NOTIFICACIÓN DE PRENSA: Reunión del Comité Asesor Ciudadano este 20 de septiembre, sobre financiación de mitigación, será virtual

Debido a los daños por las recientes inundaciones en comunidades costeras, la reunión pública del Comité Asesor Ciudadano estatal, consulte aquí, referente a la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario -Medidas de Mitigación (CDBG-MIT), consulte aquí, del Depto. de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD), planificada para este 20 de septiembre, se llevará a cabo solo en formato virtual, por Internet. La reunión será una oportunidad para que los integrantes del Comité y el público averigüen las últimas actualizaciones del Programa desde la reunión del Comité el pasado mayo, y sobre las enmiendas al Plan de Acción para la Subvención CDBG-MIT aprobadas por HUD. El Plan de Acción provee información detallada sobre cómo la Administración para la Recuperación y Resiliencia de NC (NCORR), consulte aquí, tiene la intención de hacer uso de los fondos federales recibidos después de los huracanes Matthew y Florence. Los interesados en asistir a la reunión del Comité Asesor Ciudadano, pueden hacerlo virtualmente, a través del enlace mostrado; la información de registro y los materiales de contenido de la reunión también pueden descargarse desde este enlace aquí. Qué: Reunión Pública del Comité Asesor Ciudadano sobre la Subvención CDBG- MIT Cuándo: Del mediodía a la 1:30 PM del viernes 20 de septiembre, 2024 Asistencia virtual en línea: Registro de asistencia virtual por Internet: aquí.

