Septeo, éditeur européen de logiciels, prône l'excellence client avec le groupe Sabio

Sabio and Septeo Julien Muller, CTO of Septeo Sabio Logo

Sabio se voit confier le projet de migration du centre de contact afin d'offrir une expérience client exceptionnelle

En collaborant avec Sabio et en tirant parti de la puissance de Genesys Cloud, nous sommes convaincus que nous atteindrons de nouveaux sommets en matière d'engagement client.” — Julien Muller, CTO, Septeo

PARIS, FRANCE, September 27, 2024 / EINPresswire.com / -- Sabio Group , partenaire de services experts spécialisé dans l'expérience client digitale (CX), s'associe à Septeo, éditeur majeur de logiciels pour les professionnels du droit et de la comptabilité, les notaires, l'immobilier, l'hôtellerie et les Ressources Humaines, pour révolutionner leur stratégie d'engagement client.Dans le cadre de ce projet, Sabio accompagnera Septeo dans la migration de son centre de contact depuis sa solution existante sur site vers Genesys Cloud, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère d'excellence en matière de service à la clientèle.Fondé en 2013, Septeo est un groupe composé de plus de 30 sociétés, avec environ 3 000 employés et un chiffre d'affaires dépassant les 340 millions d'euros. Le groupe est spécialisé dans la fourniture de solutions logicielles pour les notaires, les avocats, les professionnels de l'immobilier et l'industrie hôtelière, entre autres, en France, en Belgique, en Tunisie, au Canada, en Suisse, en Espagne et au Portugal.Conscient de l'importance de fournir un CX exceptionnel, Septeo a confié à Sabio la tâche critique de moderniser l'infrastructure de son centre de contact. L'expertise de Sabio en matière de transformation CX et sa connaissance approfondie de la plateforme Genesys Cloud en ont fait le partenaire idéal pour ce projet.Julien Muller, CTO chez Septeo, a déclaré : « Nous nous engageons à fournir à nos clients le plus haut niveau de service chez Septeo. En collaborant avec Sabio et en tirant parti de la puissance de Genesys Cloud, nous sommes convaincus que nous atteindrons de nouveaux sommets en matière d'engagement client. Cette migration nous permettra d'offrir des expériences personnalisées et omnicanales qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients. »La migration vers Genesys Cloud optimisera les opérations du centre de contact de Septeo, améliorera la productivité des agents et la satisfaction globale des clients. La flexibilité et l'évolutivité de la solution cloud permettront à Septeo de s'adapter à sa croissance rapide et à son modèle d'acquisition d'entreprises, tout en garantissant un niveau de service cohérent dans l'ensemble de ses opérations mondiales.Hervé Racine, Country Manager de Sabio pour la France, l'Italie et le Maroc, a déclaré : « C'est un projet passionnant pour l'équipe de Sabio qui accompagne Septeo dans sa transformation. Notre équipe d'experts a fourni et continuera de fournir des services de conseil complets et des services gérés dédiés pour assurer une transition transparente vers Genesys Cloud. En tirant parti des capacités omnicanales de la plateforme et des fonctionnalités de la base de connaissances, Septeo sera bien positionné pour offrir des expériences exceptionnelles à ses clients. »Le projet de migration sera exécuté en deux étapes. La première se concentrera sur la transition des capacités vocales et de chat en direct vers Genesys Cloud, tandis que la seconde se focalisera sur la mise en œuvre de l'automatisation pour rationaliser davantage les interactions avec les clients. L'équipe de Sabio spécialisée dans les services gérés veillera à ce que le processus de migration se déroule sans heurts.Julien Muller ajoute : « En nous lançant dans cette aventure transformatrice avec Sabio, nous sommes prêts à redéfinir l'engagement des clients dans l'industrie des logiciels. En combinant l'expertise de Sabio et la puissance de Genesys Cloud, Septeo est prêt à offrir des expériences client inégalées, consolidant ainsi notre position de leader dans notre domaine. »

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.