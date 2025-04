透過 Playio 鼓勵遊玩、擴大遊戲行銷效果

- 以 Liberty Dust 成功案例為基礎





SUWON-SI, South Korea, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 韓國企業 GNA Company 所營運的遊戲行銷平台「Playio」,近日公開了韓國遊戲開發商 Liberty Dust 的代表作《UnderDark : Defense》行銷活動成果。

Playio 是一款連結用戶與遊戲公司的遊戲獎勵應用程式,同時也是一個遊戲行銷平台。用戶可根據自身的遊玩偏好挑選遊戲並獲得獎勵,並能將這些獎勵兌換為 LINE POINTS、Uber Eats、KFC、MyCard 等多樣商品。

另一方面,遊戲公司則可透過 Playio 運營符合其關鍵指標(KPI)目標的行銷活動,並根據 Playio AI 引擎所分析出的玩家遊戲偏好與行為數據,獲得專屬的行銷運營方案。

◇ 以 KPI 客製化任務策略,最大化用戶留存

Playio 近期在韓國市場推動 Liberty Dust 的《UnderDark : Defense》行銷活動,成功創造 D21 留存率約 46%,展現出高度的用戶滿意度。該平台目前已拓展至美國、日本與台灣等市場。

在遊戲市場競爭日益激烈的現況下,單靠用戶導入已難以維持長期成果,留住玩家成為遊戲行銷的核心課題。Liberty Dust 同樣將「留存」作為行銷策略的主要目標之一。

為此,Playio 採用「時間任務」與「社區活動」這兩項差異化運營策略,以防止用戶流失並持續引導玩家遊玩。

◇ 留住長期用戶的關鍵:優化「時間任務」

時間任務是指透過任務機制,鼓勵玩家持續回來遊玩,而非安裝後即流失的營運模式。在《UnderDark : Defense》的韓國行銷活動中,Playio 推出重複遊玩給予獎勵的系統,成功提升玩家參與度。

在此活動中,玩家每完成一次《UnderDark : Defense》的時間任務,即可獲得 2,000 寶石作為獎勵。任務設計可重複進行 25 次以上,引導玩家於一個月內每日登入並參與遊戲。最終成果為 D7 留存率約 63%、D21 留存率約 46%,證明了重複任務型獎勵結構對提高用戶留存有著顯著成效。

◇ 精細化任務設計:從導入到付費的「隱藏任務」與「社區活動」

隱藏任務是 Playio 獨家開發的進階任務策略,設計上結合玩家的遊戲內行動,引導其完成階段性目標。此次在《UnderDark : Defense》活動中,Playio 為提升 ROAS,同步推出了搭配付費行為給予獎勵的隱藏任務。

社區活動則是鼓勵玩家自主完成如會員註冊、程式內付費、觀看廣告等關鍵任務的行銷機制。此類活動基於 Playio 的社區頻道運營,與時間任務、隱藏任務相比,更強調用戶的情感參與與互動深度。若能三者複合式運營,將可產生強大的綜效。

在《UnderDark : Defense》活動中,由於遊戲本身缺乏足夠的應用內事件可供任務操作,Playio 創造性地設計了「完成特定關卡並上傳截圖至社區,即可獲得獎勵」的活動,有效引導用戶積極參與遊戲。

Playio 營運負責人表示:「透過本次《UnderDark : Defense》行銷活動,我們驗證了提升用戶留存與轉換率的最佳方案。隨著 Playio 在台灣市場的認知度日益提高,我們期望本地遊戲公司也能透過 Playio 的客製化行銷活動,獲得正面且實質的成果。」

Liberty Dust 執行長鄭昇浩則表示:「這次行銷活動讓我們再次確認以留存為核心的行銷策略極具效果,並獲得許多對於新型行銷手法的寶貴洞察。」

