Invesmar: Costruire fiducia attraverso buone pratiche di governance aziendale

Invesmar per la trasparenza e la sostenibilità

L'impegno di Invesmar per la trasparenza, l'etica e la sostenibilità si riflette in ciascuno dei suoi processi di governance aziendale.

— Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar.

CIUDAD DE PANAMA, PANAMA, September 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- Invesmar si è affermata come un'azienda che pone la sostenibilità e la trasparenza al centro della sua gestione.

Le sue buone pratiche di governance aziendale sono un pilastro fondamentale per rafforzare la credibilità e la fiducia di tutti i suoi stakeholder.

La sostenibilità si costruisce su una base solida di trasparenza e, per Invesmar, mantenere questo principio richiede un impegno fermo per un'azione integra a tutti i livelli e in ciascuna delle società del gruppo.

I leader di Invesmar non solo prendono decisioni strategiche, ma si assicurano anche che queste decisioni siano ponderate e riflettano l'integrità dell'organizzazione.

Le informazioni condivise con gli stakeholder sono sempre tempestive e veritiere, allineando l'organizzazione alle migliori pratiche di governance aziendale.

"Il nostro impegno per la sostenibilità e la trasparenza è fondamentale per garantire che ogni decisione presa in Invesmar sia basata sull'etica e che avvantaggi le comunità e l'ambiente", ha dichiarato Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar.

Invesmar: Organi di controllo e decisione

Il sistema di governance aziendale di Invesmar è strutturato su diversi livelli di controllo e decisione, che garantiscono una gestione efficiente e trasparente dell'azienda.

L'Assemblea Generale degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Esecutiva sono i principali organi che guidano le azioni strategiche del gruppo.

Con il 66% dei membri del Consiglio di Amministrazione indipendenti, Invesmar garantisce che le sue decisioni siano allineate alle migliori pratiche internazionali di governance.

Organismi di gestione e compliance di Invesmar

Oltre agli organi di controllo, Invesmar dispone di organismi di gestione come il Comitato per la Sostenibilità, il Comitato Strategico e il Comitato di Revisione e Finanza.

Questi comitati sono responsabili della gestione sociale, ambientale e finanziaria del gruppo, garantendo il rispetto dei più elevati standard di sostenibilità e governance aziendale.

L'approccio di compliance di Invesmar è multifaccettato. Dall'implementazione di un rigoroso sistema di controllo interno alle revisioni esterne effettuate da rinomate società, l'organizzazione garantisce che tutte le pratiche siano svolte con la massima trasparenza e conformità alle normative applicabili.

Inoltre, l'uso di tecnologie avanzate come SAP garantisce l'integrità delle informazioni finanziarie.

I quattro pilastri della gestione del rischio di Invesmar

La gestione integrale del rischio è un componente essenziale nella strategia di Invesmar, basata su quattro pilastri chiave:

1. Politica dei rischi: Invesmar ha sviluppato una politica chiara che stabilisce le linee guida per identificare, valutare e gestire i rischi strategici, operativi e finanziari che potrebbero influenzare l'organizzazione.

2. Struttura di governance: La struttura di governance di Invesmar è progettata per assegnare ruoli e responsabilità specifiche nella gestione dei rischi, assicurando che tutti i livelli dell'organizzazione partecipino a questo processo.

3. Metodologia di gestione: Invesmar utilizza strumenti e processi metodologici avanzati per facilitare l'identificazione e la mitigazione dei rischi, integrando la gestione del rischio nella cultura organizzativa.

4. Comunicazione e cultura: Promuovere una cultura di gestione del rischio è cruciale per Invesmar.

La comunicazione aperta e continua sui rischi e sulle strategie per mitigarli garantisce che tutti i membri dell'organizzazione siano allineati e impegnati.

Promozione dell'etica e della trasparenza

In Invesmar, l'etica e la trasparenza non sono solo concetti astratti, ma costituiscono le fondamenta su cui si costruiscono tutte le relazioni del gruppo.

Il Modello di Etica e Trasparenza di Invesmar incoraggia i suoi dipendenti ad agire con esemplarità, promuovendo un ambiente di fiducia che genera valore per tutti gli stakeholder.

La Linea di Trasparenza, un canale aperto e sicuro per segnalare qualsiasi irregolarità, si è dimostrata efficace, con il 100% dei casi segnalati risolti.

Ciò riflette l'impegno di Invesmar nella gestione etica e nella risoluzione proattiva di qualsiasi problema possa sorgere.

Un impegno solido per il futuro

Invesmar comprende che il suo successo non dipende solo dai risultati finanziari, ma anche dalla sua capacità di generare benessere e sostenibilità a lungo termine.

Attraverso le sue pratiche di governance aziendale, Invesmar si assicura che ogni passo compiuto sia allineato alla sua visione di un futuro in cui le comunità, l'ambiente e il business crescano insieme.

La sostenibilità in Invesmar non è solo una pratica aziendale, è un impegno genuino verso le persone e il loro ambiente, guidando ogni sua azione verso un futuro migliore.



