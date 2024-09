Automotive Tire Market Anticipated to Achieve US$ 24.06 Billion, Growing at a Striking 2.7% CAGR By 2032

Automotive Tire Market

The expansion of the automotive manufacturing sector is one of the primary factors contributing to the increased demand for tires.

Automotive tire manufacturers offer tires in various rim sizes and aspect ratios to cater to the diverse needs of various vehicle types, from buses to passenger cars and light commercial vehicles. ” — Polaris Market Research

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, September 27, 2024 / EINPresswire.com / -- Our newly published research report on automotive tires provides an in-depth analysis of the market, covering all the major aspects stakeholders need to know to make informed decisions.๐“๐ก๐ž ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ญ๐ข๐ซ๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฎ๐ฉ๐œ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐ฒ๐ž๐š๐ซ๐ฌ, ๐š๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐ฒ ๐›๐ฒ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก. ๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ ๐”๐’๐ƒ 19.12 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2023 ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ ๐ญ๐จ ๐”๐’๐ƒ 24.06 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2032. ๐ˆ๐ญ ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 2.7% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2024 ๐ญ๐จ 2032.๐–๐ก๐š๐ญ ๐€๐ซ๐ž ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐“๐ข๐ซ๐ž๐ฌ?An automotive tire is a ring-shaped component thatโ€™s the point of contact between the automobile and the road surface. An automotive tire is a ring-shaped component thatโ€™s the point of contact between the automobile and the road surface. Its main function is to offer traction for acceleration and braking. Also, it limits the transmission of the road vibrations to the body of the vehicle. Automotive tires are typically made of rubber, which is a natural polymer. The rubber is vulcanized, meaning it is treated with chemicals to give it a more strong and elastic form. Along with rubber, steel belts and reinforcing materials such as rayon cords, polyester, and nylon are used in the manufacturing of automotive tires.

Automotive tires come in many different sizes, and each of the sizes is designed for a specific vehicle type. Tires are also made in different widths and diameters. The tireโ€™s width affects the amount of contact the tire has with the surface, whereas the diameter affects the wheelโ€™s size the tire can be used with. With the rising car ownership worldwide, the automotive tire market demand is anticipated to increase in the upcoming years.๐–๐ก๐š๐ญ ๐€๐ซ๐ž ๐Š๐ž๐ฒ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ?โ€ข The market size was valued at USD 19.12 billion in 2023 and is anticipated to grow from USD 19.44 billion in 2024 to USD 24.06 billion by 2032โ€ข The rising focus on stringent tire performance standards has prompted manufacturers to produce new tires that provide enhanced wet grip and lower rolling resistanceโ€ข The automotive tire market segmentation is primarily based on rim size, aspect ratio, vehicle type, tire type, season type, section width, and regionโ€ข The key regions covered in the research report are North America, Europe, Latin America, Asia Pacific, and the Middle East & Africa๐–๐ก๐จ ๐€๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ?The market is anticipated to witness competition owing to the presence of several key players. The market is anticipated to witness competition owing to the presence of several key players. The top market participants are constantly upgrading their technologies to provide advanced products and maintain their market dominance.

๐"๐ก๐ž ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ญ๐ข๐ซ๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐š๐ซ๐ž:โ€ข Bridgestone Corporationโ€ข CEAT Ltd.โ€ข Continental AGโ€ข Goodyear Tire and Rubber Companyโ€ข JK Tyre & Industries Ltd.โ€ข Michelin Groupโ€ข MRF Tyresโ€ข Pirelli & C. S.p.A.โ€ข Sumitomo Rubber Industries Ltd.โ€ข Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. Consumers are increasingly preferring all-season tires, which eliminates the need for seasonal changes. Also, the rising emphasis on fuel efficiency has promoted car owners to seek tires that offer better fuel efficiency.โ€ข Increase in Average Vehicle Lifespan: With improved road infrastructure and road conditions, the average lifespan of automobiles has extended in recent times. The increase in vehicle longevity and higher annual mileage has created growth opportunities for aftermarket tire manufacturers.โ€ข Regulatory Requirements: The stringent tire performance standards have resulted in tire producers developing new tires having enhanced wet grip and lower rolling resistance. These tires meet the evolving needs of consumers and regulatory authorities. As a result, the demand for such tires is growing rapidly.๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐‹๐ž๐š๐๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?โ€ข Asia Pacific: Asia Pacific dominated the automotive tire market in 2023. The region is a major hub for auto manufacturing, attracting several established automakers across the globe. Besides, the presence of abundant cheap labor and low production costs in Asia Pacific further fuel the regional market expansion.โ€ข North America: North America is anticipated to account for a significant automotive tire market share from 2024 to 2032. The large and diverse market for automobiles in North America contributes significantly to the demand for tires. North America: North America is anticipated to account for a significant automotive tire market share from 2024 to 2032. The large and diverse market for automobiles in North America contributes significantly to the demand for tires. Also, North America has a high rate of vehicle ownership as compared to any other region.

๐‡๐จ๐ฐ ๐ˆ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐จ๐ง๐ž?๐๐ฒ ๐'๐ข๐ฆ ๐'๐ข๐ณ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข 13โ€"15"โ€ข 16โ€"18โ€โ€ข 19โ€"21"โ€ข >21"๐๐ฒ ๐€๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ ๐'๐š๐ญ๐ข๐จ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข <60โ€ข 60-70โ€ข >70๐๐ฒ ๐•๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข Passenger Carsโ€ข Light Commercial Vehiclesโ€ข Heavy Commercial Vehiclesโ€ข Busesโ€ข Trucks๐๐ฒ ๐"๐ข๐ซ๐ž ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข Bias Tireโ€ข Radial Tire๐๐ฒ ๐'๐ž๐š๐ฌ๐จ๐ง ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข Winter Tire (Non-Studded & Studded)โ€ข Summer Tireโ€ข All-Season Tire๐๐ฒ ๐'๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐–๐ข๐๐ญ๐ก ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข <200mmโ€ข 200-230mmโ€ข >230mm๐๐ฒ ๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข North America (US, Canada)โ€ข Europe (France, Germany, UK, Italy, Netherlands, Spain, Russia)โ€ข Asia Pacific (Japan, China, India, Malaysia, Indonesia, South Korea)โ€ข Latin America (Brazil, Mexico, Argentina)โ€ข Middle East & Africa (Saudi Arabia, UAE, Israel, South Africa)

๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐๐Œ๐''๐ฌ ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐"๐ข๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‚๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐ƒ๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐"๐ข๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ข๐ณ๐ž ๐ข๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐›๐ž ๐"๐'$ 24.06 ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2032, ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐' ๐จ๐Ÿ 2.7% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2024 ๐ญ๐จ 2032 | ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก & ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ง๐ , ๐ˆ๐ง๐œ:Polaris Market Research is a global market research and consulting company.

