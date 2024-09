Después de terminar los rescates, se agiliza la llegada de suministros de emergencia a comunidades del oeste de NC golpeadas por el Huracán Helene

En el oeste de NC, siguen los operativos de rescate y recuperación, al tiempo que se llevan hasta esa región recursos y auxilio. Aunque los funcionarios de la División de Manejo de Emergencias de NC están trabajando a toda hora para ofrecer apoyo a los esfuerzos locales y para coordinar la entrega de suministros de emergencia, las dificultades de comunicación persisten en la región; se insta a los habitantes de Carolina del Norte a no desplazarse hacia el área oeste del estado. “La catastrófica devastación en la región oeste de Carolina del Norte no se asemeja a nada de lo que hemos visto antes,” expresó el gobernador Cooper. “El personal de servicios de respuesta a emergencias está trabajando a toda hora coordinando rescates y consiguiendo recursos para ayudar a la población a satisfacer sus necesidades inmediatas, al tiempo que los rescatistas trabajan para salvar vidas.” Establecimiento de enlace con seres queridos

Al tiempo de las 8 pm de hoy sábado, ha sido confirmado que 10 norcarolinianos han perdido la vida a consecuencia de Helene; el caso más reciente fue un hombre que condujo su automóvil sobre un camino inundado. Las cuadrillas de rescate por helicóptero y de aguas rápidas han rescatado a más de 200 personas desde ayer jueves. El Gob. Cooper ha instado a los proveedores de servicios de comunicación, incluyendo los de telefonía y servicios públicos, a que restablezcan sus servicios a la brevedad posible. Los trabajadores de manejo de emergencias de NC y del sector transporte están esforzándose por abrir caminos y carreteras para agilizar la distribución de abastecimientos. En algunas áreas, los servicios públicos y de comunicaciones están volviendo a funcionar; sin embargo, pudiera haber algunas demoras más antes de que se restablezcan por completo. Entretanto, los habitantes de NC intentando establecer conexión con familiares pudieran llamar al servicio NC 211 (o marcar 1-888-892-116 si es desde fuera de NC) para reportar a seres queridos desaparecidos. Las personas que se encuentren en la zona afectada, pueden notificar que están seguras ingresando al servicio de respuesta a crisis en Facebook; o bien, reportándose a sí mismos como seguros mediante el servicio de Reunificación de la Cruz Roja llamando al 1-800-733-2767 (1-800-RED-CROSS). Solamente marque al servicio 911 para casos de emergencia amenazantes para la vida, de forma que la línea permanezca abierta para situaciones críticas. Recursos y esfuerzos de respuesta a emergencias

Las cuadrillas de manejo de emergencias están trabajando con las autoridades locales de las comunidades en la zona oeste de NC a fin de evaluar los daños e identificar las necesidades para encontrar soluciones. El Centro de Operativos de Emergencia del Estado está trabajando a toda hora para dar apoyo a las localidades y entregar abastecimientos y auxilios. El suministro de agua potable es prioritario para las cuadrillas de emergencias. Siente plantas hidráulicas en los condados Avery, Burke, Haywood, Jackson, Rutherford, Watauga y Yance están cerradas, afectando a casi 70,000 familias. Un total de 17 plantas hidráulicas se han reportado sin electricidad; 23 más están operando con energía de respaldo. En comunidades de la región oeste, están en vigencia 50 Avisos de Ebullición de Agua. La información sobre cómo hervir agua de forma segura está disponible en el portal del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, aquí. El gobernador ha desplegado a la Guardia Nacional de NC con 410 tropas y 146 vehículos, incluyendo vehículos para aguas elevadas y así ayudar con los rescates, el transporte de pacientes a centros médicos y la entrega de personal y equipamientos para responder ante la tormenta. Al mediodía del sábado, unos 630,000 clientes de servicios públicos de Carolina del Norte seguían sin energía eléctrica, la mayoría localizados en el Condado Buncombe. En estos momentos, hay quince albergues abiertos y resguardando a aproximadamente 500 personas. (Consulte el portal ReadyNC.gov aquí para la última información.) Este sábado, la carretera interestatal 26 al sur de Asheville fue reabierta; sin embargo, sigue siendo la única vía pública hacia la región, esto debido a los daños en la interestatal 40 y otras rutas más. Las autoridades estatales del transporte siguen instando a la población que evite salir al tránsito vehicular rumbo a la región oeste de NC, ya que cerca de 390 caminos, así como docenas de carreteras principales siguen cerradas hoy sábado, esto a consecuencia de inundaciones, árboles derribados, deslizamientos de tierra o daños por tormenta. El Departamento de Transporte de NC está priorizando las labores de reapertura de carreteras interestatales, nacionales y estatales, antes de proseguir con rutas secundarias; sin embargo, el Departamento también está trabajando con las compañías de servicios públicos y autoridades locales de manejo de emergencias para encontrar rutas alternativas y ayudar en el mantenimiento de los accesos hacia albergues, así como en el restablecimiento de electricidad. Funcionarios estatales reportan que aunque muchos de los ríos y afluentes aún están muy por encima del nivel de inundación, las aguas están retrocediendo; se espera que la mayoría regrese a niveles casi normales a horas tardías del lunes. Para obtener actualizaciones e información adicional, consulte estas fuentes:

• Para información sobre cortes de electricidad y albergues, visitar el portal ReadyNC.gov aquí.

• Para información sobre cierres de caminos y carreteras, así como las condiciones del tránsito vehicular, visitar el portal DriveNC.gov aquí.

• Para recibir las últimas noticias sobre esfuerzos de respuesta y recuperación sobre la tormenta, visitar el portal NCDPS.gov/Helene aquí.

• Para información sobre la Red de Alerta con Mapas de Inundaciones de NC según los medidores de inundaciones en ríos en tiempo real, visitar su portal aquí.

