جيتور تتعاون مع صندوق حماية الفهود لحماية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 27, 2024 / EINPresswire.com / -- كشفت جيتور، الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات، عن عقد شراكة استراتيجية مع صندوق حماية الفهود يوم 20 سبتمبر الجاري. وتتناقص أعداد الفهود، أسرع الحيوانات البرية في العالم، بصورة متسارعة، إذ لم يتبق منها سوى 7,500 فهد. وتشير الدراسات والأبحاث إلى تقلّص مساحة الموئل الحالي للفهود بنسبة 91% بالمقارنة مع المستويات المسجلة سابقاً، نتيجة فقدان الموائل واستهداف البشر للحيوانات البرية والاتجار غير المشروع بها. وتتواجد الفهود حالياً في عدد قليل من الدول، وتسجل حضورها الأقوى في القسم الجنوبي من أفريقيا؛ في ناميبيا وبوتسوانا، وشرق أفريقيا؛ في كينيا وتنزانيا. ولا يصل ثلثي العدد المتبقي من الفهود إلى 100 فهد، وهي على وشك الانقراض. وتشتهر ناميبيا بأنها عاصمة الفهود في العالم.وانطلاقاً من جهودها لتطوير أعمالها على مستوى العالم، تلتزم جيتور باستراتيجيتها للتنقل مع التركيز على التنمية الاقتصادية الإقليمية والحفاظ على البيئات الطبيعية والثقافية المتعلقة بالتنقل. وفي إطار شراكتها مع قناة ديسكفري مطلع العام الجاري، تعرفت جيتور في زيارة إلى ناميبيا على الأوضاع القاسية التي تعيشها الفهود في أفريقيا. وبحثت الشركة عن فرص تتيح لها المساهمة في جهود الحفاظ على الفهود وتلبية الحاجة الملحّة لحماية الحياة البرية.الشراكة مع صندوق حماية الفهود: المساهمة في الحفاظ على الفهودتأسس صندوق حماية الفهود على يد الدكتور لوري ماركر في ناميبيا عام 1990، وسرعان ما تصدّر مشهد حماية الفهود في العالم ليصبح مركزاً رائداً عالمياً في مجال أبحاث الفهود وحمايتها. وبدأت شركة جيتور محادثاتها مع الدكتور ماركر في أبريل الماضي، ليتعاون الطرفان على إطلاق مبادرة حماية الفهود على مستوى العالم.وشهد يوم 20 سبتمبر 2024 الإعلان الرسمي عن الشراكة الاستراتيجية بين شركة جيتور وصندوق حماية الفهود خلال فعالية الإطلاق في جنوب أفريقيا. وتعتزم الشركة دعم الصندوق في تقديم الرعاية السنوية لاثنين من الفهود اليتيمة أو غير القادرة على متابعة حياتها في البرية، بالإضافة إلى التبرع بمركبتين لتحسين موائل الفهود. كما تسعى جيتور إلى التعاون مع قناة ديسكفري لإنتاج فيلم وثائقي عن حماية الفهود والترويج لمبادرة "حماية الفهود" في سائر أنحاء العالم. وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي المجتمعات وتشجيع أفرادها على المساهمة في حماية الفهود.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور لوري ماركر، المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق حماية الفهود: "تتطلب حماية الفهود التزاماً طويل الأمد. وتشكل جيتور شريكاً مثالياً في هذا المجال لما تتمتع به من التزام لتحقيق أهدافها طويلة الأمد. ويسرّنا أن نحظى بدعم جيتور وترسيخ هذا التعاون لإلهام عدد أكبر من الأشخاص من أجل المشاركة في مبادرة حماية الفهود والحفاظ على التوازن البيئي في العالم".ومن جانبه، قال كي شواندونغ، نائب رئيس شركة جيتور للسيارات: "يسعدنا أن نشارك في هذه المهمة النبيلة انطلاقاً من إدراكنا لضرورة حماية الحياة البرية والتحديات التي تواجهها. ونطمح لتسليط الضوء على معاناة الفهود وتشجيع أعدادٍ أكبر من الأفراد والمنظمات على المساهمة في مبادرة حماية الفهود".التنقل وفق ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة: تعزيز استراتيجية التنقلأصبحت ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة حالياً من التوجهات الهامة في تطور الشركات، مما دفع جيتور إلى دمج هذه الممارسات في نموذج عملها وجهود توسع أعمالها عالمياً منذ اليوم الأول.وأطلقت جيتور في الصين برنامجاً خيرياً يحمل اسم "رحلة الأمل" لدعم جوانب التعليم والرعاية الصحية المقدمة للأطفال المحرومين. ونجحت الشركة والمستخدمون لديها منذ عام 2020 في تنظيم أكثر من 300 نشاط خيري، فضلاً عن تخصيص قسم للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة على تطبيق الشركة لتشجيع المستخدمين على المشاركة في مختلف المبادرات الخيرية. كما تعتزم جيتور استضافة 2,000 فعالية خيرية خلال السنوات العشر القادمة.وفيما يتعلق بمبادراتها العالمية، تنتهج جيتور فلسفة خاصة تقوم على إطلاق المبادرات في أماكن مختلفة من العالم لدعم مناطق أخرى، مثل إقامة الأنشطة الخيرية وحملات السلامة المرورية في أنغولا، ورعاية المركبات للرياضيين من أصحاب الهمم في البيرو، ودعم تشييد الطرقات في المناطق الريفية في كازاخستان، والتبرع لتعليم الأطفال في المملكة العربية السعودية. وتواصل جيتور من خلال هذه المبادرات تأكيد الترابط الوثيق بين التنقل وممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يوفر قيمة اجتماعية ملموسة لمختلف المناطق.ويجدر بالذكر أن شراكة جيتور مع صندوق حماية الفهود هي أول مشروع للشركة في مجال حماية الحياة البرية، وتتزامن مع التوجهات العالمية الراهنة التي تؤكد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة. كما يعزز التعاون استراتيجية التنقل لدى شركة جيتور، ويفتح آفاقاً جديدة لرفد جهود المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى العالم. وحضر مراسم توقيع الشراكة مع جيتور في جنوب أفريقيا بالنيابة عن صندوق حماية الفهود كلٌ من السيد كالوم أوفلاهيرتي، المتخصص في مجال الحد من العلاقة الصدامية بين الحيوانات البرية والبشر؛ والسيد مويا جاستن مويا، المسؤول الرئيسي عن حماية الفهود.وتعتزم جيتور مواصلة التزامها بدمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في التنقل، وتشجيع مستخدميها على استكشاف كل جديد وخلق قيمة ملموسة من رحلاتهم وتحقيق السعادة الحقيقية من خلال المساهمة في رسالة المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة.

