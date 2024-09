Quantexa es reconocida como líder de plataformas mundiales de inteligencia para la toma de decisiones en IDC MarketScape 2024

Una evaluación independiente destaca las capacidades de unificación de datos, IA y escalabilidad de Quantexa

LONDRES, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, líder mundial en soluciones de inteligencia para la toma de decisiones (DI, por sus siglas en inglés) para los sectores público y privado, ha sido reconocida como líder en el informe de IDC MarketScape: Evaluación de proveedores de plataformas mundiales de inteligencia para la toma de decisiones 2024 (documento # US51047423, agosto de 2024) . IDC define las plataformas de inteligencia para la toma de decisiones como la tecnología que ayuda a las organizaciones a diseñar, ingeniar y orquestar decisiones mediante la automatización total o parcial de los pasos del proceso de toma de decisiones. El informe IDC MarketScape es una lectura vital para los compradores de tecnología porque es una de las evaluaciones más rigurosas y respetadas de la categoría emergente de inteligencia para la toma de decisiones (DI). Se estima que esta categoría alcanzará un valor de 496.000 millones de dólares para 2030. 1



El informe señala que "Quantexa, fundada en 2016, es una empresa de software de IA, datos y análisis que brinda una plataforma de inteligencia para la toma de decisiones que proporciona un sistema de toma de decisiones automatizado, componible, a escala empresarial y en tiempo real, centrado en la explicabilidad y la transparencia. La plataforma aprovecha las funciones de resolución de entidades y capacidades gráficas para crear una visión unificada de entidades y características contextuales para el aprendizaje automático. Quantexa también ofrece soluciones previamente empaquetadas para agregar valor empresarial específico de sectores adicionales al flujo de trabajo de toma de decisiones. Los usuarios suelen pertenecer a los sectores de la banca y la administración pública, aunque el proveedor ha destacado a clientes de los sectores de los seguros, la salud, la tecnología, los medios de comunicación y las comunicaciones".

El informe también mencionaba: "La inversión y financiación continuas en la toma de decisiones basándose principalmente en las capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (IA/ML), incluida la implementación de capacidades GenAI".

Vishal Marria, fundador y director ejecutivo de Quantexa, expresó: "Creemos que ser reconocidos por IDC MarketScape refleja nuestra dedicación a la innovación y la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros para ayudarles a utilizar los datos, la analítica y la inteligencia artificial para obtener resultados más rápidos y mejores en entornos de toma de decisiones complejos y en constante cambio". Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a tomar las decisiones correctas con los datos adecuados para proteger, optimizar y hacer crecer sus organizaciones. Las empresas y los organismos públicos se enfrentan a desafíos cada vez mayores a la hora de conectar datos a escala y garantizar su calidad y precisión. Ser capaces de construir una base de datos confiable es una misión fundamental para tener un éxito seguro en las iniciativas de IA, en la eficiencia operativa y en la creación de nuevas fuentes de ingresos, y estamos proporcionando la innovación necesaria para que nuestros clientes puedan navegar en estos frentes".

Megha Kumar, directora de investigación de IDC MarketScape, añadió: "La capacidad de Quantexa para integrar diversas fuentes de datos y extraer información significativa de conjuntos de datos complejos y la utilización de avances en la resolución de entidades y gráficos de conocimiento sirvieron como diferenciadores clave. Su compromiso con la innovación en IA a través de su plataforma, junto con un fuerte enfoque en las necesidades del cliente, la posiciona como líder en la configuración del panorama emergente de la inteligencia para la toma decisiones".

Para leer el extracto de IDC MarketScape sobre plataformas mundiales de inteligencia para la toma de decisiones, visite aquí.

Acerca de Quantexa:

Quantexa es una empresa global de software de IA, datos y análisis pionera en inteligencia para la toma de decisiones que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas fiables con datos en contexto. Mediante los últimos avances en IA, la plataforma Decision Intelligence de Quantexa ayuda a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos y nuevas oportunidades al unificar datos aislados y convertirlos en el recurso más fiable y reutilizable. La plataforma resuelve importantes desafíos en materia de gestión de datos, inteligencia sobre clientes, conocimiento del cliente (KYC), delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma Decision Intelligence de Quantexa mejora el rendimiento operativo con más de un 90 % de precisión y ofrece una resolución del modelo analítico 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Un estudio independiente de Forrester TEI sobre la plataforma Decision Intelligence de Quantexa descubrió que los clientes obtuvieron un ROI del 228 % en tres años. Fundada en 2016, Quantexa cuenta ahora con más de 750 empleados y miles de usuarios de la plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo.

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para proporcionar una visión general de la aptitud competitiva de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor en un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro en el que se pueden comparar de forma significativa las ofertas de productos y servicios, las capacidades y estrategias, y los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de tecnología. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de los puntos fuertes y débiles de los proveedores actuales y potenciales.

