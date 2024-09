EBC Financial Group apresenta forte presença na iFX EXPO Asia 2024 em Bangkok

Os membros da equipe e participantes do EBC Financial Group exibem orgulhosamente mercadorias de marca conjunta do FC Barcelona na iFX Expo Asia 2024 em Bangkok, destacando a parceria oficial da empresa com o icônico clube de futebol. A equipe do EBC Financial Group se reúne na iFX Expo Asia 2024 em Bangkok, representando sua marca e parceria com o FC Barcelona. Os participantes da iFX Expo Asia 2024 fazem fila ansiosamente no estande do EBC Financial Group para explorar ofertas e oportunidades de parceria.

O EBC Financial Group apresentou sua experiência e soluções financeiras na iFX EXPO Asia 2024, atraindo forte interesse e formando novas parcerias B2B.

SINGAPORE, September 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- O EBC Financial Group concluiu com sucesso sua participação na iFX EXPO Asia 2024, o principal evento B2B de negociação online do mundo, que reuniu mais de 3.500 líderes do setor, especialistas e profissionais de 1.600+ empresas para três dias de networking, compartilhamento de conhecimento e criação de novas oportunidades de negócios. Realizado de 16 a 18 de setembro no prestigiado Centro de Convenções Centara Grand & Bangkok, o estande do EBC Financial Group foi reconhecido pelos funcionários do evento como o melhor estande da exposição, tornando-se um importante centro para os participantes ansiosos para explorar as soluções financeiras inovadoras da empresa e as parcerias B2B.

Recordes dos multidões e forte engajamento B2B

O EBC Financial Group teve uma participação notável em seu estande, com os participantes demonstrando grande interesse nas tecnologias avançadas de negociação da empresa, serviços de corretagem e soluções financeiras personalizadas. Ao longo do evento de três dias, a equipe da EBC se envolveu com vários IBs, inovadores de fintech e potenciais parceiros de negócios, respondendo a um grande volume de consultas que enfatizaram a crescente demanda pelos serviços do grupo em toda a região da Ásia-Pacífico.

O alto tráfego do estande foi uma prova da expansão da influência do EBC Financial Group no setor, pois os participantes estavam ansiosos para aprender mais sobre as soluções da empresa projetadas para enfrentar os desafios únicos enfrentados pelos traders e investidores modernos. A exposição forneceu uma excelente plataforma para discutir oportunidades de negócios, resultando em valiosas conexões B2B e parcerias em potencial.

Ásia: um centro importante para o crescimento da fintech

O ecossistema fintech da Ásia continua a prosperar, e a iFX EXPO Asia 2024 proporcionou um cenário ideal para o EBC Financial Group destacar sua experiência e inovação na região. A liderança da empresa enfatizou a importância de se adaptar ao cenário em rápida evolução do comércio online e fintech.

O mercado global de plataformas de negociação online foi avaliado em US$ 8,9 bilhões em 2021 e está projetado para atingir US$ 18,4 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 7,8% de 2022 a 2031. Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido durante esse período, impulsionada pela crescente implantação de plataformas de negociação online e um aumento no comércio autodirigido. Isso torna a região um ponto focal para empresas de fintech, e o EBC Financial Group está bem posicionado para alavancar essas oportunidades de crescimento e expandir sua presença.

Visão para o future

Com o sucesso da iFX EXPO Asia 2024, o EBC Financial Group está animado para aproveitar o impulso gerado pelo evento. A empresa continua comprometida em impulsionar a inovação no espaço de serviços financeiros e espera expandir suas parcerias e influência em toda a região. À medida que o mundo do comércio on-line continua a evoluir, o EBC Financial Group está pronto para liderar o caminho no fornecimento de soluções financeiras avançadas e centradas no cliente.

Sobre EBC Financial Group

Fundado no estimado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido por seu conjunto abrangente de serviços que inclui corretagem financeira, gestão de ativos e soluções abrangentes de investimento. A EBC estabeleceu rapidamente sua posição como uma corretora global, com ampla presença nos principais centros financeiros, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Cingapura, Sydney, Ilhas Cayman, e em mercados emergentes na América Latina, Sudeste Asiático, África e Índia. A EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecida por vários prêmios, a EBC se orgulha de aderir aos principais níveis de padrões éticos e regulamentação internacional. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd é regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC).

No núcleo do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos desde o Acordo Plaza até a crise do franco suíço de 2015. A EBC defende uma cultura em que a integridade, o respeito e a segurança dos ativos do cliente são primordiais, garantindo que cada envolvimento do investidor seja tratado com a maior seriedade que merece.

A EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, América Latina, Oriente Médio, África e Oceania. A EBC também é parceira da United to Beat Malaria, uma campanha da Fundação das Nações Unidas, com o objetivo de melhorar os resultados globais de saúde. A partir de fevereiro de 2024, a EBC apoia a série de engajamento público 'O que os economistas realmente fazem' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para melhorar a compreensão e o diálogo público.

