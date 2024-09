Colorado state health department announces selected projects for grant program to fund low- and zero-emission fleet vehicles

Denver (Sept. 27, 2024): The Colorado Department of Public Health and Environment has selected a second round of projects for a grant program to fund clean vehicles that protect air quality. The Clean Fleet Vehicle and Technology Grant Program is for businesses, local governments, and other organizations to fund low- or zero-emission vehicles for use in fleet operations. This announcement comes after CDPHE reopened the grant program in April 2024.

On Thursday, the department's Clean Fleet Enterprise Board voted to move forward with funding 23 projects for the grant program. The program’s scoring criteria for applicants considered numerous factors, including expected benefits to the community and applicants' plans to transition to low- or zero-emission vehicles. For transition plans, the review committee examined if the applicant considered infrastructure needs, permitting, and other support for the project.

“We’re committed to a healthy future where clean transportation and technology help Coloradans breathe easy,” said Jill Hunsaker Ryan, the executive director of CDPHE. “This grant program gives organizations – especially local and smaller operations – access to more clean vehicle choices that help save money in the long-term, while reducing harmful emissions.”

The Clean Fleet Vehicle and Technology Grant Program is reimbursement-based, so specific funding amounts may vary depending on the equipment that recipients choose to purchase. Selections could receive up to $20.5 million combined once the state finalizes its contracts. The department will initiate the formal grant award process after selected projects have met all legal and administrative requirements.

The review committee’s selected projects come from diverse public and private organizations across Colorado:

Allied Waste Systems, Commerce City: two projects.

Allied Waste Systems, Fort Collins: one project.

Boys and Girls Clubs of Pueblo County.

Bristlecone Group LLC.

City and County of Denver, Office of Climate Action, Sustainability, and Resiliency.

City and County of Denver, Denver International Airport.

City of Golden.

City of Longmont.

Denver Water.

Einride Inc.

Lohmiller & Company.

Mile Hi Foods.

Ready Foods Inc.

Sky Chefs Inc.

Sysco Corporation.

Town of Telluride.

United Parcel Service Inc.

University of Colorado Board of Regents.

US Foods LLC.

Valley Roots Food Hub.

Waste Management of Colorado Inc.

Xcel Energy Services Inc.

Organizations that the board selected may use funding to purchase low- or zero-emission fleet vehicles, such as those that run on electricity, hydrogen, or recovered methane. These types of clean vehicles generate much less harmful air pollution compared to vehicles that run on gas or diesel. For example, vehicles that run on gas or diesel release particulate matter pollution, emissions that can form ground-level ozone pollution, and greenhouse gas emissions that cause climate change. Supporting organizations that choose to transition to low- and zero-emission fleet vehicles with this grant program is one of many ways Colorado is working to achieve its goals in the Greenhouse Gas Pollution Reduction Roadmap 2.0.

The department intends to continually reopen this vehicle grant program over the next decade as funding allows. Interested parties can subscribe for Clean Fleet Vehicle and Technology Grant Program email updates. CDPHE intends to reopen the grant program for applications again in 2025.

Parties eligible for CDPHE’s Clean Fleet Vehicle and Technology Grant Program would also be eligible for the Colorado Energy Office’s Fleet-ZERO Grant Program. This complementary grant program offers funding for electric vehicle charging technology for fleets. The Colorado Energy Office also intends to reopen the Fleet-ZERO Grant Program for applications from Sept. 30 through Nov. 15, 2024, and again in spring 2025.

DENVER (27 de septiembre de 2024): El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado seleccionó la segunda ronda de proyectos que recibirán una subvención para financiar vehículos ecológicos que protegen la calidad del aire. El Programa de Subvenciones para Flotas y Tecnología de Vehículos Limpios es para los negocios, gobiernos locales u otras organizaciones que deseen incorporar vehículos de bajas emisiones o cero emisiones a sus flotas de transporte. El CDPHE volvió a abrir el programa de subvenciones en abril de 2024.

