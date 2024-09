EBCがiFX EXPO Asia 2024で存在感を示す

EBC Financial Groupのスタッフと来場者が公式パートナーであるFC バルセロナのノベルティを持っています EBC ファイナンシャル グループのチームは、バンコクの iFX Expo Asia 2024の看板前に集まり、自社のブランドと FC バルセロナとのパートナーシップをアピールしています。 iFX Expo Asia 2024の来場者がEBC Financial Groupのブースに人気な行列ができ、興味を示しています。

EBC Financial Groupは、iFX EXPO Asia 2024で専門知識と金融ソリューションをアピールし、大きな関心を集め、新たなB2Bパートナーシップを見込みました。

SINGAPORE, September 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- は、世界有数のオンライントレーディングB2BイベントであるiFX EXPO Asia 2024へ出展しました。このイベントでは、1,600社以上の企業から3,500人を超える業界リーダー、専門家、プロフェッショナルが集まり、3日間にわたってネットワーキング、知識の共有、新しいビジネスチャンスの開拓が行われました。9月16日から18日まで、センタラグランド&バンコクコンベンションセンターで開催された当社のブースは、イベント関係者からベストブースとして認められ、同社の革新的な金融ソリューションとB2Bパートナーシップを求める来場者にとっての主要な拠点となりました。

記録的な来場者数と強力な B2B エンゲージメント

当社のブースには、高度な取引技術、仲介サービス、カスタマイズされた金融ソリューションに高い関心を示す来場者が集まりました。3 日間のイベント期間中、EBCチームは多数の IB、フィンテック革新者、潜在的なビジネス パートナーと交流し、多数の問い合わせに対応しました。これは、アジア太平洋地域全体で当社サービスに対する関心が高まっていることを示しました。

ブースの賑わいは、EBC Financial Groupの業界における影響力の拡大の証であり、来場者はトレーダーや投資家が直面する独自の課題に対処することができる当社のソリューションについて興味を見せました。このイベントを通じて、多数の見込みのあるパートナーシップ締結につながりました。

アジア:フィンテックの成長の主要拠点

アジアのフィンテックエコシステムは引き続き繁栄しており、iFX EXPO Asia 2024は、当社が同地域での専門知識とイノベーションをアピールする舞台となりました。当社の経営陣は、急速に進化するオンライン取引とフィンテックの状況に適応することの重要性を強調しました。

世界のオンライン取引プラットフォーム市場は2021年に89億ドルと評価され、2031年には184億ドルに達すると予測されており、2022年から2031年にかけて7.8%のCAGRで成長します。アジア太平洋地域は、オンライン取引プラットフォームの導入の増加と自己主導型取引の急増により、最も急速に成長する地域になると予想されています。これにより、この地域はフィンテック企業の中心地となり、当社にとっても足場を拡大する絶好の成長機会になります

将来のビジョン

iFX EXPO Asia 2024 の盛況は当社のさらなる発展する原動力となります。当社は地域全体でパートナーシップと影響力を拡大するよう、金融サービス分野のイノベーションを推進することに引き続き注力してまいります。オンライン取引が進化し続ける中、当社は、先進的で顧客中心の金融ソリューションの提供をリードする体制が整っています。

###

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Groupは、ロンドンの金融街で設立され、シドニー・香港・シンガポール・バンコク・キプロスなど主要な金融センターにオフィスを構えております。世界中のトレーダーや機関投資家を対象に、FX取引を含む金融仲介・資産運用・投資ソリューションなど、包括的な金融サービスを提供しています。当社のマネジメントチームは大手金融機関で30年以上の経験を持つベテランの専門家によって率いられています。

複数の賞を受賞している当社は、最高水準の倫理基準と国際的規制の遵守を誇りとしています。

- EBC Financial Group(UK)Ltdは英国金融行為監督機構(FCA)の規制を受けています。

- EBC Financial Group(オーストラリア)Pty Ltdはオーストラリア証券投資委員会(ASIC)の規制を受けています。

- EBC Financial Group(ケイマン)Ltdはケイマン諸島金融庁(CIMA)の規制を受けています。

当社はFCバルセロナのオフィシャルFXパートナーであり、アジアをはじめとする南米、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供しています。

また、国連財団のキャンペーン「United to Beat Malaria」のパートナーでもあり、グローバルな保健衛生の向上に貢献しています。

2024年2月より、当社はオックスフォード大学経済学部とウェビナーシリーズを共催し、経済学の社会的課題への応用を対話し、「経済学者の本音」を明らかにしています。

当社は、誠実さ、信頼、お客様の資産の安全が最優先される企業文化を提唱し、すべての投資家の皆様に、誠実な対応をすることをお約束します。

EBC Financial Groupは登録商標です(商標登録第6763767号)。

https://www.ebc.com/jp/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.