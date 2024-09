Make sure you’re up to date on flu and other respiratory virus vaccines this fall and winter

Anyone aged 6 months and older should get an annual flu and updated 2024-2025 COVID-19 vaccine

Denver (Sept. 26, 2024) — State health officials urge Coloradans to protect themselves, their loved ones, and our communities this fall and winter by getting life-saving respiratory virus vaccines. Anyone aged 6 months and older should get an annual flu vaccine and updated 2024-2025 COVID-19 vaccine. We recommend RSV immunizations for three groups — older adults, those who are pregnant, and infants and some young children.

The best time to get flu and 2024-25 COVID-19 vaccines is before the end of October. Coloradans can find low and no-cost vaccines across the state at local public health clinics, primary care offices, and many pharmacies.

Similar to the seasonal flu vaccine, most people should get an updated COVID-19 vaccine to protect themselves against the variants of the virus currently responsible for most infections and hospitalizations in the United States. It’s safe to get COVID-19 and flu vaccines at the same appointment.

“Getting your annual flu and updated COVID-19 vaccine remains one of the best ways to protect yourself from serious illness and complications from influenza and COVID-19,” said state epidemiologist Dr. Rachel Herlihy. “As we start spending more time indoors and gathering with loved ones over the holidays this fall and winter, it’s crucial to make sure our protection against these viruses is the best it can be.”

If you’ve never been vaccinated against COVID-19, you can receive an updated 2024-2025 COVID-19 vaccine at any time. If you’ve been vaccinated against COVID-19 in the past, you can get your updated 2024-2025 COVID-19 vaccine as long as it’s been at least two months since your most recent COVID-19 vaccine dose. People who recently had COVID-19 and are not immunocompromised or at high risk may consider waiting up to three months after they tested positive or first started feeling symptoms to get a COVID-19 vaccine.

Respiratory syncytial virus or “RSV” is a common respiratory virus that usually causes mild, cold-like symptoms, but it can be serious in infants, young children, and older adults. Adults ages 60 and older, those who are pregnant, young infants, and some young children should get an immunization to prevent severe illness caused by RSV. Talk with your health care provider about your, your child, or your loved one’s risk for severe RSV disease, and the potential benefits and recommended timing of immunization.

Coloradans can get flu, COVID-19, and RSV immunizations for low or no cost through their health insurance or a federal vaccine program. Most insurance plans cover the full cost of immunizations with no copay or coinsurance. If you have health insurance, ask your regular health care provider or local pharmacy if they have flu, COVID-19, and RSV immunizations and if they accept your insurance. If your health insurance plan does not cover these immunizations completely at no cost to you, you are considered underinsured. Underinsured and uninsured Coloradans can go to a provider enrolled in a federal vaccine program to get vaccinated at low or no cost.

Vaccines for Children providers have low or no-cost vaccines for uninsured, underinsured, Medicaid-eligible or Alaskan Native/American Indian children aged 18 years and younger. Children who are underinsured can get low or no-cost vaccines at their local public health agency, federally qualified health center, rural health center or Indian Health Service clinic. Some VFC providers may also have free or low-cost vaccines for uninsured and underinsured adults aged 19 years and older.

Low-cost vaccine providers, as well as additional information on respiratory viruses, can be found at fluvaxcolorado.org.

In addition to getting vaccinated, Coloradans can protect their loved ones, the community, and our health care system this fall and winter by:

Staying home when sick. Avoid visiting or interacting with people who may be at higher risk, including older adults, young children, and infants. What might feel like a mild cold for one person can be very serious for another person.

Getting tested. Most Coloradans can get tested for COVID-19 through their health care provider or a local pharmacy. Coloradans can also order free COVID-19 tests online from the federal government at the end of September.

Washing hands regularly with soap and water or using an alcohol-based hand sanitizer with at least 60% alcohol. Also, avoid touching your face with unwashed hands.

Talking with a health care provider about whether you might benefit from COVID-19 or flu medicine if you do become ill. If started early, COVID-19 medicine like Paxlovid and remdesivir can prevent you from getting seriously ill. For flu, antiviral medications, like tamiflu, may be recommended in some cases, especially for people who are at higher risk of serious complications.

For more information about COVID-19 vaccines and treatments, visit cdphe.colorado.gov/covid-19.

###

Todas las personas, a partir de los 6 meses de edad, deben aplicarse la vacuna anual contra la gripe y la vacuna contra el COVID-19 actualizada para la temporada 2024-2025

Denver (26 de septiembre de 2024) — Los funcionarios de salud de Colorado instan a los coloradenses a protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a nuestras comunidades, este otoño e invierno, aplicándose las vacunas contra los virus respiratorios. Todas las personas, a partir de los 6 meses de edad, deben aplicarse la vacuna anual contra la gripe y la vacuna actualizada (2024-2025) contra el COVID-19. Se recomienda vacunarse contra el VRS a estos tres grupos: los adultos mayores, las personas embarazadas, así como a los lactantes y a ciertos niños pequeños.

El mejor momento para aplicarse las vacunas contra la gripe influenza y el COVID-19 es antes de fines de octubre. Los habitantes de nuestro Estado pueden encontrar vacunas gratuitas o a bajo costo o gratuitas en todo Colorado en las clínicas locales de salud pública, los consultorios de atención primaria y muchas farmacias.

