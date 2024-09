مؤتمر "24 فنتك" يعزز مكانة المملكة العربية السعودية في مجال التقنية المالية

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, September 23, 2024 / EINPresswire.com / -- حققت النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "24 فنتك" نجاحاً كبيراً وتأثيراً واسعاً، بصفته النسخة الأولى الأكبر من نوعها في التقنية المالية على مستوى العالم، مما ساهم في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتقنية المالية.واستقطب المؤتمر، الذي أُقيم في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من 3 حتى 5 سبتمبر 2024، 36,960 زائراً، حيث كشف عن علاقات تعاون مميزة وسياسات جديدة، فضلاً عن عقد صفقات بملايين الدولارات، مما يعكس الحضور الرائد للمملكة في مجال التقنية المالية.وجاء المؤتمر باستضافة برنامج تطوير القطاع المالي والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف". وحققت النسخة الأولى نجاحاً باهراً استقطب أبرز الشركات في مجال التقنية المالية من مختلف أنحاء العالم، ممّا ساهم في توفير العديد من فرص الأعمال والتواصل وتبادل الخبرات ضمن مساحة المعرض التي تبلغ 40 ألف متر مربع، وعلى مدار 175 ساعة من المحتوى المتخصص والمُقدم من مجموعة من الخبراء.وشهد المؤتمر حضور مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال التقنية المالية من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا، لمشاركة أفكارهم وتحليلاتهم، إلى جانب العديد من الشركات الرائدة في القطاع، مثل فيزا وآنت إنترناشيونال ومونزو وأميركان إكسبرس ووايز وريفولوت وكلارنا وبنك إتش إس بي سي وسيتي بنك وجي بي مورجان، بالإضافة إلى هيئة النقد في كل من سنغافورة وهونج كونج.وقدم المؤتمر تحليلات قيّمة حول مستقبل القطاع وتوقعاته في مختلف أنحاء المنطقة، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث أشار صناع السياسات إلى طموحاتهم والتحديات التي تواجههم.وتضمّن المؤتمر كلمة افتتاحية لمعالي محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، سلط خلالها الضوء على التحول الرقمي واستراتيجية التقنية المالية في المملكة، في ضوء الهدف المتمثل بتسجيل 525 شركة تقنية مالية في المملكة بحلول عام 2030.وكشفت شركة 1957 فنتشرز خلال المؤتمر عن حجم صندوق رأس المال الاستثماري الذي أطلقته بدعم من بنك الرياض، حيث بلغت قيمته 800 مليون ريال سعودي (ما يعادل 213 مليون دولار أمريكي). وتركز هذه المبادرة على تأسيس وتوسيع شركات التقنية المالية في المملكة، التي استحوذت على 58% من رأس المال الاستثماري في قطاع التقنية المالية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، مع توقعات بوصول قيمة السوق إلى 2.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.واستمر الإعلان عن الصفقات النوعية طوال الفعالية؛ وتضمنت الاستحواذ على طويق، المحفظة الرقمية السعودية المرخصة من البنك المركزي السعودي، من قبل شركة تابي الرائدة في مجال الشراء الفوري والدفع اللاحق. وتم بعد ذلك الإعلان عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين البنك المركزي السعودي وشركة سامسونج، لإتاحة خدمة Samsung Pay في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024، وذلك في إطار المبادرة السعودية لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة.وشهد المؤتمر احتفال المستثمرين والشركات الناشئة بالإنجازات المحققة ضمن مساحة فنتك فيوجن هاب، التي جمعت 80 شركة ناشئة مبتكرة وأكثر من 350 مستثمراً، مما وفر فرصاًَ للتواصل وتقديم الإرشاد المدعومين بالذكاء الاصطناعي. واستقطبت مبادرة Venturescape، وهي منطقة مخصصة للمستثمرين، 550 مستثمراً عالمياً بنسبة مشاركة من خارج المملكة بلغت 40%.، وشاركت العديد من المؤسسات المرموقة في الفعالية، بما فيها بلاك روك وجي بي مورجان ويو بي إس وإس سي فينتشرز. وحققت إيجاري، الشركة السعودية المتخصصة في التقنيات المالية العقارية، الفوز بالدورة الأولى من مسابقة فنتك فورج بتش، التي بلغ مجموع جوائزها 250,000 دولار أمريكي. وحصدت الشركة جائزة "فنتك 24" ومبلغ 100,000 دولار أمريكي على خدمة استأجر الآن وادفع لاحقاً.وتركز "تحالف" على الاستفادة من النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية من المعرض، حيث بدأت بوضع الخطط لدورة عام 2025.وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أنابيل ماندر، نائب الرئيس الأول في "تحالف": "بدأنا التخطيط لدورة عام 2025 من المؤتمر، ومن المقرر أن تسلط الضوء على أبرز التطورات في مجال التقنية المالية والمكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية في هذا المجال، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، ويمثل نجاح هذه الدورة الخطوة الأولى في مسيرة المؤتمر، ونثق بدوره المحوري في تحويل قطاع التقنية المالية والخدمات المالية في المملكة والمنطقة والعالم".وأضافت ماندر: "حققت الفعالية نجاحاً باهراً بفضل إقامتها في التوقيت والمكان المناسبين. كما نثق بنموها في المستقبل، نظراً للدعم القوي من حكومة المملكة ووجود عدد كبير من الشباب المهتمين بالتقنية والتطوير في المنطقة".

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.