VETS PR: Un hospital veterinario de vanguardia que abrirá sus puertas el 1 de octubre de este año.

VETS PR, un pionero en cuidado veterinario, se enorgullece en anunciar la pronta apertura de su primer hospital veterinario en Caguas.

Caguas tiene un lugar especial en mi corazón, y estoy entusiasmado de poder establecer el primer hospital veterinario de 24 horas en el área.” — Angel Ramos Torres VMD

CAGUAS, PUERTO RICO, September 24, 2024 / EINPresswire.com / -- VETS PR , un pionero en cuidado veterinario, se enorgullece en anunciar la pronta apertura de su primer hospital veterinario en Caguas. Situado en la Avenida Degetau A-14 en la Urbanización San Alfonso. VETS PR de los copropietarios Gabriel Cintrón Colon DVM, José García Puebla DVM y Angel Ramos Torres VMD inaugurará el 1 de octubre de este año. Ofreciendo cuidado las 24 horas del día para animales pequeños incluyendo perros, gatos y animales exóticos.VETS PR está orgulloso de poder traer un hospital veterinario de vanguardia a la comunidad de Caguas y PR. Atendiendo las diversas necesidades de la comunidad de Caguas y sus preciadas mascotas. Con una gran comprensión de vínculo entre las mascotas y sus dueños, VETS PR está comprometido en brindar un cuidado compasivo que sobrepase las expectativas de lo que es el cuidado veterinario. Equipado con equipo médico de última generación y utilizando los más nuevos avances tecnológicos, VETS PR garantiza que cada uno de sus pacientes recibirá un cuidado médico veterinario de la más alta calidad.El hospital ofrecerá una extensa variedad de servicios, incluyendo cuidados de rutina, emergencia, cirugía, cuidado intensivo y cuidado para animales exóticos, entre otros. VETS PR reconoce las necesidades únicas de cada animal y está dedicado a proveer cuidado personalizado para cada una de las necesidades.El Dr. Angel Ramos Torres, respetado veterinario y cofundador de VETS PR expresó la emoción que le trae poder abrir su nueva práctica en su preciada comunidad. “Caguas tiene un lugar especial en mi corazón, y estoy entusiasmado de poder establecer el primer hospital veterinario de 24 horas en el área. Nuestra misión en VETS PR es servirle a la comunidad de Caguas y sus queridas mascotas, proveyéndoles un cuidado excepcional y creando relaciones duraderas con la comunidad.”VETS PR de los copropietarios Gabriel Cintrón Colon DVM, José García Puebla DVM y Angel Ramos Torres VMD invita a la comunidad de Caguas y a todos los entusiastas de animales a visitar su página web: vetspr.com para explorar su extensa lista de servicios disponibles, conocer más del equipo de veterinarios, el personal de asistentes veterinarios y descubrir las opciones de cuidado compasivo y comprensivo disponibles.La programación de citas ya está abierta. Nuestro hospital le da la bienvenida a nuevos clientes para que soliciten una cita para servicios de atención primaria en nuestra página web: vetspr.comSobre VETS PR:VETS PR, somos un hospital veterinario que abrirá sus puertas en Caguas, Puerto Rico. Como el primer hospital veterinario de este tipo en el área, VETS PR está dedicado a proveer cuidado las 24 horas del día para animales pequeños, incluyendo perros, gatos y animales exóticos. El hospital ofrecerá múltiples servicios, incluyendo cirugía, cuidado de emergencia, odontología, cuidado de rutina y cuidado especializado para animales exóticos. Dirigido por Gabriel Cintrón Colón DVM, José García Puebla DVM y Angel Ramos Torres VMD. El equipo de veterinarios y personal de VETS PR está comprometido en cuidar y asegurar la salud y bienestar de cada mascota.

