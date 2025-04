El interés por el trading digital en México anticipa una nueva etapa de inclusión financiera

EBC Financial Group se unirá al iFX Expo LATAM 2025 en la Ciudad de México para interactuar con traders, brókeres y líderes de fintech, fomentando conversaciones sobre el futuro de la financiación en la región.

A medida que las finanzas digitales ganan impulso en Latinoamérica, EBC Financial Group se dirige a iFX Expo en Ciudad de México para compartir ideas audaces.

MEXICO, April 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- La manera en que los mexicanos gestionan su dinero está cambiando. Ya no se trata solo de ahorrar, sino también de aprender a invertir. En medio de un panorama económico retador y cada vez más digitalizado, el trading en línea empieza a posicionarse como una herramienta accesible para explorar nuevas formas de generar ingresos o complementar el patrimonio.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), más de 10 millones de personas en México ya utilizan productos financieros digitales. Este dato no solo refleja una creciente familiaridad con las herramientas tecnológicas, sino también una transformación cultural: la del mexicano que busca tener mayor control sobre su futuro económico.

Esta tendencia coincide con la llegada del IFX Expo LATAM 2025 a la Ciudad de México, un evento que congregará a líderes globales del sector financiero, empresas tecnológicas y brokers especializados, en lo que promete ser un termómetro del momento que vive la región en materia de innovación financiera.

Desde la perspectiva de EBC Financial Group, firma global con presencia en más de diez países, el papel de los brokers no se limita a ofrecer acceso al mercado. “Nosotros creemos que una parte fundamental del crecimiento del trading responsable en México será la educación. Nuestro compromiso está en acompañar a quienes dan sus primeros pasos, no con promesas, sino con herramientas concretas para una toma de decisiones más informada,” asegura José Manuel Herrera, Country Manager en México.

El auge del trading digital abre un nuevo capítulo para la inclusión financiera en el país, donde el conocimiento y la tecnología empiezan a jugar un rol cada vez más determinante en la vida económica de millones de personas. La conversación, en foros como el IFX Expo, apenas comienza.

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en el distinguido distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) se conoce por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. Con oficinas en los principales centros financieros, incluidos Londres, Sídney, Hong Kong, Singapur, las Islas Caimán, Bangkok, Limassol y mercados emergentes en América Latina, Asia y África, EBC permite a inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades comerciales, que incluyen divisas, materias primas, acciones e índices. Reconocida con múltiples premios, EBC se compromete a mantener estándares éticos y estas subsidiarias están autorizadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones.

EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Authoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). En el corazón de EBC se encuentra un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en importantes instituciones financieras. Han navegado a través de ciclos económicos clave, desde el Acuerdo del Plaza y la crisis del franco suizo en 2015, hasta las convulsiones del mercado durante la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura donde la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, asegurando que cada relación con inversores se maneje con la seriedad que merece.

Como Socio Oficial de Forex del FC Barcelona, EBC proporciona servicios especializados en Asia, América Latina, Oriente Medio, África y Oceanía. A través de su asociación con la Fundación de las Naciones Unidas y la campaña de base más grande del mundo, Unidos para vencer Malaria, la empresa contribuye a iniciativas globales de salud. EBC también apoya la serie de compromiso público 'Lo que realmente hacen los economistas' del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a importantes desafíos sociales, fomentando una mayor comprensión y diálogo público.

