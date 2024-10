Nouvelle formation offerte aux cliniciens qui traitent la colère problématique chez les militaires et les vétérans

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, October 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Les cliniciens travaillant auprès des militaires et des vétérans qui éprouvent de la colère problématique pourront désormais suivre un une nouvelle formation gratuite offerte par l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille grâce à un programme récemment mis sur pied en partenariat avec Phoenix Australia.Cette formation a été conçue pour doter les cliniciens des compétences nécessaires pour évaluer et traiter les populations particulières qui éprouvent ce qu’on appelle la colère problématique. Offerte en français et en anglais, elle s’adresse aux fournisseurs de services agréés ou autorisés qui travaillent en santé mentale et qui s’occupent des vétérans ou des familles de vétérans au Canada. La formation, qui consiste en huit heures de modules en ligne, peut être suivie à son propre rythme dans les six mois suivant son inscription à celle-ci.MaryAnn Notarianni, cheffe de la direction adjointe et vice-présidente directrice, Mobilisation des connaissances, de l’Institut Atlas, a déclaré que bien que la colère ne soit pas un problème en soi, elle peut devenir problématique lorsqu’elle est préjudiciable pour soi-même ou les autres ou si elle persiste, et que c’est pour cette raison que cette formation a été conçue. « Nous avons demandé aux vétérans canadiens et aux membres de leur famille de nous faire part de leurs expériences personnelles afin que le matériel de la formation tienne directement compte de cette expérience vécue tout en s’appuyant sur des modèles théoriques ainsi que sur des recherches empiriques. La combinaison de ces éléments aidera les fournisseurs de services à se créer une "boîte à outils pour la gestion de colère" qui peut être adaptée pour répondre aux besoins particuliers d’un client. »Mme Notarianni ajoute qu’une fois qu’ils auront terminé la formation, les cliniciens seront en mesure de reconnaître les différences entre la colère et la colère problématique, d’utiliser des stratégies fondées sur des données probantes dans l’évaluation de la colère problématique et de mettre en œuvre un éventail de techniques cognitivo-comportementales qui peuvent être utilisées dans le traitement de la colère problématique.Le Dr J Don Richardson, directeur médical de l’Institut Atlas, était impliqué dans l’élaboration de ces ressources en contexte canadien et a affirmé que l’amélioration de la santé mentale et du bien-être globaux des vétérans passait par une bonne gestion de leur colère problématique. « Le fait d’aborder la colère permet de réduire le risque de conflits interpersonnels et d’améliorer ses relations, en plus de jouer un rôle essentiel dans la prestation d’une psychothérapie axée sur le traumatisme. En résolvant leurs problèmes de colère, les vétérans peuvent mieux suivre le traitement qui s’offre à eux, ce qui se traduit au bout du compte par des résultats thérapeutiques plus satisfaisants. » Dans le cadre du lancement de cette formation, des fiches de renseignements ont été élaborées à l’intention des vétérans et des membres de leur famille afin qu’ils aient accès à des astuces sur la manière de reconnaître la colère problématique et sachent quelles mesures prendre lorsque la colère devient problématique.Depuis sa création en 2019, l’Institut Atlas a collaboré avec Phoenix Australia à un certain nombre d’initiatives, notamment un guide sur les blessures morales visant à soutenir les travailleurs de la santé pendant la pandémie de COVID 19, un cadre conceptuel précisant comment travailler avec les vétérans et les membres de leur famille pour déterminer la meilleure façon de répondre à leurs besoins en matière de santé mentale ainsi que diverses études de recherche. Reposant sur un partenariat entre un expert en la matière travaillant à Phoenix Australia, un expert clinique canadien ainsi que les vétérans et les membres de leur famille, cette initiative de formation particulière, qui est en préparation depuis maintenant 18 mois, contribue à combler une lacune cernée au Canada.Des renseignements généraux sur la colère problématique se trouvent sur le site Web de l’Institut Atlas. Les cliniciens admissibles peuvent s’inscrire à cette formation autorythmée à l’adresse suivante : atlasveterans.ca/gestion-de-la-colere-problematique -30-À PROPOS DE L’INSTITUT ATLAS POUR LES VÉTÉRANS ET LEUR FAMILLEL’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille avec les vétérans, les familles, les prestataires de services et les chercheurs pour combler le fossé entre la recherche et la pratique afin que les vétérans et leurs familles puissent recevoir les meilleurs soins et services de soutien possibles en santé mentale. Au départ, l’Institut Atlas a été créé en qualité de centre d’excellence sur le TSPT et les affections connexes en santé mentale, par l’entremise de la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants datant de novembre 2015, avec un financement et un budget annoncé dans le cadre du budget fédéral de mars 2017.

