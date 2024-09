Gob. Cooper solicita Declaración de Desastre Mayor para agilizar ayuda federal de recuperación por Tormenta Tropical Helene

El gobernador Roy Cooper ha solicitado la emisión de una Declaración de Desastre Mayor de parte del gobierno federal para Carolina del Norte en 38 de sus condados, así como para la Franja Este de Nativos Cherokee; se busca obtener Asistencia Pública Federal y Asistencia Individual luego de la Tormenta Tropical Helene. La Asistencia Pública reembolsa a entidades gubernamentales y a algunas organizaciones sin fines de lucro los gastos por las medidas de protección de emergencia tomadas y por la remoción de escombros, mientras que la Asistencia Individual puede proveer soporte económico a los habitantes afectados.

La Declaración comenzará el proceso de provisión de asistencia económica crítica a personas y comunidades que fueron golpeadas duramente por la tormenta. El pasado miércoles, el Presidente Biden autorizó la requisición del Gobernador Cooper de la emisión de una Declaración Federal de Emergencia, la cual proveyó reembolso financiero federal para las medidas de respuesta tomadas por entidades gubernamentales y algunas organizaciones sin fines de lucro.

“Helene trajo dolor y destrucción a nuestro estado; estamos trabajando para ayudar a la población rápidamente,” expresó el gobernador Cooper. “A medida que las aguas retroceden y los vientos amainan, las familias y comunidades necesitarán asistencia para las labores de limpieza y recuperación; esta requisición puede ayudar a acelerar el proceso.” Después de haber tocado tierra la noche del jueves en la Florida, Helene se desplazó al norte, trayendo lluvias récord a la región de las montañas y estribaciones de Carolina del Norte. Los deslizamientos de tierra e inundaciones mayores aún siguen en curso en muchos condados de la región oeste; más de 900,000 hogares en todo el estado están sin servicio de electricidad. Hasta el momento, dos personas han perdido la vida en Carolina del Norte a consecuencia de la tormenta; los socorristas siguen en sus labores de rescate y respuesta ante esta emergencia. En partes de la región centro y este de NC también se han visto los impactos; se han reportado múltiples tornados, muchos condados aún están bajo Advertencias de Inundación, pues los niveles de los ríos siguen elevándose.

En la región de las estribaciones del estado y de las montañas, el tránsito vehicular sigue siendo sumamente peligroso, por lo que las autoridades instan a la población a que se refugie en el sitio mismo donde se encuentre y a que eviten manejar vehículos, excepto en casos de emergencia. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) ha advertido a la población que debe considerar los caminos y carreteras de la región oeste de NC como cerrados, a menos que estén buscando dirigirse a un terreno más elevado. Los automovilistas no deben intentar manejar cruzando agua estancada ni alrededor de barricadas. Desde que el pasado miércoles el gobernador Cooper emitió la Declaración de Estado de Emergencia, consulte la Orden Ejecutiva 315 en español aquí, todos los recursos estatales disponibles han sido movilizados. El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias sigue ofreciendo soporte a las comunidades afectadas con equipamientos, personal y recursos, entre ellos los Equipos de Rescate en Aguas Rápidas de NC, los Equipos de Búsqueda y Rescate en Zonas Urbanas, así como más de 378 elementos de la Guardia Nacional de NC. Cuadrillas de las compañías de servicios públicos de otros estados y de Canadá también han sido reclutados para asistir con las tareas de remoción de escombros pos-tormenta, y con el restablecimiento del servicio de electricidad en zonas que registran apagones.

Se insta a los habitantes de Carolina del Norte de todas las zonas afectadas por la tormenta a que den seguimiento a los reportes noticiosos y a que sigan las instrucciones de las autoridades locales. Para obtener mayor información sobre tránsito vehicular, cortes de electricidad, albergues y más, visite ReadyNC.gov aquí. Consulte en español la Requisición de Declaración de Desastre Mayor aquí. ###



