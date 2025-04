AXI OBECNE NA INVEST CUFFS 2025 – PREZENTACJA PRODUKTÓW I USŁUG

SYDNEJ, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wiodący broker FX i CFD online, Axi, wziął udział w konferencji Invest Cuffs 2025, która odbyła się w dniach 28–29 marca 2025 roku w ICE Kraków Congress Center w Krakowie, w Polsce.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z marką Axi, jej produktami i usługami, dowiedzieć się więcej o wieloletnim partnerstwie brokera z Mistrzami Premier League, Manchesterem City, a także wygrać ekscytujące nagrody i zrobić wyjątkowe zdjęcia z pamiątkami Premier League oraz maskotką klubu, specjalnie sprowadzoną na to wydarzenie.

Santiago Vazquez-Munoz, Regional Head – UK, Europe & LatAm w Axi, podzielił się swoim entuzjazmem: "Dziękujemy organizatorom za doskonale zorganizowaną konferencję oraz wszystkim uczestnikom, którzy odwiedzili nasze stoisko i spotkali się z naszym zespołem. Nasza misja pozostaje niezmienna od lat – zapewniać klientom przewagę, która pozwoli im maksymalizować każdą okazję tradingową. Cieszyliśmy się, że mogliśmy zaprezentować wyjątkowe warunki handlowe Axi i pokazać, jak można udoskonalić swoją strategię tradingową razem z nami."

Oprócz długoterminowego partnerstwa z klubem Premier League, Manchesterem City FC, broker współpracuje także z klubem LaLiga, Girona FC, brazylijskim Esporte Clube Bahia oraz w 2023 roku mianował angielskiego reprezentanta Johna Stonesa swoim Ambasadorem Marki. W 2024 roku Axi zostało nagrodzone tytułem "Najbardziej Rzetelny Broker – Europa" podczas Global Forex Awards 2024, podkreślając swoje zaangażowanie w przejrzystość w branży tradingowej.

Obejrzyj wideo: https://youtu.be/N3OvffF-uZk

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.

71.46% rachunków klientów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy..

O Axi

Axi to globalna firma zajmująca się handlem online na rynku FX i CFD, obsługująca tysiące klientów w ponad 100 krajach na całym świecie. Axi oferuje CFD na różne klasy aktywów, w tym Forex, akcje, złoto, ropę naftową, kawę i wiele innych.

Aby uzyskać więcej informacji lub dodatkowe komentarze od Axi, prosimy o kontakt: mediaenquiries@axi.com

