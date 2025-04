EBC Financial Group Refuerza su Presencia en LATAM en iFX EXPO 2025, Reafirma su Compromiso con el Trading Inclusivo

David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, toma el micrófono en iFX Expo LATAM 2025 para descifrar lo que les espera a los traders que navegan en una economía global que cambia rápidamente. Diego Sosa, Country Manager de EBC Financial Group en México, se suma a las voces más importantes de LATAM para explorar las perspectivas del comercio electrónico para 2025- ¿alcista o bajista?

Desde el conocimiento financiero hasta el acceso a plataformas, EBC destaca soluciones adaptadas al rápido desarrollo del panorama inversor en LATAM.

MEXICO, April 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) se unió a líderes de pensamiento global, actores de fintech y corredores regionales en iFX EXPO LATAM 2025 para explorar cómo América Latina puede desbloquear una participación más inteligente e inclusiva en los mercados globales. Con una penetración de inversores minoristas en México aún por debajo del 10%, EBC profundizó en conversaciones sobre confianza, acceso y el papel de la educación en fomentar la resiliencia financiera a largo plazo — con cada sesión y participación centrada en empoderar a la próxima ola de traders informados y confiados.

La entrada de EBC en México llega en un momento crucial, con el interés en el trading autodirigido y las inversiones alternativas ganando terreno en América Latina. El evento ofreció una oportunidad oportuna para interactuar con una amplia gama de actores del mercado — desde profesionales experimentados hasta nuevos participantes minoristas — muchos de los cuales están navegando un panorama financiero cada vez más complejo. Sus perspectivas enriquecieron los paneles de discusión, especialmente aquellos enfocados en dinámicas globales y su impacto en la región.

Enfrentando la volatilidad con estrategia, no con miedo[Text Wrapping Break]En el evento, David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd, se unió al panel “La Perspectiva Definitiva del Mercado LATAM y Global 2025”, donde abordó los factores que están definiendo los mercados regionales e internacionales: volatilidad monetaria, cambios en las tasas de interés e incertidumbre geopolítica. “La reciente turbulencia del mercado nos recuerda que la resiliencia y la adaptabilidad son más cruciales que nunca,” dijo Barrett. “La volatilidad no es algo que debamos temer — es algo que debemos entender y navegar con disciplina. En EBC, estamos enfocados en dar a los traders las herramientas y la educación que necesitan para tomar decisiones con confianza, incluso en condiciones inciertas.”

La participación de Barrett también destacó el interés de EBC en construir una presencia más profunda en América Latina — no solo como proveedor de plataformas de trading, sino como fuente de conocimiento macroeconómico y aprendizaje colaborativo. Con la volatilidad convirtiéndose cada vez más en una característica definitoria de los mercados modernos, EBC está enfocado en equipar a los traders con marcos a largo plazo que les ayuden a mantenerse adelante.

Trading disciplinado en una realidad cambiante

En el panel "Perspectivas del E-Trading 2025: ¿Un Mercado Alcista o una Lucha Bajista?", Diego Sosa, Country Manager de EBC Financial Group en México, compartió su perspectiva sobre cómo los inversores pueden mantener su visión ante la volatilidad del mercado y las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos.

“En un entorno moldeado por la volatilidad y las tensiones comerciales entre México y EE.UU., es fundamental que los inversores cuenten con herramientas estratégicas para protegerse. El uso disciplinado de instrumentos como los Contratos por Diferencia (CFDs) permite respuestas ágiles ante cambios inesperados sin caer en decisiones reactivas. La clave está en tener una estrategia bien informada basada en análisis macroeconómico y gestión de riesgos.” Sus comentarios destacaron el continuo enfoque de EBC en la educación de traders, estrategias de riesgo reflexivas y herramientas accesibles para navegar mercados impredecibles.

Sosa también señaló la creciente sofisticación de los inversores de LATAM. "Estamos viendo más interés en instrumentos diversificados y estrategias multiactivo: las personas no solo quieren acceso, sino acceso inteligente. Ahí es donde entra EBC," él señaló.

En el terreno: Conectando con la comunidad financiera de LATAM[Text Wrapping Break]Durante el evento, EBC llevó a cabo discusiones en profundidad con participantes del mercado ansiosos por explorar herramientas más inteligentes y apoyo relevante para la región. Desde corredores hasta traders por primera vez, el equipo interactuó con una amplia sección transversal de la comunidad financiera. Estas interacciones también sirvieron como puntos de contacto valiosos para que EBC identificara posibles colaboraciones con instituciones educativas, desarrolladores de fintech y corredores locales, abriendo puertas para co-crear soluciones que aborden las barreras específicas del mercado regional.

