.09.2024 klo 17.00

Yhtiötiedote

RUSH FACTORY OYJ:PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2024

Color Obstacle Rush -konseptin tapahtumiin myytiin vaihtelevasti lippuja. Saksan ja Pariisin tapahtumat myivät aiempien vuosien tasolla, mutta Englannin tapahtumat eivät myyneet yhtä hyvin. Raportointikaudella järjestettiin vain 4 Color Obstacle Rush -tapahtumaa Englannin tapahtumien peruuntuessa tytäryhtiön taloudellisten haasteiden vuoksi. Liikevaihto ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli 0,667 miljoonaa euroa. Raportointikauden käyttökate oli -0,197 miljoonaa euroa ja liiketappio 0,232 miljoonaa euroa.



TAMMI-KESÄKUUN 2024 KOHOKOHDAT

Raportointikauden 1.1.-30.6.2024 liikevaihto oli 0,667 miljoonaa euroa.

Käyttökate raportointikaudella oli -0,197 miljoonaa euroa.

Raportointikauden liiketappio oli 0,232 miljoonaa euroa.

Color Obstacle Rush -tapahtumiin kaudelle 2024 oli raportointikauden loppuun mennessä myyty lippuja 3,090 miljoonalla eurolla. Tapahtumakohtainen myynti on ennätyslukemissa 0,119 miljoonaa euroa.

Yhtiö järjesti raportointikauden aikana 4 Color Obstacle Rush -tapahtumaa koko kaudelle suunnitelluista 23 tapahtumasta. Englannin tapahtumat jouduttiin perumaan Englannin tytäryhtiön taloudellisten ongelmien takia. Sittemmin Englannin tytäryhtiö on hakeutunut selvitystilaan.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Saksan tytäryhtiön viimeiset tapahtumat eivät toteudu suunnitelmien mukaisesti maksuvälittäjän asettaessa loppukesästä 120 päivän viiveen yhtiön myyntien tilitykselle. Tytäryhtiöllä ei näin ollut taloudellisia mahdollisuuksia järjestää loppukauden tapahtumia.

Yhtiö tiedotti 20.9.2024 allekirjoittaneensa esisopimuksen yhdistymisestä Street Food Group Oyj:n kanssa siten, että Rush Factory hankkii osakevaihdolla omistukseensa koko SFG:n osakekannan. Yhdistymisen toteutumiseen liittyy kumpaakin osapuolta koskevia ehtoja, jotka tulee toteuttaa ennen yhdistymistä tai välittömästi yhdistymisen yhteydessä. Olennaisia ehtoja ovat Yhtiön omistaman kiinteistön myynti vähintään 750 000 euron kauppahinnalla ja että SFG on järjestänyt maksullisen osakeannin, jossa SFG kerää uutta omaa pääomaa vähintään 300.000 euroa. Lisäksi Niemelän Markka & Ropo Oy ja Markus Niemelä konvertoivat riidattomat saatavansa Yhtiöltä:ltä Yhtiön:n osakkeiksi. Näiden lisäksi yhdistymisen toteutuminen edellyttää erillistä Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

NÄKYMÄT

Color Obstacle Rush -konseptia ei ole tarkoitus jatkaa seuraavalla kaudella. Yhtiö keskittyy yhdistymisen toteutuessa suunnitellusti Street Food Groupin kanssa yhdessä toteutettavaan katuruokatapahtumakonseptiin Suomessa. Muiden tapahtumakonseptien aloittamista tutkitaan tulevaisuudessa käytössä olevien resurssien puitteissa. Vaikka yhtiö tulisi keskittymään yhdistymisen seurauksena seuraavana vuonna Suomen markkinaan, on jatkossa aikomuksena jatkaa kansainvälisiä tapahtumakiertueita.

Yhtiön omistama kiinteistö on myytävänä ja sen myynti on yksi edellytys yhdistymiselle Street Food Groupin kanssa. Yhtiön toiminnan jatkuvuus edellyttää, että lipunmyynnistä ja mahdollisesta kiinteistön myynnistä vuonna 2024 kertyvät tulot ovat riittävät. Muussa tapauksessa toiminnan jatkuminen tulee edellyttämään lisärahoitusta. Riski rahoituksen riittämättömyydestä tänä vuonna hyvin sujuneen lipunmyynnin ansiosta arvioidaan olevan kohtuullinen.