Al igual que ocurre con la vacuna contra la gripe estacional, la mayoría de las personas deberían aplicarse la vacuna actualizada contra el COVID-19 para protegerse contra las variantes del virus que causan actualmente la mayoría de las infecciones y hospitalizaciones en los Estados Unidos. Aplicarse ambas vacunas simultáneamente es seguro.

La Dra. Rachel Herlihy, epidemióloga del Estado, declaró, “Aplicarse la vacuna anual contra la gripe y la vacuna actualizada contra el COVID-19 sigue siendo una de las mejores herramientas para protegerse de cuadros de enfermedad graves y complicaciones derivadas de estos virus. A medida que pasamos más tiempo en ambientes cerrado y cuando nos reunimos con nuestros seres queridos durante las fiestas de este otoño e invierno, es crucial asegurarnos de que nuestra protección contra estos virus sea la mejor posible.”

Si nunca se vacunó contra el COVID-19, empiece con una dosis actualizada (2024-2025) ni bien pueda. Si se ha vacunado contra el COVID-19 en el pasado, puede aplicarse la vacuna actualizada 2024-2025 siempre y cuando hayan pasado al menos dos meses desde su dosis más reciente de la vacuna contra el COVID-19. Aquellos que contrajeron el COVID-19 hace poco tiempo y no tienen inmunodeficiencias o corren alto riesgo de enfermarse, deberán considerar esperar hasta tres meses después de que una prueba de detección les dio positivo o desde que comenzaron a sentir síntomas para aplicarse una vacuna contra el COVID-19.

El virus respiratorio sincitial (también conocido como VRS) es un virus respiratorio común que suele causar síntomas leves similares a los del resfriado, pero puede ser grave en lactantes, niños pequeños y adultos mayores. Los adultos mayores de 60 años, las personas embarazadas, los lactantes y algunos niños pequeños deben vacunarse para prevenir las enfermedades graves que causa el VSR. Hable con su proveedor de atención médica sobre su nivel de riesgo (o el de su niño y seres queridos) respecto a enfermarse gravemente debido al VRS, los posibles beneficios de la vacunación y su programación más adecuada.

Los coloradenses pueden recibir las vacunas contra la gripe, el COVID-19 y el VRS a bajo costo o sin costo alguno a través de su seguro de salud o de un programa federal de vacunas. La mayoría de los planes de seguro médico cubren el costo total de las inmunizaciones sin copago ni coseguro. Si tiene seguro médico, pregunte a su proveedor de atención médica habitual o a su farmacia local si tienen vacunas contra la gripe influenza, el COVID-19 y el VRS y si aceptan su seguro. Si su cobertura médica no cubre estas Inmunizaciones por completo sin costo alguno para usted, se lo considera “con cobertura insuficiente.” Los coloradenses con cobertura insuficiente o sin seguro pueden acudir a un proveedor inscrito en un programa federal vacunas para inmunizarse a bajo costo o de manera gratuita.

Los proveedores de Vaccines for Children tienen vacunas gratuitas o a bajo costo para menores de 18 años sin seguro, con cobertura insuficiente, que reúnen los requisitos para Medicaid o bien nativos de Alaska/indígenas americanos. Los niños con seguro médico insuficiente pueden aplicarse vacunas gratuitas o a bajo costo en su agencia local de salud pública, centro de salud federalmente cualificado o bien en un centro de salud rural o clínicas de Indian Health Service. Es posible que algunos proveedores de Vaccines for Children tengan vacunas a bajo costo o gratuitas para adultos mayores de 19 años sin cobertura médica o con seguro insuficiente.

Para encontrar proveedores de vacunas a bajo costo, así como información suplementaria sobre virus respiratorios, visite vacunagripecolorado.org.

Además de vacunarse, los coloradenses pueden proteger a sus seres queridos, a la comunidad y a nuestro sistema de atención médica durante este otoño e invierno con las siguientes medidas:

Quedarse en casa cuando uno está enfermo. Evite visitar o relacionarse con personas que puedan estar en mayor riesgo, incluidos los adultos mayores, los niños pequeños y los lactantes. Lo que para una persona puede parecer un resfriado leve, para otra puede ser muy grave.

Hágase la prueba de detección. La mayoría de los coloradenses pueden hacerse la prueba del COVID-19 a través de su proveedor de atención médica o en una farmacia local. Los coloradenses pueden también solicitar pruebas gratuitas de detección del COVID-19 en línea de parte del gobierno federal a fines de septiembre.

Lávese las manos con agua y jabón o use un desinfectante para manos con, por lo menos, un 60 % de alcohol. Evite tocarse la cara sin antes haberse lavado las manos.

Consulte con un profesional de la salud sobre los beneficios de los antigripales o los medicamentos contra el COVID-19 en caso de enfermarse. Si se empiezan a tomar a tiempo, los medicamentos contra el COVID-19 como Paxlovid y remdesivir pueden evitar cuadros de enfermedad graves. En cuanto a la gripe, se recomienda tomar en algunos casos medicamentos antivirales, como tamiflu, especialmente en el caso de personas que tienen un mayor riesgo de complicaciones graves.

Para más detalles sobre vacunas y tratamientos contra el COVID-19, visite nuestro sitio web cdphe.colorado.gov/espanol/covid-19.

###