Más allá del evento: Fortaleciendo la confianza y el acceso en LATAM[Text Wrapping Break]Con supervisión regulatoria de la FCA (Reino Unido), ASIC (Australia), CIMA (Islas Caimán) y FSC (Mauricio), EBC continúa enfocándose en construir confianza a través de la educación, prácticas de trading responsables y la protección de los inversores — prioridades que resuenan profundamente en mercados en rápido desarrollo como América Latina.

"Invertir no solo se trata de capital — también se trata de confianza y conocimiento," dijo José Manuel Herrera, Gerente Regional de EBC Financial Group para América Latina. "Nuestro papel es ayudar a las personas a tomar decisiones más informadas y obtener acceso a herramientas que antes parecían inalcanzables. Eventos como este son una oportunidad para escuchar, aprender e intercambiar ideas que enriquecen a la comunidad financiera."

A medida que EBC mira más allá de México, ya están en marcha esfuerzos para explorar oportunidades de entrada en países como Colombia, Chile y Argentina, cada uno con un potencial de crecimiento distinto. La presencia local, el soporte multilingüe y el contenido culturalmente relevante seguirán moldeando el enfoque del Grupo para la expansión regional.

Ese mismo espíritu guía la iniciativa global de EBC, el Million Dollar Trading Challenge (MDTC), diseñado para brindar a traders reales la oportunidad de desarrollar estrategias, perfeccionar sus habilidades y competir en un entorno regulado. Al ofrecer a los participantes la oportunidad de probar diferentes enfoques, afinar su toma de decisiones en tiempo real y competir en un entorno regulado, el desafío refleja la creencia de EBC de que la alfabetización financiera debe ser práctica, inclusiva y ampliamente accesible.

La participación de EBC en iFX EXPO LATAM 2025 va más allá de una sola entrada al mercado. Reafirma la ambición a largo plazo del Grupo de integrarse en el tejido financiero de América Latina a través de apoyo localizado, alianzas estratégicas y una visión compartida de permitir el éxito sostenible de los inversores. Ya sea a través del desarrollo de talento regional, iniciativas educativas o plataformas de próxima generación, EBC sigue comprometido a dar forma a un ecosistema de trading más inclusivo y empoderado en toda la región.

Sobre EBC Financial Group

EBC Financial Group se estableció en el prestigioso distrito financiero de Londres, y es reconocida mundialmente por sus servicios de corretaje financiero y gestión de activos. EBC tiene oficinas en los principales centros financieros como Londres, Sídney, Hong Kong, Tokio, Singapur, Islas Caimán, Bangkok y Limassol, permitiendo a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades de negociación, que incluyen divisas, materias primas, acciones e índices.

EBC Financial Group ha recibido numerosos premios y mantiene siempre altos estándares éticos, cumpliendo rigurosamente con las regulaciones internacionales. Las subsidiarias de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus respectivas jurisdicciones locales. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), y tanto EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd como EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).

El equipo central de EBC Financial Group cuenta con más de 30 años de experiencia en grandes instituciones financieras, habiendo vivido múltiples ciclos económicos que abarcan desde el Acuerdo de Plaza en 1985, la crisis financiera asiática de 1997, la crisis financiera global de 2008 y el evento del cisne negro del franco suizo en 2015. Su excelente experiencia en la gestión de eventos imprevistos y crisis financieras se basa en este rico trasfondo. Este profesionalismo, forjado a través de pruebas reales, lleva a EBC a mantener estándares personales aún más altos. EBC se adhiere a las normas y principios éticos más estrictos de la industria, con integridad y respeto como base de sus servicios, garantizando la seguridad y el desarrollo de los activos de sus clientes. EBC cree que cada persona que negocia seriamente merece ser tratada con la misma seriedad.

EBC es socio oficial del FC Barcelona. Además, colabora con la Facultad de Economía de la Universidad de Oxford para organizar seminarios, trabaja junto con la Fundación de las Naciones Unidas para combatir la malaria, y coopera con la Asociación Mundial de Guías Scouts para promover una sociedad más igualitaria y dinámica. Desde febrero de 2024, EBC apoya la serie de seminarios "¿Qué han hecho realmente los economistas?" organizada por la Facultad de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a mejorar la comprensión pública sobre cómo se aplica la economía y su papel en la solución de desafíos sociales significativos, promoviendo así la conciencia pública y el diálogo diverso.