MIKA METSÄMÄKI, TOIMITUSJOHTAJA:

“Syyskuun 20. päivä julkaistu tiedote yhdistymisestä Street Food Group Oyj:n kanssa on ollut niin allekirjoittaneelle kuin yhtiön perustajalle Markus Niemelälle äärimmäisen innostava hanke. Odotamme kädet syyhyten että päästään markkinoimaan ja toteuttamaan yhteistä tapahtumakiertuetta SFG:n rautaisten ruoka-alan ammattilaisten kanssa.

Vuoden 2024 ensimmäinen puolisko oli yhtiölle erikoinen, teimme vain neljä COR-tapahtumaa, yhden Ranskassa ja kolme Saksassa. Tapahtumat olivat kooltaan aiempien vuosien tasoa, eivät kaikkien aikojen suurimpia mutteivät myöskään pienimpiä. Liikevaihtoa neljästä tapahtumasta kertyi 0,667 miljoonaa euroa, mutta näin pienellä tapahtumamäärällä käyttökatteen nostaminen plussan puolelle on äärimmäisen haastavaa.

Color Obstacle Rush -tapahtumat pyörivät tänä kesänä kymmenettä vuotta ympäri Eurooppaa. Viimeiset vuodet ovat olleet yhtiölle hankalia ja tämä vuosi niistä lopulta kaikkein haastavin. Englannin tytäryhtiö ei kyennyt järjestämään tapahtumiaan vaarantamatta muiden tytäryhtiöiden tapahtumia ja kesän jälkeen vielä Saksan tapahtumat jäivät tekemättä maksuvälittäjän muuttaessa riskiprofiiliaan ja siirsi sen myötä maksujen tilitykset neljän kuukauden päähän maksutapahtumasta. Näiden johdosta COR-brändi on saanut niin paljon negatiivista huomiota ettei sen jatkaminen olisi enää perusteltua. Suunnitelmissa on toki ollut korvaavia konsepteja COR:n jatkajaksi, mutta katsomme suurella innolla nyt Suomessa järjestettävän ruokatapahtumakonseptin suuntaan. Näemme että markkinalla on tilausta tällaiselle laadukkaalle tapahtumalle, niin Suomessa kuin myöhemmin ulkomaillakin. Ja uskon että meillä on paljon annettavaa ruokatapahtumakiertueelle.

Maskun kiinteistön osalta käymme aktiivisesti neuvotteluja potentiaalisen ostajan kanssa ja toivomme näiden etenevän hyvin pian. Hallin myynnillä on luonnollisesti suuri vaikutus yhtiön tulevaisuuteen, sen ollessa yksi yhdistymisen edellytyksistä.”

RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) 1.1.-30.6.2024 1.1.-30.6.2023 1.1.-31.12.2023* Liikevaihto, t€ 667 2 073 3 213 Käyttökate (EBITDA), t€ -197 143 90 Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta neg. 6,9 % 2,8 % Liikevoitto, (EBIT) t€ -232 98 1 Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta neg. 4,7 % 0,0 % Tulos ennen veroja (EBT) -347 100 -73 Tulos ennen veroja (EBT), % liikevaihdosta neg. 4,8 % neg. Tilikauden tulos -347 100 -73 Oman pääoman tuotto, % neg. neg. neg. Sijoitetun pääoman tuotto, % 101,4 % 61,5 % 3,8 % Omavaraisuusaste, % -57,45 % -25,47 % -30,00 % Nettovelkaantumisaste, % -63,50 % -175,24 % -123,16 % Osakekohtainen tulos, € -0,147 0,042 -0,031 Osakekohtainen oma pääoma, € -0,409 -0,181 -0,247 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin 2 360 798 2 360 798 2 360 798 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 2 360 798 2 360 798 2 360 798 Henkilöstö 14 14 19

*Tilintarkastettu

Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Stockholm Certified Advisers AB, puh. +46 70 551 67 29

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 500 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

