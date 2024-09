Europese conferentie over diversiteit bij leveranciers van etnische minderheden sluit af met recordaantal deelnemers

Business Diversity Connect Conference 2024

Business Diversity Connect trok meer dan zeshonderd diverse internationale deelnemers en bedrijfsleiders aan

LONDON, UNITED KINGDOM, September 24, 2024 / EINPresswire.com / -- De Business Diversity Connect Conference 2024, Europa's grootste evenement voor diversiteit bij leveranciers van etnische minderheden, vond vorige week plaats in het QEII Centre in Londen. Georganiseerd in samenwerking met Minority Supplier Development UK ( MSDUK ) en het European Supplier Diversity Program ( ESDP ), benadrukte het evenement de transformerende bijdragen van bedrijven in eigendom van minderheden (EMB's), met een focus op innovatie, veerkracht en bedrijfsrelaties.Dit jaar verbond de conferentie meer dan driehonderd bedrijven in eigendom van etnische minderheden met toonaangevende mondiale ondernemingen. Belangrijke leiders uit diverse sectoren, ondernemers en vertegenwoordigers van bedrijven zoals Accenture, Amazon, AstraZeneca, Barclays, bp, CBRE, EY, Fidelity International, GSK, JPMorganChase en Nestlé kwamen bijeen om te onderzoeken hoe diversiteit bijdraagt aan bedrijfsontwikkeling, duurzaamheid en innovatie.De MSDUK Innovation Challenge 2024 was het hoogtepunt van het evenement en erkende bedrijven in eigendom van minderheden die sectoren opnieuw vormen door middel van innovatie. Uit meer dan driehonderd inzendingen uit het VK en Europa presenteerden twaalf finalisten hun ideeën en streden om een geldprijs van 24.000 euro. De winnaars waren onder andere:• Digitale transformaties: Osas O. (Deep.Meta)• Innovatiepioniers: Faizan Patankar (Amygda AI)• ESG (Milieu, Maatschappij en Bestuur): Thuta Khin en Joey Li (House of Impact/Leiho)• Categorie ESDP-ondernemers: Anas Aljamie (Drink matély)Deze vernieuwers werden erkend voor hun creativiteit en impactvolle bijdragen, waarbij ze de cruciale rol benadrukken die diversiteit speelt in het vormgeven van de toekomst van het bedrijfsleven.Het evenement werd afgesloten met een Business Awards Gala Diner, waar zowel individuen als bedrijven werden geëerd voor hun bijdragen aan diversiteit en inclusie bij leveranciers. Er waren categorieën zoals "Bedrijf van het Jaar", "Opkomend Corporate Supplier Diversity-programma van het Jaar" en "Snelgroeiend Bedrijf van het Jaar".Lushentha Naidoo, Managing Director van ESDP, benadrukte het belang van de conferentie en merkte op: "Dit evenement vindt plaats op een cruciaal moment, nu de opkomst van rechts-radicale bewegingen in Europa de initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) onder druk zet." Deze politieke verschuivingen benadrukken de voortdurende strijd van minderheidsgemeenschappen om gelijke kansen te verwerven. De Business Diversity Connect Conference 2024 dient als een krachtig herinnering aan de essentiële rol die bedrijven in eigendom van minderheden spelen bij het bevorderen van een inclusiever, innovatiever en veerkrachtiger bedrijfslandschap. De toekomst biedt enorm veel potentieel voor de voortdurende groei en het succes van deze ondernemingen. "ESDP is trots om samen te werken met MSDUK aan dit evenement en de weg te leiden op het gebied van diversiteit bij leveranciers."Reshma Sheikh, Managing Director van MSDUK, benadrukte het belang van het evenement van dit jaar en wees op de groei ervan als de eerste conferentie in samenwerking met ESDP. "Het is ongelooflijk om te zien hoe enkele van de mkb's die zich bijna twintig jaar geleden bij ons aansloten, nu terugkeren als grote bedrijven en de volgende generatie van bedrijven in eigendom van minderheden ondersteunen – een echt voorbeeld van een volledige cirkel." In het licht van de recente rasgerelateerde incidenten in het VK is het belangrijker dan ooit om de opmerkelijke bijdragen van bedrijven in eigendom van etnische minderheden onder de aandacht te brengen. "Deze conferentie toont aan hoe het vergroten van de diversiteit bij leveranciers niet alleen duurzame praktijken bevordert, maar ook zorgt voor betekenisvolle economische groei."Dit evenement werd ondersteund door de volgende sponsoren: Accenture, EY, Enterprise Rent-A-Car. Samen met GSK, EY, Cummins Inc., IBM, JPMorganChase, Amazon, Google, CBRE, Lancecroft, AstraZeneca, Barclays, Abbott, City of London, AgileOne, Fidelity International, First Business Response, Gazelle, Roche, RBC, Ashurst, Baker Hughes, BMG, bX Merchandise Promotional Gifts, Marsh & McLennan Companies.

