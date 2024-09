Embed zet in op groter Europese marktaandeel

Sara Paz, Chief Marketing & Growth Officer bij Embed

Na jarenlang een familiebedrijf te zijn geweest, richt Embed zich nu op de Europese FEC-markt met een focus op cashless en contactloze betalingen.

“We maken het mogelijk voor gasten om meer te genieten per bezoek, terwijl exploitanten realtime zicht krijgen op hun data,” ” — Sara Paz, Chief Marketing & Growth Officer bij Embed.

AMSTERDAM, AMSTERDAM, NETHERLANDS, September 24, 2024 / EINPresswire.com / -- Embed , de wereldwijde techpartner voor familie-entertainmentcentra (FEC’s) in de amusements- en vrijetijdssector, staat klaar om zijn innovatieve oplossingen te presenteren tijdens de IAAPA Expo Europe in Amsterdam van 24 tot 26 september 2024.Na jarenlang een familiebedrijf te zijn geweest, richt Embed zich nu op de Europese FEC-markt met een focus op cashless en contactloze betalingen.Het bedrijf wil deze sector, die naar verwachting $1,82 miljard zal bereiken in 2031, helpen moderniseren. De vraag naar gepersonaliseerde ervaringen via mobiele apps en eco-vriendelijke oplossingen groeit snel.Innovatie in de schijnwerpersTijdens de beurs laat Embed zijn SaaS-oplossingen zien, ontwikkeld in samenwerking met technologiepartners zoals Apple, Google en Amazon Web Services. Een voorbeeld is de bekroonde Mobile Wallet, de enige door Apple en Google gecertificeerde FEC-oplossing, waarmee gasten contactloos kunnen betalen. Dit leidt tot een flinke stijging in bestedingen.Data-gestuurde groeiMet het STATS-dashboard biedt Embed FEC-eigenaren waardevolle inzichten om hun data effectief te benutten. Dit helpt bij het verbeteren van de gastbeleving en het verhogen van de omzet. “We maken het mogelijk voor gasten om meer te genieten per bezoek, terwijl exploitanten realtime zicht krijgen op hun data,” zegt Sara Paz, Chief Marketing & Growth Officer bij Embed.Europese expansieEmbed versterkt zijn aanwezigheid in Europa met klanten zoals de Veltmeijer Group, die 49 locaties beheert in Nederland, Duitsland, België en Tsjechië. Ook andere grote FEC's, zoals Elite Experience in Oostenrijk en Planet Arcade in Duitsland, vertrouwen op Embed’s oplossingen.Meer waarde voor operatorsEmbed biedt gratis advies op de IAAPA Expo over betaalverwerkers, zodat exploitanten kunnen besparen door over te stappen naar voordeligere opties. Betrouwbaarheid en transparantie staan centraal in de aanpak van Embed.Bezoek Embed op de IAAPA Expo Europe in de RAI Amsterdam van 24 tot 26 september.Over EmbedEmbed is de wereldwijde marktleider in cashless beheersystemen voor de amusements- en vrijetijdsindustrie. Het platform biedt een complete oplossing voor FEC-eigenaren om inkomsten te maximaliseren en de efficiëntie te verbeteren. Met meer dan 1.000 klanten en 3.000 installaties wereldwijd, ondersteunt Embed bedrijven met directe verkoop, service en support.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.