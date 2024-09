Cellebrite patenta su herramienta Remote Mobile Collection, que ofrece capacidades de recopilación de datos móviles remota para empresas

La herramienta Remote Mobile Collection de recopilación de datos móviles remota permite un acceso y un análisis más rápidos de los dispositivos, lo que ahorra tiempo y dinero a los investigadores empresariales.

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), la empresa líder mundial en soluciones de investigación digital de primer nivel para los sectores público y privado, anunció hoy la patente de su herramienta de recopilación de datos móviles remota, Remote Mobile Collection, que facilita a los investigadores empresariales la recopilación remota de datos inmediata y específica, ahorrándoles tiempo y dinero. En los entornos de trabajo híbridos actuales, esta tecnología recientemente patentada (disponible en las plataformas SaaS de Cellebrite Endpoint Mobile Now y Endpoint Inspector) es de gran valor, permite la rápida recopilación de datos y ofrece mayor comodidad para los propietarios de los dispositivos que aceptan la recopilación de datos, ya que pueden conservarlos durante el proceso, en lugar de tener que entregarlos en la oficina para la recogida de dicha información.



Según la encuesta «Cellebrite’s 2024 Industry Trends Survey» (la encuesta de tendencias del sector de Cellebrite para 2024), el 83 % de los encuestados afirmó confiar en múltiples herramientas para la recopilación de datos. La recopilación remota de datos móviles ofrece a las empresas la flexibilidad de recoger datos rápidamente desde múltiples dispositivos al mismo tiempo, sin necesidad de interrumpir las operaciones diarias. Estas capacidades se ponen a disposición del sector privado, lo que mejora la accesibilidad de los datos y el tiempo de respuesta, proporcionando resultados en cuestión de horas.

«Estamos orgullosos de poder anunciar la obtención de la patente de Remote Mobile Collection, que ofrece capacidades de recopilación de datos móviles remota para empresas. Esta tecnología subraya nuestro compromiso de modernizar de forma eficiente el flujo de trabajo de nuestros clientes del sector privado», declaró Ronnen Armon, director de productos y tecnologías de Cellebrite. «Esta nueva era de la recopilación remota de datos nos permite continuar innovando en soluciones que ofrecen experiencias incomparables para las empresas a las que prestamos servicio».

Obtenga más información sobre las capacidades de recopilación de datos móviles remota de Cellebrite.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es empoderar a sus clientes para proteger y salvar vidas, acelerar los procesos de justicia y preservar la privacidad en las comunidades de todo el mundo. Somos líderes mundiales en soluciones de inteligencia digital para los sectores público y privado, que permiten a las organizaciones dominar las complejidades de las investigaciones digitales legalmente autorizadas mediante la racionalización de los procesos de inteligencia. Con la confianza de miles de entidades públicas y empresas líderes a nivel mundial, la plataforma y las soluciones de investigación digital de Cellebrite transforman la manera en que los clientes recopilan, revisan, analizan y gestionan los datos en las investigaciones legalmente autorizadas. Para obtener más información, visite la página www.cellebrite.com, la web https://investors.cellebrite.com o síganos en X en @Cellebrite.

Acerca de Cellebrite Enterprise Solutions

En un mundo que evoluciona a una velocidad vertiginosa, Cellebrite Enterprise Solutions va un paso más allá para diseñar soluciones destinadas a mantener los datos a su alcance, transformarlos y revelar perspectivas importantes para proteger su empresa y empleados. Desde las sedes corporativas hasta las oficinas en el hogar, los profesionales del descubrimiento electrónico y los investigadores empresariales pueden acceder a los dispositivos finales en cualquier lugar gracias a la oferta de soluciones empresariales de Cellebrite.

Medios de comunicación

Victor Cooper

Director sénior de comunicaciones corporativas y operaciones de contenido

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Relaciones con los inversores

Andrew Kramer

Vicepresidente de relaciones con los inversores

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760

