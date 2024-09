EU 유기농 산딸나무가 한국에서 입지를 확대합니다 이제 주요 매장에서 제품을 구입할 수 있습니다

Organic Sea Buckthorn now available in South Korea

Bio Cătina 농업 협동조합은 유명한 Energyne 유기농 산딸나무 제품 라인을 이제 한국 전역의 일부 소매점에서 구입할 수 있게 되어 자랑스럽게 생각합니다.

우리의 유기농 산딸나무 제품을 한국 소비자들에게 소개하게 되어 매우 기쁩니다.” — Mădălina Giurescu, President of Bio Cătina Agricultural Cooperative

ROMANIA, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- 고객은 이제 Wellbeing King 푸드마트(주소: 서울특별시 영등포구 신풍로 87)와 웹사이트 www.orco.kr에서 이러한 고품질의 영양이 풍부한 제품을 체험하고 구매할 수 있습니다.이 흥미로운 개발은 유기농 바다속비나무의 건강상의 이점과 지속 가능한 재배를 촉진하는 것을 목표로 하는 유럽 이니셔티브인 EU 유기농 바다속비나무 프로젝트의 일부입니다. 이 프로젝트는 유럽의 인증된 친환경 농장에서 유기농 바다속비나무를 재배하는 Bio Cătina 농업 협동조합과 긴밀히 협력하여 최고 수준의 순도와 지속 가능성을 보장합니다.종종 '기적의 열매'로 불리는 바다속비나무는 비타민 C와 E, 오메가 지방산, 항산화제를 포함한 필수 영양소가 가득합니다. 이러한 특성으로 인해 면역 기능을 지원하고, 피부 건강을 증진하고, 전반적인 웰빙에 기여하는 강력한 동맹이 됩니다. 당사의 유기농 바다속비나무 제품은 열매의 모든 최고이자 가장 영양가 있는 요소를 그대로 유지하여 모든 제공량에서 모든 건강상의 이점을 제공합니다.Bio Cătina 농업 협동조합의 회장인 Mădălina Giurescu는 "유기농 바다속비나무 제품을 한국 소비자에게 소개하게 되어 기쁩니다."라고 말했습니다. "저희 생산 공정은 열매의 영양가를 온전히 보존하여, 전반적인 웰빙을 자연스럽게 지원하고 강화하는 고품질 제품을 제공합니다."Energyne의 유기농 바다속비나무 꿀은 제품군의 하이라이트로, 합성 첨가물이 필요 없이 열매의 비타민과 항산화제를 유지하는 독특한 콜드프레싱 기술을 사용하여 생산됩니다. 이 방법은 제품의 순도를 보장하여 최고의 유기농 영양을 추구하는 소비자에게 건강하고 지속 가능한 선택이 됩니다.Bio Cătina 농업 협동조합은 지속 가능한 농업 관행에 전념하여 합성 살충제나 비료 없이 바다속비나무 열매를 재배합니다. Energyne 제품을 선택함으로써 소비자는 건강에 투자할 뿐만 아니라 환경적으로 책임 있는 농업을 지원합니다.한국에서 더 많은 소비자가 유기농 및 슈퍼푸드 제품을 받아들이면서 Energyne의 유기농 바다속비나무 제품은 뛰어난 품질과 건강상의 이점으로 두드러집니다.현재 웰빙 킹 푸드마트(주소: 서울특별시 영등포구 신풍로 87)와 웹사이트 www.orco.kr에서 판매 중이며, 한국 고객은 이 제품을 쉽게 구매하고 바다속비나무의 놀라운 이점을 직접 체험할 수 있습니다.Energyne 제품과 EU 유기농 바다속비나무 프로젝트에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 www.euorganicseabuckthorn.com 에서 확인하세요.Bio Cătina 농업 협동조합 소개Bio Cătina 농업 협동조합은 유럽의 유기농 바다속비나무 제품 생산을 선도하는 기업입니다. EU 유기농 바다속비나무 프로젝트를 통해 협동조합은 바다속비나무의 건강상의 이점을 홍보하고 지속 가능하고 무화학 농업을 발전시키는 데 전념하고 있습니다. 당사의 사명은 전 세계 소비자에게 최고 품질의 유기농 제품을 제공하는 동시에 환경을 보호하고 지역 사회를 지원하는 것입니다.

