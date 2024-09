2024 HP Work Relationship Index pokazuje, że użytkownicy sztucznej inteligencji mają zdrowsze relacje z pracą

Drugie doroczne globalne badanie wykazało, że pracownicy korzystający ze sztucznej inteligencji są o 11 punktów procentowych bardziej zadowoleni ze swoich relacji z pracą w porównaniu do osób, które z niej nie korzystają

Najważniejsze informacje



Tylko 28% pracowników umysłowych z różnych branż na całym świecie ma zdrowe relacje z pracą, co stanowi wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu z 2023 r.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji wśród pracowników umysłowych wzrosło do 66% w 2024 r., w porównaniu z 38% w ubiegłym roku; a pracownicy korzystający ze sztucznej inteligencji są o 11 punktów procentowych bardziej zadowoleni ze swoich relacji z pracą niż ich koledzy, którzy jej nie używają

Co najmniej dwie trzecie pracowników umysłowych pragnie spersonalizowanych doświadczeń zawodowych, a 87% z nich byłoby skłonnych zrezygnować z części wynagrodzenia, aby je uzyskać

Tylko 44% liderów ma zaufanie do swoich ludzkich umiejętności; kobiety-liderzy biznesowi są znacznie bardziej pewni siebie niż ich koledzy

PALO ALTO, Kalifornia, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Firma HP Inc. (NYSE:HPQ) opublikowała dziś drugi doroczny HP Work Relationship Index (WRI), kompleksowe badanie, które bada relacje między ludźmi a pracą. Badanie, w którym wzięło udział 15 600 respondentów z różnych branż w 12 krajach, ujawniło, że praca wciąż nie do końca się sprawdza. Tylko 28% pracowników umysłowych ma zdrowe relacje z pracą, co stanowi wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu do zeszłorocznych wyników. Jednak nowe odkrycia koncentrują się na dwóch potencjalnych rozwiązaniach mających na celu poprawę relacji z pracą: sztucznej inteligencji i spersonalizowanych doświadczeniach zawodowych.

„Wiemy, że oczekiwania pracodawców i pracowników ewoluowały i wierzymy, że inteligentna technologia jest kluczem do zaspokojenia potrzeb dzisiejszej siły roboczej” – powiedział Enrique Lores, prezes i dyrektor generalny HP Inc. „Przyszłość pracy zostanie odblokowana dzięki wykorzystaniu mocy sztucznej inteligencji do tworzenia rozwiązań i doświadczeń, które napędzają rozwój biznesu i umożliwiają jednostkom osiągnięcie osobistego i zawodowego spełnienia”.

Spersonalizowane doświadczenia zawodowe mogą prowadzić do zdrowszych relacji z pracą

W drugim roku badania kontynuowano analizę aspektów relacji ludzi z pracą, w tym roli pracy w ich życiu, ich umiejętności, zdolności, narzędzi, miejsc pracy i oczekiwań wobec przywództwa. W tym roku WRI ujawnia główną uniwersalną potrzebę pracowników wiedzy: spersonalizowane doświadczenia zawodowe.

Co najmniej dwie trzecie pracowników wyraziło chęć spersonalizowanych doświadczeń w pracy, w tym dostosowanych przestrzeni roboczych, dostępu do preferowanych technologii i elastycznych środowisk pracy. Doświadczenia te są kluczowe dla poprawy relacji z pracą i mają pozytywny wpływ zarówno na pracowników, jak i firmy:

64% pracowników umysłowych twierdzi, że gdyby praca była dostosowana do ich osobistych potrzeb i preferencji, byliby bardziej zaangażowani w rozwój swojej firmy.

69% pracowników umysłowych uważa, że poprawiłoby to ich ogólne samopoczucie.

68% pracowników umysłowych stwierdziło, że zachęciłoby ich to do dłuższego pozostania u obecnego pracodawcy.



Pragnienie personalizacji jest tak silne, że 87% pracowników umysłowych byłoby skłonnych zrezygnować z części swojego wynagrodzenia na jej rzecz. Średnio pracownicy byliby skłonni oddać do 14% swojego wynagrodzenia, a pracownicy z pokolenia Z nawet 19%.

