Embed presenteert innovatieve FEC-oplossingen op IAAPA Expo Europe

AMSTERDAM, NETHERLANDS, September 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Embed , de toonaangevende technologiepartner voor de amusements-, entertainment- en vrijetijdsindustrie, zal van 24 tot 26 september 2024 zijn nieuwste innovaties presenteren op de IAAPA Expo Europe in Amsterdam. Embed staat bekend om zijn geavanceerde oplossingen voor Family Entertainment Centers (FEC's) en wil met zijn deelname de toekomst van de Europese familie-entertainmentmarkt vormgeven.De Europese familie-entertainmentmarkt wordt momenteel geschat op een waarde van 1,82 miljard dollar en verwacht een jaarlijkse groei (CAGR) van 7,4% tot eind 2031. Belangrijke trends die deze groei aanjagen zijn onder andere de toenemende vraag naar interactieve en gepersonaliseerde ervaringen via mobiele apps en digitale platforms, de overstap naar milieuvriendelijke praktijken en de inzet van effectieve digitale marketingstrategieën om het aantal bezoekers te vergroten.Mobile Wallet van Embed: de enige Apple- en Google-gecertificeerde FEC-oplossing“Deze trends bepalen de Europese markt, en daarom zullen we op de beurs de kracht van onze Software as a Service (SaaS)-oplossingen demonstreren,” zegt Renee Welsh, CEO van Embed. “Onze bekroonde Mobile Wallet, die in 2019 werd gelanceerd, is nog steeds de enige door Apple en Google gecertificeerde FEC-oplossing. Deze virtuele speelkaart speelt in op de groeiende vraag naar gepersonaliseerde en contactloze manieren om zaken te doen via mobiele betalingen.”Verhoogde winstgevendheid met Embed’s STATS-dashboardNaast de Mobile Wallet biedt Embed ook het STATS-dashboard, een bedrijfsintelligentie-oplossing waarmee exploitanten gebruik kunnen maken van hun spel- en gastgegevens om betere ervaringen en promoties te ontwerpen. Dit stelt exploitanten in staat om hun winstgevendheid te verhogen en hun zichtbaarheid te vergroten, wat resulteert in een verbeterde klantenbinding en bedrijfsgroei. De impact van Embed’s technologie blijkt uit de resultaten van de Mobile Wallet in 2022-2023, waarbij klanten een indrukwekkende vijfvoudige toename zagen in de gemiddelde herlaadwaarde vergeleken met contant geld en creditcards. Bovendien vindt 60% van de herladingen plaats voordat gasten zelfs maar bij de FEC aankomen. Met STATS, aangedreven door Amazon Web Services, hebben exploitanten realtime inzicht in spelprestaties, omzetvoorspellingen, voorraadbeheer en personeelsplanning.Gratis kostenbesparende analyses om exploitanten te helpen winst te maximaliseren“We zijn altijd op zoek naar wat het potentieel van onze klanten voor transformerende groei en expansie belemmert – en een daarvan zijn verliezen door creditcardverwerkingskosten of verborgen handelaarstarieven van hun betalingsproviders,” zegt Jeremy Dickamore, Payment Gateway Guru bij Embed. “Daarom bieden we op de beurs gratis kostenbesparende analyses aan om exploitanten te helpen hun verliezen te beperken en de besparingen te zien die ze kunnen krijgen door eenvoudigweg over te schakelen naar een andere provider.”Focus op veiligheid en transparantie in betalingsverwerkingEmbed brengt bewustwording over het verliezen van inkomsten door het betalen van gepubliceerde tarieven in plaats van effectieve tarieven (inclusief verschillende, fluctuerende kosten). “We dagen onze partners en exploitanten uit om te stoppen en twee keer na te denken over hun betalingsprovider,” zegt Sara Paz, CMO en Growth Officer van Embed. “Onze klanten kunnen vertrouwen op de hoogste beveiligingsmaatregelen en concurrerende verwerkingskosten, zodat zij hun inkomsten kunnen optimaliseren.”Nieuwe producten van Embed beloven superieure gastbelevingTijdens de IAAPA Expo Europe zal Embed ook zijn nieuwste producten presenteren, zoals de supercharged smartTOUCH™+ met verbeterde snelheid en prestaties, de ruimtebesparende KIOSK+, innovatieve spelkaarten, RFID-wearables en meer. Deze innovaties zijn ontworpen om FEC’s te helpen de beste gastbeleving te bieden en hun bedrijf op lange termijn succesvol te maken.Betrouwbaarheid en innovatie in tijden van systeemuitvalMet recente wereldwijde netwerkuitval, problemen met systeemintegratie en gebrek aan datastabiliteit die industrieën over de hele wereld teisteren (inclusief spelers in deze industrie en hun FEC-klanten, behalve Embed), brengt Embed zijn onberispelijke systeem betrouwbaarheidsrecord naar Europa om ervoor te zorgen dat FEC’s het beste systeem krijgen om een superieure gastbeleving en bedrijfsduurzaamheid te leveren. “We werken samen met 's werelds beste technologiepartners zodat we een systeemarchitectuur kunnen leveren die zelfs tijdens netwerkuitval werkt,” merkt CTO Andy Welsh op. “In een tijd waarin systeem betrouwbaarheid een hot topic is in de industrie, zijn we in de strategische positie om te reageren op de behoefte aan vertrouwde technologische partners.”Bezoek Embed op IAAPA Expo EuropeEmbed zal aanwezig zijn op de IAAPA Expo Europe van 24 tot 26 september in het RAI Congrescentrum, Amsterdam. 