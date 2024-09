Anunciamos la asociación estratégica entre Tellusant, Inc. y Berumen y Asociados

Apretón de manos de celebración entre Edmundo Berumen (D), Presidente de Berumen y Asociados y Francisco Maciel (I), Country Manager de Tellusant México

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO, September 24, 2024 / EINPresswire.com / -- Tellusant, Inc. y Berumen y Asociados, S.A. de C.V. han firmado una asociación estratégica a partir de septiembre de 2024. El propósito es expandir la oferta de líneas de servicio, desarrollar conjuntamente nuestra base de clientes en México y más allá, y construir capital intelectual conjunto.El presidente ejecutivo de Tellusant, Staffan Canback, dice: "Comencé a colaborar con Berumen en 2006. A lo largo de los años, mi empresa de consultoría aprovechó las capacidades de investigación de mercado de Berumen para diversos fines. Durante el año pasado, Edmundo y yo coincidimos en que una colaboración más estrecha es beneficiosa, especialmente en el mercado mexicano, que es una prioridad para Tellusant".El presidente de Berumen, Edmundo Berumen, añade: "estamos impresionados por los servicios gestionados de Tellusant, incluidos TelluBase y PoluSim. Creemos que TelluBase puede mejorar nuestra investigación de mercado y otros servicios al brindar una visión detallada de las clases de consumidores en México y más allá. También vemos complementariedad en nuestras bases de clientes con oportunidades para salir al mercado de manera conjunta".Las empresas ya han comenzado a compartir la propiedad intelectual y han llevado a cabo sesiones de formación conjuntas.La asociación fue negociada entre el director ejecutivo de Tellusant, Philip Burgin-Young, y Edmundo Berumen.En la foto: Edmundo Berumen, presidente de Berumen y Asociados, y Francisco Maciel, Country Manager de Tellusant México.𝗔𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗨𝗦𝗔𝗡𝗧Tellusant, con sede en Boston, Massachusetts, y oficinas en Ciudad de México y Bogotá, es la empresa líder mundial en servicios gestionados para la planificación estratégica y funciones adyacentes. La compañía se fundó en 2020 con una visión audaz: transformar la toma de decisiones corporativas globales utilizando enfoques científicos para abordar los problemas de gestión.Sus fundadores están excepcionalmente cualificados para lograrlo, aportando sólidas conexiones de alta dirección, una amplia experiencia en el mercado global y la construcción de propiedad intelectual de vanguardia.Hoy, esa visión se está convirtiendo en realidad. Tellusant ofrece una gama de productos basados en la nube, entre los que se incluyen TelluBase, PoluSim y PACE (Pricing Aligned with Consumer Economics). Atiende a clientes de todo el mundo y se ha ganado una excelente reputación en el sector corporativo.𝗔𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔 𝗗𝗘 𝗕𝗘𝗥𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗬 𝗔𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗗𝗢𝗦Berumen, con sede en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, fue fundada en 1992 por Edmundo Berumen. Ofrece servicios de investigación de mercado y de consumo y de opinión pública para los sectores público y privado en México, Centroamérica y otros países. Cuenta como clientes con algunas de las empresas mexicanas más grandes, así como con importantes instituciones gubernamentales e internacionales.Edmundo Berumen es un distinguido profesional de la investigación que ha desempeñado roles fundamentales en el INEGI, las Naciones Unidas y la AMAI (donde fue nombrado presidente en 2002).Berumen tiene como objetivo ser la empresa líder en el sector de investigación de mercados y opinión pública en México, mediante la integración de elementos técnicos y humanos de vanguardia para la conformación de equipos de trabajo de alto nivel. En 2021 introdujo con éxito Berumen Customer Centricity, que crea un proceso de trabajo flexible, riguroso y orientado al cliente.𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗖𝗧𝗢Tellusant, IncPhilip Burgin-Young, Chief Executive OfficerEmail: info@tellusant.comPhone: +1-617-394-1800Sitio Web: https://tellusant.com Berumen y AsociadosEdmundo Berumen, Chairman of the BoardEmail: direccion@berumen.com.mxPhone: +52-81-8356-1820Sitio Web: https://berumen.com.mx ---------------

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.