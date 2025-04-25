EBC金融集團強化拉丁美洲布局，於iFX EXPO 2025展示共融交易承諾

EBC Financial Group（英國）有限公司執行長David Barrett在2025年iFX Expo LATAM中發言，深入解析交易者在瞬息萬變的全球經濟中將面對的挑戰與前景。 EBC 金融集團墨西哥區域經理 Diego Sosa 與拉丁美洲的頂尖專家一起探討 2025 年電子交易前景——看漲還是看跌？

從金融知識普及到交易平台可及性，EBC針對拉美新興投資者需求，提出在地化解決方案。

MEXICO, April 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集團（EBC）於iFX EXPO LATAM 2025中，與全球思想領袖、金融科技企業及地區券商齊聚一堂，共同探討如何促進拉丁美洲在全球市場更智慧、更具包容性的參與。在墨西哥零售投資者滲透率仍低於10%的當下，EBC積極投身於「信任建立」、「平台可接觸性」及「教育推廣」等對話中，期望培養下一代具備知識與信心的投資者。

有鑑於墨西哥市場對於自主交易及另類投資興趣日增，EBC進軍墨西哥正值關鍵時刻。 展會亦成為與各類市場參與者交流的良機——無論是資深專業人士，還是初入市場的新手——在這個日益複雜的金融環境中， iFX EXPO 2025的觀點與討論，為與會者提供了寶貴的深度，尤其是在聚焦全球動態及其對拉美影響的論壇上。

以策略應對波動，不再畏懼市場起伏

EBC金融集團（英國）有限公司執行長David Barrett於論壇《2025年拉美與全球市場展望》中分享對區域與全球市場的見解，涵蓋貨幣波動、利率變化及地緣政治不確定性等因素。他表示：「近期的市場震盪提醒我們，韌性與適應力比以往任何時候都更為重要。波動不是敵人，而是需要理解並以紀律策略應對的現象。EBC致力於提供必要工具與教育，協助交易者在不確定中做出明智選擇。」

Barrett也強調EBC致力於深耕拉美市場，不僅僅是作為一個交易平台供應商，更是宏觀經濟洞察與協作學習的夥伴。當市場波動成為常態，EBC希望透過長期努力協助投資者掌握趨勢。

在變動的現實中實踐紀律交易

在《2025年電子交易展望：牛市來襲還是熊市苦戰？》論壇中，EBC墨西哥區域經理Diego Sosa分享了投資人在面對市場波動與美墨貿易緊張時的應對之道。

他指出：「在充滿不確定性的環境下，投資人需要具備戰略性的工具來保護資產。透過有紀律地使用差價合約（CFD），可靈活應對市場變化而非陷入情緒反應。關鍵在基於宏觀經濟分析與風險管理所構築的策略。」他的發言進一步體現EBC對於投資教育、風險控制及工具可及性的持續關注。

Sosa亦提到拉美投資者日益展現出對金融工具的成熟度：「我們看到越來越多人追求多元資產策略與聰明的投資入口，而不只是基本的交易功能。這正是EBC能夠提供價值的地方。」

深入交流，與拉美金融圈建立連結

展會期間，EBC與眾多市場參與者進行深度交流——從專業經紀商到首次投資者皆涵蓋在內。這些互動有助於EBC探索與教育機構、金融科技開發者及在地券商的潛在合作機會，並共創具在地特色的解決方案，以消弭投資門檻。

超越展會，持續深化拉美市場信任與可接觸性

在英國FCA、澳洲ASIC、開曼群島CIMA及模里西斯FSC的監管下，EBC始終秉持教育優先、負責任交易與投資者保護的原則，這些價值觀在快速發展的拉美市場尤其重要。

EBC拉美區域經理José Manuel Herrera表示：「投資不僅是資金的問題，更關乎信任與知識。我們的角色，是協助人們做出更明智的財務選擇，並取得原本遙不可及的工具。像這樣的活動正是一個傾聽、學習與交流想法的機會。」

EBC目前亦在積極探索進軍哥倫比亞、智利與阿根廷等具潛力市場，並持續推動在地化服務、多語言支援與文化貼近的策略擴展方式。

這一精神同樣體現在EBC的全球計畫——百萬美元交易大賽（Million Dollar Trading Challenge, MDTC）上。該計畫旨在為真實交易者提供策略實踐、技能提升及合規競賽的機會，體現EBC對於「實用化、共融化、普及化」金融教育的理念。

EBC此次亮相iFX EXPO LATAM 2025，不僅是一項市場進入計畫，更體現集團長期致力於深耕拉丁美洲金融生態的願景。無論是透過區域人才發展、教育倡議或新一代交易平台，EBC皆致力於打造一個更共融、更有賦能性的投資環境。

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關於EBC金融集團

EBC金融集團（EBC）成立於倫敦這個享有盛譽的金融區，以其金融經紀和資產管理服務聞名。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等主要金融中心設有辦事處，為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場和交易機會的渠道，包括外匯、大宗商品、股票及指數等領域。

EBC金融集團屢獲殊榮，並始終維持高標準的道德準則，嚴格遵守國際法規。EBC的子公司均在當地法規框架下進行監管和註冊。EBC金融集團（英國）有限公司受到英國金融行為監管局（FCA）的監管，EBC金融集團（開曼）有限公司受到開曼群島金融管理局 CIMA）的監管，EBC金融集團（澳洲）有限公司及EBC資產管理有限公司則受到澳洲證券與投資委員會（ASIC）的監管；EBC Financial（模里西斯）有限公司則獲模里西斯金融服務委員會（FSC）授權並監管。

EBC集團的核心成員擁有超過30年的豐富經驗，曾在主要金融機構中成功應對多次重大經濟週期 的挑戰，從廣場協議到2015年瑞士法郎危機，無不顯示出其卓越的專業能力。EBC倡導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為核心的文化，確保與每一位投資者的合作都能得到應有的重視和對待。

EBC是巴賽隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲等地區提供專業服務。此外，EBC 亦為聯合國基金會「聯手打敗瘧疾」運動的合作夥伴，致力於改善全球健康並推動生活平等。 自2024年2月起，EBC將支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了什麼 」公共參與系列活動，旨在揭開經濟學的神秘面紗，https://www.ebc.com/zh/

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