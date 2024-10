대한민국의 국가 비상사태 문제 해결을 위한 기적의 신의 한 수

Promotes the best growth for all children. Provides the necessary building blocks for a healthy life with great potential. 다양한 신경정신 질환 예방

최상의 삶을 위한 최상의 리더십, 최상의 리더십을 위한 최상의 삶

The best in leadership towards the best in life, and the best in life towards the best in leadership; to improve lives and livelihoods globally” — Kenneth-Maxwell Nance

SEOUL, GYEONGGI PROVINCE, SOUTH KOREA, October 2, 2024 / EINPresswire.com / -- 지난 2024년 6월 19일, 대한민국 윤석열 대통령은 인구 감소로 인한 ' 인구 국가 비상사태'를 선포 했습니다. 대한민국은 인구 고령화와 함께 심각한 저출생 문제에 직면해 있습니다. 대통령은 이 저출생 문제를 해결하기 위한 종합적인 대응책을 가동하겠다고 다짐했습니다.한국 정부는 맥스웰 리더십 연구소(MLI)로부터 바로 그에 대한 종합적인 솔루션을 얻을 수 있습니다. 이 선진 리더십 연구 기관은 윤 대통령 비서실장에게 간단한 연구소 소개와 함께 다각적인 개입법 을 제시했습니다. 국가비상사태 선포 당시 맥스웰 리더십 연구소(MLI)는 이미 한국의 자살률, 낮은 참여도, 국론 분열, 의미 있는 일 찾기를 포기하는 청년 문제 등을 해결하기 위한 인프라를 구축하는 동시에 리더십을 최고로 만들기 위한 연구를 진행해오고 있었습니다.이 연구소는 이 나라의 당면 문제를 깊이 이해하고, 단순히 증상만 보는 것이 아니라 근본적인 원인을 심층적으로 조사합니다. 다각적인 개입법의 창시자는 “1온스의 예방이 1파운드의 치료보다 훨씬 더 효과적”이라고 말합니다. 너무 자주 정부는 원인이 아닌 증상만 치료하는 처방책을 제시합니다. MLI의 다각적인 개입 솔루션은 약20년 동안 국가가 시도해보았던 모든 방법보다 탁월할 것입니다. 생명을 구하고 희망을 키워주는 동시에 모든 시민들의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 도울 것입니다. 그 결과 대한민국은 기적의 나라로 세계의 찬사를 받게 될 것입니다.“출생율을 높이기 위해 지난 18년간 383조 원을 투입한 것에서 알 수 있듯이 '돈 퍼붓기'는 만병통치약처럼 사용되어 왔지만, 계획대로 작동하지 않고 원하는 결과를 얻지 못한다는 것이 경험으로 증명되었습니다. 출산율은 2006년 1.13명에서 2024년 0.76명으로 떨어졌고, 올해 말에는 0.68명으로 예상됩니다. 여러 세대의 심리학자들도 단순히 “문제를 해결하기 위해 돈을 쏟아붓는 것” 은 실패할 수밖에 없는 결함이 있는 아이디어라고 결론지었습니다.외투기업인 맥스웰 리더십 연구소에 따르면 대한민국이 국가 비상사태로 선포한 저출생 문제의 핵심에 심도 있게 접근하는 방법은 OECD기준 세계1위이자 WHO 기준 세계4위를 차지하는 자살율을 기록한 나라인 점을 반드시 고려해야 하므로, 이 특수한 상황에서는, 미국에서 특허 출원중인 다각적 개입법을 도입해야 한다는 것입니다. 혁신적인 리더십 대이론을 전제로 한 이 개입 방법이 지금 한국의 당면 문제들, 낮은 참여도 때문에 8조 3천억 달러의 글로벌 생산 문제에서 한국이 부담해야 하는 비중, 위기의 한국 병원들, 무너진 정의, 분열된 정부 등 이런 복합적인 위기적 현상 문제들을 일시에 완화시켜줄 수 있는 확실한 방법이 될 것입니다.이 방법은, 전 국민에게 한글을 가르치도록 지시하고, 학문과 교육을 중시했던 세종대왕의 성과를 크게 뛰어넘을 것입니다. 오늘날 한국이 세계에서 가장 교육 수준이 높은 나라 중 하나가 된 결과가 된 것처럼, 대한민국이 세계에서 가장 생산적이고 행복한 나라 중 하나가 될 수 있으며, 또다시 기적의 나라로 거듭날 수 있는 기회입니다.다각적 개입법의 창시자인 케네스-맥스웰 낸스는 많은 수상 경력을 가진 리더십 학자이자 실천가(과학자)로 최근 포브스, USA 투데이, UAE 칼리즈 타임즈, 쿠웨이트 아랍 타임즈 및 기타 여러 매체에 소개된 바 있습니다. 이런 사고방식의 리더에 대한 발견은 정신건강에서부터 환경을 지켜나가는 것에 이르기까지 국제적인 관심사를 다루고 있습니다. 그는 수년에 걸쳐 대한민국에 투자했으며, 이제는 대한민국의 발전을 저해하는 중요한 국가적 이슈에 개입하여 값진 투자를 하고자 합니다.

A Multifaceted Intervention to Address a National Emergency and More