El jueves, la Directiva de la Empresa de Flota no Contaminante del departamento aprobó que se prosiguiera con la financiación de 23 proyectos a través del programa de subvenciones. El programa tomó en cuenta numerosos factores para asignar un puntaje a los solicitantes, entre los que se cuentan los beneficios que se espera que los proyectos aporten a la comunidad y los planes que los solicitantes presentaron para hacer la transición a los vehículos de bajas o cero emisiones. En lo que respecta a los planes de transición, el comité de revisión se fijó si los solicitantes habían tomado en cuenta las necesidades de infraestructura, gestión de permisos y otras formas de apoyo para el proyecto.

«Hemos asumido el compromiso de alcanzar un futuro saludable en el que la tecnología y el transporte ecológicos contribuyan a que las y los habitantes de Colorado respiren más fácilmente», manifestó Jill Hunsaker Ryan, directora ejecutiva del CDPHE. «Este programa de subvenciones permite que las organizaciones, especialmente las que operan en forma local y son más pequeñas, tengan más opciones para adquirir vehículos ecológicos que ayuden a ahorrar dinero a largo plazo, a la vez que reducen las emisiones perjudiciales».

El Programa de Subvenciones para Flotas y Tecnología de Vehículos Limpios se basa en rembolsos, por lo cual es posible que las cantidades concretas varíen, dependiendo del equipo que los beneficiarios decidan adquirir. Los proyectos seleccionados podrían recibir hasta un máximo de 20.5 millones de dólares en total, tan pronto como el estado finalice los contratos. El departamento iniciará el proceso formal de asignación de las subvenciones una vez que se hayan satisfecho todos los requisitos legales y administrativos.

Los proyectos que seleccionó el comité de revisión pertenecen a una variedad de organizaciones, tanto públicas como privadas, de distintas partes de Colorado:

Allied Waste Systems, Commerce City: dos proyectos

Allied Waste Systems, Fort Collins: un proyecto

Clubes de niños y niñas del condado de Pueblo

Bristlecone Group LLC.

Oficina para la Acción Climática, Sostenibilidad y Resiliencia de la ciudad y condado de Denver

Aeropuerto Internacional de Denver de la ciudad y condado de Denver

Ciudad de Golden

Ciudad de Longmont

Denver Water

Einride Inc.

Lohmiller & Company

Mile Hi Foods

Ready Foods Inc.

Sky Chefs Inc.

Sysco Corporation

Ciudad de Telluride

United Parcel Service Inc.

Consejo rector de University of Colorado

US Foods LLC.

Valley Roots Food Hub

Waste Management of Colorado Inc.

Xcel Energy Services Inc

Las organizaciones seleccionadas podrán usar los fondos para adquirir vehículos de bajas y cero emisiones para sus flotas, como los vehículos eléctricos, de hidrógeno o metano recuperado. En comparación con los vehículos a gasolina o diésel, estos vehículos ecológicos generan mucho menos contaminación atmosférica perjudicial. Por ejemplo, los vehículos a gasolina o diésel emiten material particulado, que puede contribuir a la formación de contaminación por ozono a nivel del suelo, así como emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Una de las muchas maneras en que el estado de Colorado está trabajando para cumplir con las metas establecidas en la hoja de ruta para la reducción de la contaminación por gases de efecto invernadero 2.0 es apoyando a las organizaciones que desean incorporar vehículos de bajas y cero emisiones a sus flotas con la ayuda de este programa de subvenciones.

En la medida en que los fondos lo permitan, el departamento continuará ofreciendo este programa de subvenciones para vehículos limpios a lo largo de la próxima década. Las partes que estén interesadas pueden inscribirse para recibir novedades por correo electrónico sobre el Programa de Subvenciones para Flotas y Tecnología de Vehículos Limpios. El CDPHE volverá a aceptar solicitudes para el programa de subvenciones en 2025.

Las partes que cumplan con los requisitos del Programa de Subvenciones para Flotas y Tecnología de Vehículos Limpios del CDPHE también podrán solicitar una subvención del programa para flotas de cero emisiones de la Oficina de Energía de Colorado. Este programa gratuito ofrece fondos para financiar la tecnología de recarga de las flotas de vehículos eléctricos. La Oficina de Energía de Colorado también recibirá solicitudes para el programa de subvenciones para flotas de cero emisiones entre el 30 de septiembre y el 15 de noviembre 2024, y nuevamente en la primavera de 2025.

