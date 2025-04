iFX Expo LATAM 2025: EBC Financial Group impulsiona a educação financeira no México

A EBC Financial Group participará da iFX Expo LATAM 2025 na Cidade do México para dialogar com traders, corretoras e líderes de fintech sobre o futuro das finanças na região.

EBC Financial Group irá à iFX Expo na Cidade do México para promover conexões, educação e inovação em finanças digitais na América Latina.

MEXICO, April 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- A forma como os mexicanos administram seu dinheiro está mudando. Já não se trata apenas de poupar, mas também de aprender a investir. Em um cenário economicamente desafiador e cada vez mais digitalizado, o trading online começa a se consolidar como uma ferramenta acessível para explorar novas formas de gerar renda ou complementar o patrimônio.

Segundo a Pesquisa Nacional de Inclusão Financeira (ENIF), mais de 10 milhões de pessoas no México já utilizam produtos financeiros digitais. Esse dado reflete não apenas uma crescente familiaridade com ferramentas tecnológicas, mas também uma transformação cultural: a do mexicano que busca ter mais controle sobre seu futuro econômico.

Essa tendência coincide com a chegada da iFX Expo LATAM 2025 à Cidade do México, um evento que reunirá líderes globais do setor financeiro, empresas de tecnologia e corretoras especializadas, prometendo ser um termômetro do atual estágio de inovação financeira na região.

Na visão da EBC Financial Group, uma corretora líder com presença em mais de dez países, o papel dos brokers vai muito além de simplesmente oferecer acesso ao mercado. “Acreditamos que uma parte fundamental para o crescimento de um trading responsável no México será a educação. Nosso compromisso é apoiar aqueles que estão dando os primeiros passos — não com promessas, mas com ferramentas concretas para tomar decisões mais conscientes”, afirma José Manuel Herrera, Gerente Regional da EBC Financial Group na América Latina.

A ascensão do trading digital abre um novo capítulo para a inclusão financeira no país, onde o conhecimento e a tecnologia passam a desempenhar um papel cada vez mais decisivo na vida econômica de milhões de pessoas. A conversa, em fóruns como a iFX Expo, é apenas o começo.

Para saber mais sobre a EBC Financial Group, acesse www.ebc.com.

###

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.|

https://www.ebc.com/pt/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.