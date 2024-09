Robotic Platform Market Is Poised to Reach US$ 15.58 Billion, Reflecting a CAGR of 5.7% From 2024 to 2032

Robotic Platform Market

The increasing need for automation in industries such as logistics and healthcare to improve productivity and scalability drives market growth.

Industrial robots are gaining increasing traction globally owing to their enhanced effectiveness, adaptability, and functionality in various industry applications.” — Polaris Market Research

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, September 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Our robotic platform market report has been prepared using advanced methodologies and research techniques to help businesses make strategic business decisions.๐“๐ก๐ž ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐ฒ ๐›๐ฒ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐š๐ฅ๐ฌ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐จ๐›๐จ๐ญ๐ข๐œ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ญ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ข๐ฌ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ ๐š๐ญ ๐š ๐ฌ๐ญ๐ž๐š๐๐ฒ ๐ซ๐š๐ญ๐ž. ๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ ๐”๐’๐ƒ 9.51 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2023, ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ข๐ฌ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐”๐’๐ƒ 15.58 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2032, ๐ซ๐ž๐Ÿ๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 5.7% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2024 ๐ญ๐จ 2032.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง:A robotic platform is equipment that combines hardware and software to recognize, move, and interact with the environment. It gathers informative datasets to accomplish different modeling or optimization goals. Robotic platforms find a wide range of applications across several sectors. They can improve surgeon ergonomics by providing a wider range of instrument motion. Also, they can be used for inspection and maintenance tasks in the construction sector.Depending on the specific application, robotic platforms may be deployed on-cloud or on-premises. These platforms are often customized by companies with sensors, software and actuators to improve their efficiency and output. Increasing government investments in robotics research and development fosters innovation and investments in robotic platforms, impacting the robotic platform market demand favorably.

Market Key Players:
Here are the leading players operating in the robotic platform market:
โ€ข Cyberbotics
โ€ข Google Inc.
โ€ข IBM
โ€ข Microsoft
โ€ข NVIDIA Corporation
โ€ข Omron Corporation
โ€ข Rethink Robotics
โ€ข Rockwell Automation Company
โ€ข Universal Robots A/S

Market Drivers and Opportunities:

Drivers:
Rising Investments: The rise in automation across several sectors has led to increased investments in robotic platforms. Businesses are constantly looking to reduce costs and improve their productivity and efficiency by adopting robotic platforms. Also, they are making significant in R&D to advance robotic capabilities, impacting the robotic platform market growth favorably.Increasing AMR Adoption: The increasing use of autonomous mobile robots (AMRs) is another factor fueling the expansion of the market. AMRs have the capability to navigate and perform tasks independently without following set rules or needing human assistance.๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ:Technological Advancements: Technological advancements such as artificial intelligence, machine learning, and computer vision and their integration are essential components of sophisticated robotic software platforms. The ongoing development of innovative solutions tailored to meet diverse needs propels the robotic platform market expansion.๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ:The research report offers insights into all the key regions, including North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa. Besides, the major countries covered in the report are the US, Canada, Germany, France, the UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil.North America: North America dominated the robotic platform market share in 2023. The regionโ€™s dominance is due to the rising integration of machine learning and artificial intelligence technologies in robotic platforms. In addition, the rise of technologies such as the Industrial Internet of Things (IIOT) is further fueling the adoption of robotic platforms in the region.Asia Pacific: Asia Pacific is projected to register the fastest CAGR from 2024 to 2032. The region is experiencing the rapid adoption of automation and robotic platforms across various sectors owing to their improved safety, efficacy, and improved patient outcomes.

Report Scope:
โ€ข Market Size Value in 2023: USD 9.51 billion
โ€ข Market Size Value by 2032: USD 15.58 billion
โ€ข Growth Rate: CAGR of 5.7% from 2024 to 2032
โ€ข Historical Data: 2019โ€"2022
โ€ข Forecast Period: 2024โ€"2032
โ€ข Report Format: PDF + Excel

Segmental Overview:
By Robot Type Outlook:
โ€ข Industrial Robots
โ€ข Service Robots
By Type Outlook:
โ€ข Fixed
โ€ข Mobile
By Deployment Outlook:
โ€ข On-Cloud
โ€ข On-premises
By End-User Outlook:
โ€ข Manufacturing
โ€ข Logistics and Transportation
โ€ข Retail and E-commerce
โ€ข Healthcare
โ€ข Residential
โ€ข Others
By Regional Outlook:
โ€ข North America
o US
o Canada
โ€ข Europe
o Germany
o France
o UK
o Italy
o Spain
o Netherlands
o Russia
o Rest of Europe
โ€ข Asia Pacific
o China
o Japan
o India
o Malaysia
o South Korea
o Indonesia
o Australia
o Vietnam
o Rest of Asia Pacific
โ€ข Middle East & Africa
o Saudi Arabia
o UAE
o Israel
o South Africa
o Rest of Middle East & Africa
โ€ข Latin America
o Mexico
o Brazil
o Argentina
o Rest of Latin America

FAQs:
How much is the robotic platform market worth?
The robotic platform market size was valued at USD 9.51 billion in 2023 and will be valued at USD 15.58 billion in 2032.

Which region held the largest robotic platform market share in 2023?
North America had the largest share of the market.

Which robot type led the market?
The industrial robot segment dominated the market in 2023.

Which end-user held the largest share in the robotic platform market?
The manufacturing segment accounted for the largest market share in 2023. 