Lignes directrices en matière de soutien par les pairs des vétérans, des militaires, du PSP et de leur famille

Une première pour la communauté de soutien par les pairs

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, March 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Les organismes de soutien par les pairs qui appuient les vétérans, les militaires, le personnel de la sécurité publique (PSP) et leur famille auront désormais accès à des lignes directrices pour les programmes officiels de soutien par les pairs offerts en milieu de travail ou dans un contexte communautaire grâce à une nouvelle ressource publiée aujourd’hui.Ce guide, élaboré par l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille en collaboration avec l’Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique (ICRTSP) et le Réseau communautaire de soutien par les pairs (RCSP), un réseau national d’intervenants issus des milieux des vétérans, du PSP, du soutien par les pairs, de la recherche et des fournisseurs de services, est le premier du genre et il est attendu depuis longtemps dans le milieu du soutien par les pairs. Il peut être utilisé pour des programmes de soutien par les pairs nouveaux ou existants comme référence lors de l’élaboration de programmes de soutien par les pairs, de l’évaluation ou de l’adaptation de programmes existants pour s’assurer qu’ils suivent une approche fondée sur des données probantes ou comme ressource pour ceux qui recherchent un soutien par les pairs pour évaluer la pertinence du programme.Gabrielle Dupuis, directrice, Partenariats de recherche, à l’Institut Atlas, a déclaré que les vétérans et les membres de la communauté de la sécurité publique ont longtemps exprimé la nécessité d’élaborer des lignes directrices conçues spécialement pour répondre à leurs besoins uniques en matière de soutien par les pairs. « Afin de créer des lignes directrices spécifiquement adaptées à cette communauté, nous avons intégré les connaissances issues de la littérature publiée pertinente tout en nous appuyant sur l'expertise des membres du RCSP, ce qui a permis d'élaborer des lignes directrices fondées sur des données probantes et adaptées au contexte. »Fardous Hosseiny, président et chef de la direction de l’Institut Atlas, a déclaré : « Nous savons que le soutien par les pairs peut offrir de nombreux avantages pour le rétablissement en santé mentale. Dans la communauté des vétérans en particulier, il peut être inestimable puisqu’il s’agit d’un groupe de personnes qui accorde une grande importance aux relations de confiance. Cela permet de relever certains des défis auxquels cette population peut habituellement faire face lorsqu’elle tente d’obtenir de l’aide, comme la réduction de la stigmatisation et le sentiment d’isolement. M. Hosseiny a fait remarquer que la valeur ajoutée des lignes directrices réside dans l’application uniforme du soutien, qui favorise les résultats positifs tout en respectant les principes de respect et de responsabilité partagée.Pour en savoir plus et accéder aux nouvelles lignes directrices en matière de soutien par les pairs, consultez le site Web de l’Institut Atlas à atlasveterans.ca/lignes-directrices-soutien-par-les-pairs -30-À propos de l’Institut Atlas pour les vétérans et leur familleL’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille avec les vétérans, les familles, les prestataires de services et les chercheurs pour combler le fossé entre la recherche et la pratique afin que les vétérans et leurs familles puissent recevoir les meilleurs soins et services de soutien possibles en santé mentale. Au départ, l’Institut Atlas a été créé en qualité de centre d’excellence sur le TSPT et les affections connexes en santé mentale, par l’entremise de la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants datant de novembre 2015, avec un financement et un budget annoncé dans le cadre du budget fédéral de mars 2017.À propos de l’Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique (ICRTSP)À titre de membre du Consortium de recherche national, l’ICRTSP fait office de centre virtuel d’échange des connaissances pour la synthèse, l’application et l’échange des savoirs, en s’appuyant sur les meilleures données de recherche contemporaines avec, comme mission d’ensemble, d’aider les membres, actuels et anciens, du personnel de la sécurité publique, leurs dirigeants et leurs familles, à maintenir et améliorer leur santé mentale et leur bien-être.

