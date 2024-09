"La salud de tu sangre importa": presentación en la conferencia SABM en Phoenix, Arizona

Blood Works, CUIDANDO TU SANGRE, Una Guía para el Propietario Sarah Walbolt y MaryAnn Sromoski, anfitriones de Hablemos de PBM, con la profesora Jen Andrews, anfitriona de SABM

Human Touch Media Foundation, en asociación con World Anemia Awareness, anunció el lanzamiento de CUIDANDO TU SANGRE: Una Guía para el Propietario en español.

Me complace mucho ver el impacto que tendrá en pacientes y profesionales médicos de todo el mundo hispanohablante.” — Dr. Ángel Augusto Pérez Calatayud

LONDON, UNITED KINGDOM, September 24, 2024 / EINPresswire.com / -- Human Touch Media Foundation, en asociación con World Anemia Awareness , ha anunciado el lanzamiento de la edición en español de Blood Works: An Owner's Guide “Blood Works CUIDANDO TU SANGRE: Una Guía para el Propietario” durante una presentación de World Anemia Awareness en la sesión de apertura de la conferencia anual de 3 días de SABM Según la Organización Mundial de la Salud, los países de renta baja soportan la mayor carga de anemia. Por lo tanto, Blood Works, traducido al español, se destacó como un recurso vital, especialmente en las comunidades con menos recursos de América Central y del Sur.En la presentación del libro se destacó que de los 538 millones de hispanohablantes que hay en el mundo, un gran número son mujeres y niños vulnerables y con alto riesgo de anemia y anemia ferropénica, especialmente durante el embarazo.Se presentó a la audiencia un informe de actualización global sobre el impacto de Blood Works: An Owner's Guide “Blood Works, CUIDANDO TU SANGRE, Una Guía para el Propietario” en la capacitación de los pacientes para que estén informados y sobre cómo esto mejora la comunicación con sus médicos y las opciones de tratamiento disponibles.El doctor Steven Frank, de las Instituciones Médicas John Hopkins, comentó: "Blood Works describe maravillosamente el concepto de salud sanguínea y es el mejor libro de gestión de la sangre del paciente (PBM Patient Blood Management) jamás escrito para el consumidor".El libro, de 456 páginas distribuidas en 15 capítulos, fue traducido bajo la supervisión del Dr. Ángel Augusto Pérez Calatayud, de la Universidad de México y del Hospital General de México. Según la presentación, fue impulsado por la urgente necesidad de información accesible en la lucha contra la anemia, una condición que afecta a millones de personas.El doctor Irwin Gross, patólogo y autor principal, dijo lo siguiente: "Alrededor de un tercio de la población mundial es anémica. A menudo, las mujeres no son conscientes de que su sangrado menstrual es anormal o excesivo. La anemia, aunque muy común, no es normal".El Dr. Ángel ha declarado: "Ha sido un honor formar parte de los 48 originales que han recopilado este libro, y me emociona ver el impacto que tiene en pacientes y profesionales médicos de todo el mundo de habla hispana, ya que la anemia, especialmente la anemia ferropénica, es un problema muy extendido con consecuencias devastadoras".Blood Works se distribuye en todo el mundo a través de Simon & Schuster y ya está disponible en español en la web oficial bloodworksbook.com.Lydia DelaneyFundación Human Touch Medialydia@bloodworksbook.com

La salud de tu sangre importa