Sztuczna inteligencja otwiera przed pracownikami umysłowymi nowe możliwości czerpania przyjemności z pracy i zwiększania produktywności

Wykorzystanie sztucznej inteligencji wśród pracowników umysłowych wzrosło do 66% w 2024 r., w porównaniu z 38% w ubiegłym roku. Pracownicy korzystający ze sztucznej inteligencji dostrzegają korzyści, w tym zdrowsze relacje z pracą:

73% ankietowanych uważa, że sztuczna inteligencja ułatwia im pracę, a prawie 7 na 10 (69%) dostosowuje swoje wykorzystanie sztucznej inteligencji, aby być bardziej produktywnym, co wskazuje, że sztuczna inteligencja może być czynnikiem odblokowującym bardziej spersonalizowane doświadczenie zawodowe.

60% twierdzi, że sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w poprawie ich równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

68% twierdzi, że sztuczna inteligencja otwiera przed nimi nowe możliwości czerpania przyjemności z pracy.

73% respondentów zgadza się, że lepsze zrozumienie sztucznej inteligencji ułatwi im rozwój kariery.

Co więcej, pracownicy umysłowi korzystający ze sztucznej inteligencji są o 11 punktów procentowych bardziej zadowoleni ze swoich relacji z pracą niż ich koledzy, którzy tego nie robią. Stąd istnieje pilna potrzeba, aby sztuczna inteligencja znalazła się w rękach pracowników raczej wcześniej niż później, ponieważ osoby niebędące jej użytkownikami wykazały zwiększony strach przed zastąpieniem przez nią pracy, przy 37% wyrażających obawy, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Liderom biznesowym brakuje pewności siebie; kobiety liderki wyłaniają się jako ważny punkt odniesienia

Podczas gdy w skali globalnej indeks wykazuje niewielkie zmiany, kraje, które odnotowały wzrost indywidualnego indeksu relacji w pracy, odnotowały niewielką poprawę w zakresie sześciu kluczowych czynników wpływających na zdrowe relacje z pracą – w szczególności czynników związanych z przywództwem i spełnieniem. Tegoroczny indeks ujawnił, że zaufanie do kierownictwa wyższego szczebla pozostaje kluczowym czynnikiem w zdrowych relacjach w pracy, ale istnieje rozdźwięk między uznaniem znaczenia ludzkich umiejętności (np. uważności, samoświadomości, komunikacji, kreatywnego myślenia, odporności, empatii, inteligencji emocjonalnej) a pewnością siebie liderów:

Podczas gdy ponad 90% liderów dostrzega korzyści płynące z empatii, tylko 44% czuje się pewnymi swoich ludzkich umiejętności.

Tylko 28% pracowników konsekwentnie doświadcza empatii ze strony swoich liderów, mimo że 78% ceni ją wysoko.

Tegoroczne badanie ujawniło jednak jasną stronę: kobiety liderki. Kobiety-liderzy biznesu są średnio o 10 punktów procentowych bardziej pewne swoich umiejętności twardych (technicznych, komputerowych, prezentacyjnych itd.) oraz o 13 punktów procentowych bardziej pewne swoich umiejętności ludzkich niż ich koledzy. Co więcej, zaufanie kobiet-liderów biznesu do obu umiejętności wzrosło w ciągu ostatniego roku (+10 punktów w zakresie umiejętności ludzkich, +4 punkty w zakresie umiejętności twardych), podczas gdy zaufanie wśród mężczyzn-liderów biznesu pozostało na tym samym poziomie w zakresie umiejętności ludzkich i spadło w zakresie umiejętności twardych (-3 punkty).

Aby uzyskać więcej informacji na temat HP Work Relationship Index, prosimy odwiedzić stronę WRI, a aby uzyskać dostęp do pełnego raportu, patrz HP Newsroom.

Metodologia

Firma HP zleciła przeprowadzenie ankiety internetowej zarządzanej przez Edelman Data & Intelligence (DXI), która została przeprowadzona w okresie od 10 maja do 21 czerwca 2024 r. w 12 krajach: USA, Francji, Indiach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Australii, Japonii, Meksyku, Brazylii, Kanadzie i Indonezji. HP przebadało łącznie 15 600 respondentów – 12 000 pracowników umysłowych (po 1000 w każdym kraju); 2400 decydentów IT (po 200 w każdym kraju); oraz 1200 liderów biznesowych (po 100 w każdym kraju).

