台灣之光! 文化路徑公司 [BizWinner 5G XR 產品展示平台] 勇奪2024倫敦設計獎最佳創新獎肯定

TAIWAN, September 26, 2024 / EINPresswire.com / -- 有設計之都美譽的英國倫敦日前公布2024年倫敦設計獎(London Design Award)得獎名單,由文化路徑公司規劃設計的 [ BizWinner 5G XR商展大贏家] 產品展示平台,在來自全球30多個國家2000多件參賽作品中脫穎而出,獲得使用者體驗設計類最佳創新 (Best Innovation)金獎,不僅是該類別唯一獲獎的5G服務,也代表對臺灣在5G應用創新與突破的肯定。倫敦設計獎是一項表揚卓越設計和創意的國際設計競賽,每年選出最具影響力以及代表性的卓越設計作品。本次獲獎的 [BizWinner 5G XR商展大贏家] 產品展示平台包含VR(虛擬實境)、AR(擴增實境)、MR(混合實境)三種創新展示技術,透過簡易直覺的互動式介面設計,能橫跨手機、平板、筆電、VR頭盔,以及最新的Apple Vision Pro智慧眼鏡..等跨平台設備進行產品展示,同時能搭配高速5G網路,展現最佳的產品功能及特色,目前正與全球頂尖台灣半導體大廠洽談導入。在經濟部中小及新創企業署「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」協助下,文化路徑公司所開發的 [BizWinner 5G XR 商展大贏家] 產品展示平台,首要目標在協助台灣中小企業進行5G技術應用及數位轉型。2024年6月率先與外貿協會(TAITRA)合作,應用於德國柏林舉辦的歐洲台灣形象展,展示涵蓋電子、電腦周邊、能源、材料、消費性產品、工具機、汽機車配件、醫療及通訊設備,共9大產業超過100餘家中小企業廠商產品,創新的沉浸式產品展示效果,獲得歐洲參訪買家及民眾的一致好評。[BizWinner 5G XR商展大贏家] 產品展示平台突破傳統模式,除了提供客製化 HTC VIVERSE 元宇宙線上展廳,讓企業廠商與買主能夠以分身角色進行商品導覽及線上洽談,也能運用AI人工智慧空間運算技術,即時感測實體空間進行PhyGital實虛融合展示,讓數位化的產品資訊能在實體空間中靈活呈現。透過高速傳輸和低延遲的5G網路,在智慧手機、平板電腦、筆記型電腦、VR頭盔以及Apple Vision Pro智慧眼鏡..等平台,都能呈現逼真且流暢的互動效果,達到產品展示及提升品牌形象的目標。文化路徑公司致力為企業提供 5G XR 創新數位化展示服務,運用VR、AR、MR技術,幫助企業突破傳統限制,創造出更具吸引力和互動性的展示。 [BizWinner 5G XR商展大贏家] 產品展示平台提供一站式服務,廠商只需提供產品相片及介紹資料,BizWinner服務團隊就能協助完成產品3D建模、動畫製作、轉檔設定、上線發布..等複雜的數位化程序,最快只需兩周就可將產品展示上線,大幅減輕企業數位化的時間成本與負擔,透過服務平台簡化流程,讓企業專注於創意和業務成長,能迅速吸引買主並推動業務增長。為了讓更多企業用戶有機會體驗產品展示平台的便利性,BizWinner 服務團隊將參與10月17日在臺北國際會議中心舉辦的2024年歐洲商機日洽談會,現場將提供手機、平板電腦、VR 頭盔、Apple Vision Pro眼鏡,為歐洲來訪的買主以及台灣廠商提供親身體驗的機會。請洽網址: https://pse.is/6g4yth

