Invesmar: construyendo confianza a través de buenas prácticas en el Gobierno Corporativo

El compromiso de Invesmar con la transparencia, la ética y la sostenibilidad se refleja en cada uno de sus procesos de gobierno corporativo.

CIUDAD DE PANAMA, PANAMA, September 23, 2024 /EINPresswire.com/ -- Invesmar se ha consolidado como una compañía que pone en el centro de su gestión el compromiso con la sostenibilidad y la transparencia.

Sus buenas prácticas de gobierno corporativo son un pilar fundamental para fortalecer la credibilidad y el respaldo de todos sus grupos de interés.

La sostenibilidad se construye sobre una base sólida de transparencia, y para Invesmar, mantener este principio requiere de un compromiso firme con la actuación íntegra en todos los niveles y en cada una de las empresas del holding.

Los líderes de Invesmar no solo toman decisiones estratégicas, sino que también aseguran que estas decisiones sean conscientes y reflejen la integridad de la organización.

La información compartida con los grupos de interés es siempre oportuna y veraz, alineando a la organización hacia las mejores prácticas de gobierno corporativo.

"Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la transparencia es fundamental para asegurar que cada decisión tomada en Invesmar esté fundamentada en la ética y que beneficie a las comunidades y al medio ambiente”, señala Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO de Invesmar.

Invesmar: Órganos de control y decisión

El sistema de gobierno corporativo de Invesmar se estructura en varios niveles de control y decisión, que garantizan un manejo eficiente y transparente de la compañía.

La Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva son los órganos principales que dirigen las acciones estratégicas del grupo.

Con un 66% de miembros independientes en la Junta Directiva, Invesmar se asegura de que sus decisiones estén alineadas con las mejores prácticas internacionales de gobernanza.

Instancias de gestión y compliance de Invesmar

Además de los órganos de control, Invesmar cuenta con instancias de gestión como el Comité de Sostenibilidad, el Comité Estratégico y el Comité de Auditoría y Financiero.

Estos comités tienen la responsabilidad de guiar la gestión social, ambiental y financiera del grupo, garantizando que se cumplan los más altos estándares de sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

El enfoque de compliance en Invesmar es multifacético. Desde la implementación de un sistema de control interno riguroso hasta auditorías externas por parte de reconocidas firmas, la organización se asegura de que todas las prácticas se realicen con la máxima transparencia y adherencia a las normativas aplicables.

Además, el uso de tecnologías avanzadas como SAP asegura la integridad de la información financiera.

Los 4 pilares de gestión de riesgos en Invesmar

La gestión integral de riesgos es un componente esencial en la estrategia de Invesmar, fundamentada en cuatro pilares clave:

1. Política de riesgos: Invesmar ha desarrollado una política clara que establece los lineamientos para identificar, evaluar y gestionar los riesgos estratégicos, operativos y financieros que puedan afectar a la organización.

2. Estructura de gobierno: la estructura de gobierno en Invesmar está diseñada para asignar roles y responsabilidades específicas en la gestión de riesgos, asegurando que todos los niveles de la organización participen en este proceso.

3. Metodología de gestión: Invesmar utiliza herramientas y procesos metodológicos avanzados para facilitar la identificación y mitigación de riesgos, integrando la gestión de riesgos en la cultura organizacional.

4. Comunicación y cultura: fomentar una cultura de gestión de riesgos es crucial en Invesmar.

La comunicación abierta y continua sobre los riesgos y las estrategias para mitigarlos asegura que todos los miembros de la organización estén alineados y comprometidos.

Promoción de la ética y la transparencia

En Invesmar, la ética y la transparencia no son solo conceptos; son la base sobre la que se construyen todas las relaciones del grupo empresarial.

El Modelo de Ética y Transparencia de Invesmar motiva a sus trabajadores a actuar con ejemplaridad, promoviendo un entorno de confianza que genera valor para todos los grupos de interés.

La Línea de Transparencia, un canal abierto y seguro para reportar cualquier irregularidad, ha demostrado su eficacia con un 100% de los casos reportados resueltos.

Esto refleja el compromiso de Invesmar con la gestión ética y la resolución proactiva de cualquier problema que pueda surgir.

Un compromiso sólido con el futuro

Invesmar entiende que su éxito no solo depende de sus resultados financieros, sino de su capacidad para generar bienestar y sostenibilidad a largo plazo.

A través de sus prácticas de gobierno corporativo, Invesmar se asegura de que cada paso dado esté alineado con su visión de un futuro en el que las comunidades, el medio ambiente y el negocio crezcan juntos.

La sostenibilidad en Invesmar no es solo una práctica empresarial, es un compromiso genuino con las personas y su entorno, guiando cada una de sus acciones hacia un futuro mejor.

