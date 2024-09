EBC金融集团亮相2024 IFX EXPO展现全球视野及行业领导力

在曼谷举行的 2024 年亚洲iFX Expo上,EBC 金融集团团队成员和与会者自豪地展示巴塞罗那足球俱乐部的联名产品,彰显公司与全球知名的足球俱乐部的官方合作伙伴关系。 参加 2024 年亚洲iFX Expo的与会者在 EBC 金融集团展台前排起长队,争相了解EBC的产品和合作机会。 在曼谷举行的 2024 年亚洲iFX Expo上,EBC 金融集团的展台备受瞩目,参展者聚集在这里,了解公司的服务、合作伙伴关系和重要举措。

EBC 金融集团在 2024 年亚洲iFX EXPO 上展示了其专业知识和金融解决方案,吸引了参展者的浓厚兴趣,并建立了全新B2B 合作伙伴关系。

THAILAND, September 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- 日前,EBC金融集团在2024年亚洲iFX EXPO中亮相。这一全球顶级交易盛会吸引了来自1600多家公司的3500多名行业领导者、专家和专业人士,共同参与为期三天的交流、知识分享,并探索全新机遇。

本次展会于9月16日至18日在曼谷知名的Centara Grand & Bangkok Convention Centre举行。EBC金融集团的展台被iFX EXPO官方评为最佳展台,聚焦众多参会者的目光,参展者积极沟通交流,探索创新的金融解决方案及B2B合作机会。

创纪录人流量 共探行业新机遇

本次展会上,EBC金融集团的展台迎来了创纪录的人流量,参展者对EBC先进的交易技术、经纪服务及定制化的金融解决方案表现出浓厚兴趣。为期三天的展会期间,EBC团队与众多介绍经纪商(IB)、金融科技创新者及潜在的商业合作伙伴进行了深入交流,针对性解决多样化需求,反映出EBC在亚太区的服务需求持续增长。

期间,EBC团队成员通过多场专业讨论,分享了对全球金融市场的深刻洞察,进一步提升了EBC的国际影响力,巩固了其在金融领域的领导地位。

创纪录人流量 共探行业新机遇

本次展会上,EBC金融集团的展台迎来了创纪录的人流量,参展者对EBC先进的交易技术、经纪服务及定制化的金融解决方案表现出浓厚兴趣。为期三天的展会期间,EBC团队与众多介绍经纪商(IB)、金融科技创新者及潜在的商业合作伙伴进行了深入交流,针对性解决多样化需求,反映出EBC在亚太区的服务需求持续增长。

期间,EBC团队成员通过多场专业讨论,分享了对全球金融市场的深刻洞察,进一步提升了EBC的国际影响力,巩固了其在金融领域的领导地位。

展望未来 持续引领金融业向前

在2024年亚洲iFX EXPO取得成功后,EBC金融集团将充分运用国际影响力,推动金融服务领域的创新,并期待携手全球合作伙伴,推动行业向前发展。随着线上交易世界的不断发展,EBC金融集团已做好准备,始终引领行业趋势,与全球投资者拓展更多机遇。

###

— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group成立于英国伦敦,是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球,以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系,致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管,监管号:927552;EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管,监管号:500991;EBC Financial Group(Cayman)Limited 由开曼金融管理局(CIMA)授权和监管,持有CIMA全监管牌照,监管号:2038223 。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴,同时,在全球积极践行企业责任,通过联合牛津大学经济学系举办研讨会、携手联合国基金会共同打败疟疾、与世界女童军协会合作,推动构建更平等、具有活力的社会。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验,亲历多个经济周期,时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养,促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我,以诚信与尊重为服务宗旨,为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信,每个认真交易的人,都值得被认真对待。

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.