EBC Financial Group แสดงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในงาน iFX EXPO Asia 2024

งาน iFX Expo Asia 2024 ในกรุงเทพฯ บูธของ EBC Financial Group ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมงานมารวมตัวกันเพื่อค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ความร่วมมือ และโครงการสำคัญของบริษัท. ทีมงาน EBC Financial Group รวมตัวกันในงาน iFX Expo Asia 2024 ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์ EBC และพันธมิตรกับ FC Barcelona ผู้เข้าร่วมงาน iFX Expo Asia 2024 เข้าร่วมกิจกรรมที่บูธ EBC Financial Group เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ และโอกาสในการร่วมมือกัน

EBC Financial Group จัดบูธให้ข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชั่นทางการเงินที่งาน iFX EXPO Asia 2024 ดึงดูดความสนใจจากผู้ร่วมงานและสร้างพันธมิตรแบบ B2B ได้เพิ่มขึ้น

THAILAND, September 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการเข้าร่วมงาน iFX EXPO Asia 2024 ซึ่งเป็นงาน B2B ด้านการซื้อขายออนไลน์ชั้นนำระดับโลก มีผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพจากกว่า 1,600 บริษัท มารวมตัวกันมากกว่า 3,500 คน เพื่อสร้างเครือข่าย แชร์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 กันยายน ที่ศูนย์การประชุมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ บูธของ EBC Financial Group ได้รับการยกย่องจากเจ้าหน้าที่ของ iFX ว่าเป็นบูธที่ดีที่สุดในงานนี้ โดยกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการสำรวจโซลูชันทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและความร่วมมือแบบ B2B ของบริษัท.

การเข้าร่วมงาน EXPO ระดับโลกและการมีส่วนร่วมแบบ B2B ที่แข็งแกร่ง

EBC Financial Group ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้เข้าชมที่มาที่บูธ โดยเฉพาะในเทคโนโลยีการซื้อขายที่ทันสมัยและโซลูชันทางการเงินที่ปรับแต่งได้ ตลอดสามวันที่จัดงาน ทีมงาน EBC ได้มีโอกาสพบปะกับผู้เชี่ยวชาญหลายราย แนะนำแนวคิดนวัตกรรมฟินเทค และพูดคุยกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

บูธของ EBC มีผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่รู้จักที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมงานมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันที่บริษัทนำเสนอ เพื่อตอบสนองความท้าทายที่นักเทรดและนักลงทุนในปัจจุบันต้องเผชิญ งานนี้ยังเปิดโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อแบบ B2B ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต.

ภูมิภาคเอเชีย: ศูนย์กลางสำคัญสำหรับการเติบโตของฟินเทค

ระบบนิเวศฟินเทคในภูมิภาคเอเชียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยงาน iFX EXPO Asia 2024 เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับ EBC Financial Group ในการนำเสนอความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ผู้บริหารของบริษัทได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระบบนิเวศฟินเทคและอุตสาหกรรมการเงิน

ตลาดแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ระดับโลกมีมูลค่า 8.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 18.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2031 โดยเติบโตที่อัตรา CAGR 7.8% ระหว่างปี 2022 ถึง 2031 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้ เนื่องจากการใช้งานออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นจุดสนใจที่สำคัญสำหรับบริษัทฟินเทค.

วิสัยทัศน์ในอนาคต

หลังจากความสำเร็จจากงาน iFX EXPO Asia 2024 EBC Financial Group รู้สึกตื่นเต้นที่จะสร้างแรงผลักดันจากงานนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมในบริการทางการเงินและมองหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคต่างๆ ขณะที่โลกการเงินออนไลน์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง EBC Financial Group พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ทันสมัย โดยให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานเป็นอันดับแรก.

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงินระดับโลก โดยมีสำนักงานในศูนย์กลางทางการเงินต่างๆ เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ และหมู่เกาะเคย์แมน EBC เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) และเข้าร่วมโครงการ United to Beat Malaria ของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลก นอกจากนี้ EBC ยังสนับสนุนการมอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ผ่านซีรีส์ What Economists Really Do ร่วมกับมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เข้าใจง่ายและประยุกต์ใช้ในสังคมได้จริง.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.